Sakktáblák, ameddig csak a szem ellát: több mint száz tehetség mérte össze a tudását Szolnokon – galériával

A Szolnoki Sakkegyesület a Szolnoki Szakképzési Centrummal közösen, dr. Ondok László szolnoki gyermeksakkedző emléke előtt tisztelegve, immár ötödik alkalommal rendezett amatőr gyermek- és ifjúsági sakkversenyt október 25-én, szombaton. Egyéni versenyzők számára, 7 korcsoportban írták ki a viadalt. Az előzetes regisztráció alapján ezúttal is mintegy százan ültek asztalhoz a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum tornacsarnokában.