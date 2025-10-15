Tábla őrzi a világhírű hegedűművész emlékét Kőteleken

A település díszpolgárára emlékeztek Kőteleken. A napokban emléktáblát avattak Rolla János előtt tisztelegve.

Rolla János kőteleki emléktáblája előtt a hegedűművész családja

Forrás: Beküldött fotó

Rolla Jánosra mindig szeretettel és óriási tisztelettel gondolnak a kőtelekiek. Mindehhez immár egy emlékhelyük is van a településközpntban. A hegedűművész, koncertmester tiszteletére készült emléktábla.

– Bensőséges ünnep keretében avattuk az emléktáblát. Az eseményen nagy örömünkre eljött Rolla János özvegyes és családja is – mondta el az emlékeseménnyel kapcsolatban Lovász Tibor. A településvezetőtől megtudtuk: az emléktáblát a Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület készíttette. Makoldi Sándor Bodrogkeresztúri szobrász alkotása került a művelődési ház falára.

Az ünnepségen fellépett az Anima Musicae Kamarazenekar – a négytagú együttes tagjai Rolla János tanítványai voltak.

Rolla János példaértékű pályát járt be

Rolla János 1944-ben született Kőteleken. 1957–1962 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulója volt, ahol Zipernovszky Mária tanította. 1962–1968 között szerzett diplomát a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán hegedű szakon, ahol Kovács Dénes tanítványa volt.

1963 és 1979 között a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere volt, 1979 óta művészeti vezetője. 1967 és 1973 között a Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja volt. 1997 és 2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságának tagja volt.

Elsősorban kamaramuzsikusként vált híressé. Munkásságáért 1981-ben érdemes művész elismerést, 1984-ben Bartók–Pásztory-díjat, 1985-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal, 2011-ben Hazám-díjat, 2015-ben pedig Weiner Leó-díjat vehetett át.

2007-ben tiszteletbeli tanári címet kapott a Zeneakadémiától, majd 2008-tól haláláig tanított az intézményben, 2008 és 2011 között a Kamarazene Tanszéket vezette.

A világhírű művész, Rolla János – Kőtelek díszpolgára – két évvel ezelőtt hunyt el.

Forrás: Beküldött fotó