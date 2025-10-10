október 10., péntek

Teli tálak a menhelyen – kenderesi óvodások indítottak adománygyűjtést

Még a legkisebbek is gondolnak a rászoruló négylábúakra. Az állatvédelmi témahét alkalmából gyűjtést szervezett a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvoda.

A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodája az Állatvédelmi témahét keretein belül október 12-ig a menhelyen lévő állatoknak gyűjt adományokat!

Adománygyűjtést szervezett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodája
Az óvoda felhívása szerint, az adomány lehet konzerv, száraztáp, agy akár pokróc, takaró, régi törölközők, valamint használaton kívüli edények, etetők és itató tálak. Az adományokat a szülőknek a gyermekük csoportjába lehet bevinni. 

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az óvoda dolgozói köszönik az eddigi adományokat és még 12-éig várják a további felajánlásokat, amit majd a menhelyen lévő kutyusok számára továbbítanak.

 

