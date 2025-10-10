3 órája
Teli tálak a menhelyen – kenderesi óvodások indítottak adománygyűjtést
Még a legkisebbek is gondolnak a rászoruló négylábúakra. Az állatvédelmi témahét alkalmából gyűjtést szervezett a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvoda.
A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodája az Állatvédelmi témahét keretein belül október 12-ig a menhelyen lévő állatoknak gyűjt adományokat!
Az óvoda felhívása szerint, az adomány lehet konzerv, száraztáp, agy akár pokróc, takaró, régi törölközők, valamint használaton kívüli edények, etetők és itató tálak. Az adományokat a szülőknek a gyermekük csoportjába lehet bevinni.
Az óvoda dolgozói köszönik az eddigi adományokat és még 12-éig várják a további felajánlásokat, amit majd a menhelyen lévő kutyusok számára továbbítanak.
