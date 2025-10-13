október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

2 órája

Rászorulókon segítenek: ruhagyűjtést tartanak a szajoli közösségi házban

Címkék#ruhagyűjtés#jótékonysági akció#ruhanemű

Tekintettel a közelgő télre, meleg, vastag ruhákat várnak elsőroban. Ruhagyűjtést szerveznek Szajolban, a holmikat rászorulók vihetik majd el.

Szoljon.hu

Ruhagyűjtést tartanak Szajolban. Cikkünkben mutatjuk, hová és mior lehet vinni a már megunt, de még használható holmikat.

ruhagyűjtés szajol
Ruhagyűjtést szerveznek Szajolban, a holmikat rászorulók vihetik majd el
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Október 13. és október 16. között minden nap délelőtt nyolc ás délután négy óra között lehet leadni a ruhaneműket a közösségi ház és könyvtárban. Amint a szervezők felhívják a figyelmet: elsősorban téli ruhákat (melegítő, télies cipő, farmer, kabát) kérnek, különösen örülnek a gyermekruházatnak.

Október 17-én pedig ruhaosztás lesz.

Az összegyűlt holmikból pénteken válogathatnak azok, akiknek szüksége van rá. Minderre reggel nyolc és délelőtt tizenegy óra között lesz lehetőség.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu