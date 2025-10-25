57 perce
Mindenki egy éneklő ceglédi rendőrre figyel, ezt üzeni dalával – videóval
Hogy miért énekel egy rendőr Cegléden? Fiatalokat buzdít dalával. Programra hívja őket, olyanra, ahol maguk is dalra fakadhatnak. Mutatjuk a részleteket!
„Mé zsanav” – Roma Ki mit tud Cegléden. Erre hívják fel a fiatalok figyelmét. Nemsokára megmutathatják tehetségüket.
Egy különleges videó járja be a közösségi oldalakat. Egy éneklő rendőr csodás hangjára figyelnek fel egyre többen. Antóni Benjamin rendőr őrmester dalával buzdít minden ceglédi iskolást, hogy készüljön a „Mé zsanav” roma ki mit tudra.
A Roma Ki mit tud kategóriái
A videó melletti leírásból kiderül: három kategóriában várják majd a jelentkezéseket
- ének;
- tánc;
- egyéb – bármi, amiben tehetségesnek érzed magad!
A versenyt a Ceglédi Rendőrkapitányság és Cegléd Város Nemzetiségi Roma Önkormányzata szervezi. A szervezők a pontos időpontot és helyszínt az iskolákhoz hamarosan eljuttatják a nevezési lapokkal együtt.
– Addig is: gyakoroljatok, próbáljatok, és mutassátok meg, mit tudtok – hangsúlyozzák a szervezők.
