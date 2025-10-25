Mindenki egy éneklő ceglédi rendőrre figyel, ezt üzeni dalával – videóval

„Mé zsanav” – Roma Ki mit tud Cegléden. Erre hívják fel a fiatalok figyelmét. Nemsokára megmutathatják tehetségüket.

Antóni Benjámin példája sokak számára inspiráló lehet, Roma Ki mit tudot szerveznek Cegléden

Fotó: Police.hu

Egy különleges videó járja be a közösségi oldalakat. Egy éneklő rendőr csodás hangjára figyelnek fel egyre többen. Antóni Benjamin rendőr őrmester dalával buzdít minden ceglédi iskolást, hogy készüljön a „Mé zsanav” roma ki mit tudra.

A Roma Ki mit tud kategóriái

A videó melletti leírásból kiderül: három kategóriában várják majd a jelentkezéseket

ének;

tánc;

egyéb – bármi, amiben tehetségesnek érzed magad!

A versenyt a Ceglédi Rendőrkapitányság és Cegléd Város Nemzetiségi Roma Önkormányzata szervezi. A szervezők a pontos időpontot és helyszínt az iskolákhoz hamarosan eljuttatják a nevezési lapokkal együtt.

– Addig is: gyakoroljatok, próbáljatok, és mutassátok meg, mit tudtok – hangsúlyozzák a szervezők.