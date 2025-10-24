október 24., péntek

Szigorúbb ellenőrzés

43 perce

Gyorshajtóknak rossz hír: két új kamera a főutcán, itt a két helyszín

Két fix traffipax érkezik a Kossuth Lajos utcára, hogy folyamatos ellenőrzéssel visszaszorítsa a gyorshajtást. A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a Kossuth Lajos utca 57. és 243. előtti KIF-oszlopokra kerülnek, 0–24-ben mérnek, és a VÉDA rendszerhez csatlakoznak. A beruházás bruttó 14 millió forint, a felvételek kezelését a rendőrség végzi.

Karancsiné Szecsei Veronika

A törökszentmiklósi képviselők megszavaztak két, 0–24-ben működő, hiteles sebességmérő és automatikus rendszámfelismeréssel (ANPR) ellátott eszköz telepítését a Kossuth Lajos utcán – a beruházás bruttó 14 millió forint. A Kossuth Lajos utca sebességmérését ezentúl a VÉDA rendszerhez csatlakozó kamerák végzik, amelyek mindkét forgalmi irányról készítenek felvételeket; a rögzített adatok alapján az eljárásokat a rendőrség folytatja le. A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson tehát két helyszínre is telepítve lesznek, mutatjuk hová.

A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a VÉDA központi rendszeréhez kapcsolódnak
Az új sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson javíthatják a közbiztonságot. Azonban több hét a felszerelési idő
Fotó: Fotó: Mészáros János/archív

A kamerák automatikus rendszámfelismeréssel (ANPR) működnek, megfelelnek a hatósági előírásoknak, és a rögzített adatok a gyorshajtások dokumentálása mellett utólagos bűncselekmény-felderítésben is felhasználhatók. 

A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a VÉDA rendszeréhez kapcsolódnak

A rendszer GSM-hálózaton keresztül csatlakozik a VÉDA központi rendszeréhez; a csatlakozáshoz együttműködési megállapodás szükséges a rendőrséggel, és az eljárásokat a továbbiakban a rendőrség folytatja le. A felvételekhez sem a gyártó vállalat, sem az önkormányzat nem fér hozzá.

A telepítés helyszínei a Törökszentmiklósi Rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján a Kossuth Lajos utca 57. és 243. szám előtti KIF-oszlopok. A gyártási folyamat várhatóan 3–4 hónapot vesz igénybe, az elektromos hálózati csatlakozás biztosítása további 4–6 hónap lehet, így a fejlesztés lépésről lépésre valósul meg. A városvezetés várakozása szerint a fix mérőpontok jelenléte visszafogja a sebességtúllépéseket a forgalmas főútvonalon, és átláthatóbbá teszi a szabályszegések kezelését.

 

