október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia

1 órája

Szolnokon boncolgatták, mi a sikeres női vezetők titka – videóval

Címkék#szoljon videó#Women ’ s Lab#Sikeres Nő#konferencia

Fontos konferenciának adott otthont szombaton Szolnok. Az Agórában tartott tanácskozáson sikeres női vezetők osztották meg tapasztalataikat.

Rózsa Róbert

Sikeres női vezetők osztották meg tapasztalataikat szombaton, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megrendezett Women’s Lab nevű konferencián. A tanácskozás során négy pódiumbeszélgetést is tartottak, méghozzá olyan szolnoki nők részvételével, akik vezetőként számos sikert, tapasztalatot gyűjtöttek pályafutásuk során.

Sikeres női vezetők Szolnokon
Sikeres női vezetők tanácskoztak Szolnokon
Fotó: Rózsa Róbert

FOTÓ

Mi a sikeres női vezetők titka? – erről tanácskoztak Szolnokon

A konferencia témái között helyet kapott a kultúra és a vállalkozásfejlesztés épp úgy, mint a média, a marketing, a civil vagy a közigazgatási szféra.

– Idén már nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Women’s Lab rendezvényt. Azt gondoljuk, hogy kell Szolnoknak egy olyan rendezvény, ahol a nők a nőkhöz szólnak – nem mellőzve a férfiakat, akik támogatnak bennünket az életben – mondta el a rendezvény kapcsán hírportálunknak a szervező Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet vezetője. Fodor Andrea kiemelte, az összejövetel lényege az értékek, minták, példák, tudás cseréje. A szombati rendezvény különlegessége, hogy csatlakozott a Szolnok 950 programsorozathoz – tette hozzá.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A polgármesteri hivatalban is főleg hölgyek dolgoznak

Méltatta a nőknek a városban betöltött szerepét a rendezvény megnyitóján a Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc elmondta, a vármegyeszékhely polgármesteri hivatalában döntő részben nők dolgoznak, korábban a jegyzői, aljegyzői, igazgatói, osztályvezetői helyeket is ők töltötték be. Ez – mint mondta – nem is véletlen, hiszen a hölgyek precízebbek a férfiaknál. Hozzátette, a városban 44 idősügyi szervezet működik, amely tagságának 96 százaléka nő, vezetőik pedig egy kivétellel szintén asszonyok. Vagyis a miniszteri biztos szerint van hova felzárkóznia az uraknak aktivitás terén is.

Women’s Lab konferencia Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Méltatta a rendezvényt a Szolnok 950 Programiroda vezetője. Szutorisz-Szügyi Csongor hangsúlyozta a résztvevők közösségépítésért végzett munkáját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu