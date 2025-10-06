Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben

Nem minden nap történik ilyen rongálás a Széchenyin, mint amivel vasárnap reggel szembesültek az ott élők. Az orvosi rendelőtől nem messze „szolgálatot teljesítő” gyalogos jelzőlámpa láthatóan valamilyen autós balesetből eredően vált használhatatlannál.

Rongálás a Széchenyin: szinte biztos, hogy ez az eset a kárt okozó járművön is hagyott nyomokat

Forrás: facebook.com / Rehó János

Rongálás a Széchenyin – több százezer forintos a kár

A kidőlt oszlopról a városrész képviselője, Rehó János osztott meg képeket közösségi oldalán, hogy felhívja a közlekedők figyelmét a fokozott óvatosságra. A sérült oszlopot természetesen még vasárnap eltávolították, így most annál a zebránál nincs lámpás irányítás.

Nagyon elszomorító ez az eset, mert nem véletlenül került ki ez a sok közlekedési lámpa az elmúlt években a Széchenyi városrészbe. Ez volt az egyik legfontosabb képviselői vállalásom, hogy a jelzőlámpák telepítésével biztonságosabbá teszem a lakótelepet. Ennek a lámpának a kiépítése közel 8 millió forint volt és most használhatatlan. Ráadásul azt sem tudjuk, mikor tudjuk pótolni.

– mondta el megkeresésünkre a képviselő.

Egy ilyen berendezésnek a pótlása ugyanis több százezer forint, nem beszélve a folyamatban lévő nyomozásról és a beszerzéssel kapcsolatos folyamatokról.

Ki lehet a tettes?

Azt, hogy mi történhetett, kis fantáziával nem nehéz rekonstruálni, de az elkövető kilétét egyelőre rejtély övezi.

– Vannak pletykák, hogy ki lehetett a tettes, de pletykákra nem adunk. Majd a rendőrség kideríti – zárta rövidre a találgatást Rehó János.

Megkeresésünkre a rendőrség arról tájékoztatott, hogyaz ügy kapcsán szabálysértési eljárást indítottak, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

A hivatalos tájékoztatás szerint október 5-én reggel 6 órakor egy fehér Mercedes-Benz típusú személygépkocsival a Széchenyi István körútról balra a Karczag László utcára kanyarodott. A manőver során a járművel a menet iránya szerinti jobb oldalon, a Karczag László utca torkolatában kihelyezett forgalomirányító fényjelző készülék oszlopának ütközött, melyet a helyéről kidöntött. A baleset után az ismertlen elkövető a helyszínről, adatai hátra hagyása nélkül távozott.