Mé zsanav

57 perce

Mindenki egy éneklő ceglédi rendőrre figyel, ezt üzeni dalával – videóval

Címkék#Antóni Benjamin#Mé zsanav#Roma Ki Mit tud#dal

Hogy miért énekel egy rendőr Cegléden? Fiatalokat buzdít dalával. Programra hívja őket, olyanra, ahol maguk is dalra fakadhatnak. Mutatjuk a részleteket!

Rimóczi Ágnes

„Mé zsanav” – Roma Ki mit tud Cegléden. Erre hívják fel a fiatalok figyelmét. Nemsokára megmutathatják tehetségüket.

Roma Ki mit tud
Antóni Benjámin példája sokak számára inspiráló lehet, Roma Ki mit tudot szerveznek Cegléden
Fotó: Police.hu

Egy különleges videó járja be a közösségi oldalakat. Egy éneklő rendőr csodás hangjára figyelnek fel egyre többen. Antóni Benjamin rendőr őrmester dalával buzdít minden ceglédi iskolást, hogy készüljön a „Mé zsanav” roma ki mit tudra.

A Roma Ki mit tud kategóriái

A videó melletti leírásból kiderül: három kategóriában várják majd a jelentkezéseket

  • ének;
  • tánc;
  • egyéb – bármi, amiben tehetségesnek érzed magad!

A versenyt a Ceglédi Rendőrkapitányság és Cegléd Város Nemzetiségi Roma Önkormányzata szervezi. A szervezők a pontos időpontot és helyszínt az iskolákhoz hamarosan eljuttatják a nevezési lapokkal együtt.

– Addig is: gyakoroljatok, próbáljatok, és mutassátok meg, mit tudtok – hangsúlyozzák a szervezők.

 

