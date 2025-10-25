2 órája
Sakktáblák, ameddig csak a szem ellát: több mint száz tehetség mérte össze a tudását Szolnokon – galériával
Több mint száz fiatal sakkozó gyűlt össze szombaton Szolnokon, hogy megméresse magát a Dr. Ondok László Sakk Emlékversenyen.
Fiatal sakkozók ültek asztalhoz a Szolnoki SZC Jendrassik György Technikum tornacsarnokában
Fotó: Mészáros János
A Szolnoki Sakkegyesület a Szolnoki Szakképzési Centrummal közösen, dr. Ondok László szolnoki gyermeksakkedző emléke előtt tisztelegve, immár ötödik alkalommal rendezett amatőr gyermek- és ifjúsági sakkversenyt október 25-én, szombaton. Egyéni versenyzők számára, 7 korcsoportban írták ki a viadalt. Az előzetes regisztráció alapján ezúttal is mintegy százan ültek asztalhoz a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum tornacsarnokában.
Sakkverseny SzolnokonFotók: Mészáros János