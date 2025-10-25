október 25., szombat

Dr. Ondok László Sakk Emlékverseny

1 órája

Sakktáblák, ameddig csak a szem ellát: több mint száz tehetség mérte össze a tudását Szolnokon – galériával

Címkék#Jendrassik György Gépipari Technikum#Dr Ondok László#sakkverseny

Több mint száz fiatal sakkozó gyűlt össze szombaton Szolnokon, hogy megméresse magát a Dr. Ondok László Sakk Emlékversenyen.

Mészáros János
Sakktáblák, ameddig csak a szem ellát: több mint száz tehetség mérte össze a tudását Szolnokon – galériával

Fiatal sakkozók ültek asztalhoz a Szolnoki SZC Jendrassik György Technikum tornacsarnokában

Fotó: Mészáros János

A Szolnoki Sakkegyesület a Szolnoki Szakképzési Centrummal közösen, dr. Ondok László szolnoki gyermeksakkedző emléke előtt tisztelegve, immár ötödik alkalommal rendezett amatőr gyermek- és ifjúsági sakkversenyt október 25-én, szombaton. Egyéni versenyzők számára, 7 korcsoportban írták ki a viadalt. Az előzetes regisztráció alapján ezúttal is mintegy százan ültek asztalhoz a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum tornacsarnokában.

Sakkverseny Szolnokon

Fotók: Mészáros János

 

