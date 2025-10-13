Rászorulókon segítenek: ruhagyűjtést tartanak a szajoli közösségi házban

Ruhagyűjtést tartanak Szajolban. Cikkünkben mutatjuk, hová és mior lehet vinni a már megunt, de még használható holmikat.

Ruhagyűjtést szerveznek Szajolban, a holmikat rászorulók vihetik majd el

Október 13. és október 16. között minden nap délelőtt nyolc ás délután négy óra között lehet leadni a ruhaneműket a közösségi ház és könyvtárban. Amint a szervezők felhívják a figyelmet: elsősorban téli ruhákat (melegítő, télies cipő, farmer, kabát) kérnek, különösen örülnek a gyermekruházatnak.

Október 17-én pedig ruhaosztás lesz.

Az összegyűlt holmikból pénteken válogathatnak azok, akiknek szüksége van rá. Minderre reggel nyolc és délelőtt tizenegy óra között lesz lehetőség.