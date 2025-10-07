3 órája
Kevesen tudják, de Magyarországon is terem rizs – így zajlott az aratás régen és most – galériával
Gondolta volna? Nem csak import cikként volt jelen a rizs kishazánkban, hanem a magyar gazdák is serényen ültették a palántákat az elárasztott területeken. Ráadásul nem is kell messzire mennünk, vármegyénkben is foglalkoztak rizstermesztéssel.
Világhírű péksütemények, na meg a zsíros kenyér, és persze a magyar étkezési kultúra, amely szinte megköveteli, hogy minden fogáshoz friss, ropogós cipót fogyasszunk. Már ezekből is látszik, hogy a magyar nép a gabonatermelés igazi mestere, amelynek hagyományai évszázadokra nyúlnak vissza. Sokan nem is gondolnák, hogy a búza és kukorica mellett a rizstermesztésnek is több évtizedes múltja van, ráadásul éppen a Nagykunságban.
Rizstermesztés története nem most kezdődött a Nagykunságban
A magyar rizstermesztés története meglepően régre nyúlik vissza – és igazi kuriózum, hiszen termesztéséhez és betakarításához különleges, vízhez kötött körülményekre van szükség. Ahogyan arról fotókkal kiegészítve beszámoltunk, a napokban épp a betakarítás kezdődött meg több mint ezer hektáron a Nagykunságban.
Konkrétan Kisújszállásnál indult be a rizsaratás, és nem is kicsiben: több mint ezer hektáron dolgoznak a Nagykun 2000 Zrt. gépei. A lánctalpas kombájnok szó szerint a vízben gázolva takarítják be a termést, amely aztán a szolnoki térség legnagyobb rizsfeldolgozójába kerül. A „termőföldtől az asztalig” elv itt tényleg valóság, hiszen a főzni való fehér és barna rizs mellett puffasztott finomságokat is előállítanak, ráadásul exportra is termelnek.
A tavaszi hideg és a makacs gyomok most sem könnyítették meg a munkát, de a termelők bizakodóak. Az ország legnagyobb rizstermesztő Zrt. szakemberei szerint idén is sok tényezőn múlik, milyen lesz a betakarítás eredménye.
De mikor is indult el Magyarországon a rizstermesztés?
Nos, már 1938-ból is találni felvételeket egy olyan szivattyútelepről, amelyet egy 200 holdas rizsföld elárasztásához használtak. Bár ez a Kőrös-csatornánál működött, közel kilenc évtizeddel ezelőtt már biztosan termeltek rizst Magyarországon.
Ám nem is kell olyan messzire menni helyileg, időben viszont egy kicsit már ugrunk. A fenti kép is árulkodik arról, hogy Mezőtúron is folyt rizstermesztés, valamint Kisújszálláson is sikeres termesztési kísérletek kezdődtek.
Hírportálunk egyik újságírójában is még élénken él az emlék, az alföldi rizstermelés fénykoráról. Ahogyan Szathmáry István megfogalmazta, a karcagi rizshántoló malom egyszer váratlan élményhez juttatta őket. Egy időben ugyanis olcsón árulták a rizshéjat, amit sokan tüzelésre is használtak. Ők is kipróbálták, de nem jártak jól vele, mert ami bevált a vaskályhában, nem működött a cserépkályhában.
Múltidőző képek a rizstermesztésőlFotók: Fortepan