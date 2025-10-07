Kevesen tudják, de Magyarországon is terem rizs – így zajlott az aratás régen és most – galériával

Világhírű péksütemények, na meg a zsíros kenyér, és persze a magyar étkezési kultúra, amely szinte megköveteli, hogy minden fogáshoz friss, ropogós cipót fogyasszunk. Már ezekből is látszik, hogy a magyar nép a gabonatermelés igazi mestere, amelynek hagyományai évszázadokra nyúlnak vissza. Sokan nem is gondolnák, hogy a búza és kukorica mellett a rizstermesztésnek is több évtizedes múltja van, ráadásul éppen a Nagykunságban.

Rizstermesztés 1949-ben, Kunszentmárton: serényen dolgoznak az asszonyok a magyar rizsföldön

Rizstermesztés története nem most kezdődött a Nagykunságban

A magyar rizstermesztés története meglepően régre nyúlik vissza – és igazi kuriózum, hiszen termesztéséhez és betakarításához különleges, vízhez kötött körülményekre van szükség. Ahogyan arról fotókkal kiegészítve beszámoltunk, a napokban épp a betakarítás kezdődött meg több mint ezer hektáron a Nagykunságban.

Konkrétan Kisújszállásnál indult be a rizsaratás, és nem is kicsiben: több mint ezer hektáron dolgoznak a Nagykun 2000 Zrt. gépei. A lánctalpas kombájnok szó szerint a vízben gázolva takarítják be a termést, amely aztán a szolnoki térség legnagyobb rizsfeldolgozójába kerül. A „termőföldtől az asztalig” elv itt tényleg valóság, hiszen a főzni való fehér és barna rizs mellett puffasztott finomságokat is előállítanak, ráadásul exportra is termelnek.

A tavaszi hideg és a makacs gyomok most sem könnyítették meg a munkát, de a termelők bizakodóak. Az ország legnagyobb rizstermesztő Zrt. szakemberei szerint idén is sok tényezőn múlik, milyen lesz a betakarítás eredménye.

De mikor is indult el Magyarországon a rizstermesztés?

Nos, már 1938-ból is találni felvételeket egy olyan szivattyútelepről, amelyet egy 200 holdas rizsföld elárasztásához használtak. Bár ez a Kőrös-csatornánál működött, közel kilenc évtizeddel ezelőtt már biztosan termeltek rizst Magyarországon.

Soroksári út 48., Budapesti Hántoló Malom, Onozó József malomigazgató átveszi a mezőtúri termelőszövetkezet rizsszállítmányát

Ám nem is kell olyan messzire menni helyileg, időben viszont egy kicsit már ugrunk. A fenti kép is árulkodik arról, hogy Mezőtúron is folyt rizstermesztés, valamint Kisújszálláson is sikeres termesztési kísérletek kezdődtek.