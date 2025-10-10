Teli tálak a menhelyen – kenderesi óvodások indítottak adománygyűjtést

A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodája az Állatvédelmi témahét keretein belül október 12-ig a menhelyen lévő állatoknak gyűjt adományokat!

Adománygyűjtést szervezett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodája

Fotó: Beküldött / Forrás: Illusztráció

Az óvoda felhívása szerint, az adomány lehet konzerv, száraztáp, agy akár pokróc, takaró, régi törölközők, valamint használaton kívüli edények, etetők és itató tálak. Az adományokat a szülőknek a gyermekük csoportjába lehet bevinni.

Az óvoda dolgozói köszönik az eddigi adományokat és még 12-éig várják a további felajánlásokat, amit majd a menhelyen lévő kutyusok számára továbbítanak.