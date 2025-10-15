október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet

1 órája

Tábla őrzi a világhírű hegedűművész emlékét Kőteleken

Címkék#emléktábla#Rolla János#Anima Musicae Kamarazenekar#hegedűművész

Két esztendővel ezelőtt, éppen a 79. születésnapján adta utolsó koncertjét szülőfalujában. Néhány hónap múlva elhunyt a világhírű hegedűművész. A napokban emléktáblát avattak, így tisztelegtek Rolla János emléke előtt a kőtelekiek.

Rimóczi Ágnes

A település díszpolgárára emlékeztek Kőteleken. A napokban emléktáblát avattak Rolla János előtt tisztelegve.

Rolla János Kőtelek emléktábla
Rolla János kőteleki emléktáblája előtt a hegedűművész családja
Forrás:  Beküldött fotó

Rolla Jánosra mindig szeretettel és óriási tisztelettel gondolnak a kőtelekiek. Mindehhez immár egy emlékhelyük is van a településközpntban. A hegedűművész, koncertmester tiszteletére készült emléktábla.

– Bensőséges ünnep keretében avattuk az emléktáblát. Az eseményen nagy örömünkre eljött Rolla János özvegyes és családja is – mondta el az emlékeseménnyel kapcsolatban Lovász Tibor. A településvezetőtől megtudtuk: az emléktáblát a Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület készíttette. Makoldi Sándor Bodrogkeresztúri szobrász alkotása került a művelődési ház falára.

Az ünnepségen fellépett az Anima Musicae Kamarazenekar – a négytagú együttes tagjai Rolla János tanítványai voltak.

Rolla János példaértékű pályát járt be

Rolla János 1944-ben született Kőteleken. 1957–1962 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulója volt, ahol Zipernovszky Mária tanította. 1962–1968 között szerzett diplomát a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán hegedű szakon, ahol Kovács Dénes tanítványa volt.

1963 és 1979 között a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere volt, 1979 óta művészeti vezetője. 1967 és 1973 között a Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja volt. 1997 és 2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságának tagja volt.

Elsősorban kamaramuzsikusként vált híressé. Munkásságáért 1981-ben érdemes művész elismerést, 1984-ben Bartók–Pásztory-díjat, 1985-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal, 2011-ben Hazám-díjat, 2015-ben pedig Weiner Leó-díjat vehetett át.

2007-ben tiszteletbeli tanári címet kapott a Zeneakadémiától, majd 2008-tól haláláig tanított az intézményben, 2008 és 2011 között a Kamarazene Tanszéket vezette.

A világhírű művész, Rolla János – Kőtelek díszpolgára – két évvel ezelőtt hunyt el.

Kőtelek emléktábla Rolla János
Az ünnepségen fellépett az Anima Musicae Kamarazenekar
Forrás:  Beküldött fotó

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu