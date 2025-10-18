Szolnokon boncolgatták, mi a sikeres női vezetők titka – videóval

Sikeres női vezetők osztották meg tapasztalataikat szombaton, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megrendezett Women’s Lab nevű konferencián. A tanácskozás során négy pódiumbeszélgetést is tartottak, méghozzá olyan szolnoki nők részvételével, akik vezetőként számos sikert, tapasztalatot gyűjtöttek pályafutásuk során.

Sikeres női vezetők tanácskoztak Szolnokon

Fotó: Rózsa Róbert

FOTÓ

Mi a sikeres női vezetők titka? – erről tanácskoztak Szolnokon

A konferencia témái között helyet kapott a kultúra és a vállalkozásfejlesztés épp úgy, mint a média, a marketing, a civil vagy a közigazgatási szféra.

– Idén már nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Women’s Lab rendezvényt. Azt gondoljuk, hogy kell Szolnoknak egy olyan rendezvény, ahol a nők a nőkhöz szólnak – nem mellőzve a férfiakat, akik támogatnak bennünket az életben – mondta el a rendezvény kapcsán hírportálunknak a szervező Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet vezetője. Fodor Andrea kiemelte, az összejövetel lényege az értékek, minták, példák, tudás cseréje. A szombati rendezvény különlegessége, hogy csatlakozott a Szolnok 950 programsorozathoz – tette hozzá.

A polgármesteri hivatalban is főleg hölgyek dolgoznak

Méltatta a nőknek a városban betöltött szerepét a rendezvény megnyitóján a Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc elmondta, a vármegyeszékhely polgármesteri hivatalában döntő részben nők dolgoznak, korábban a jegyzői, aljegyzői, igazgatói, osztályvezetői helyeket is ők töltötték be. Ez – mint mondta – nem is véletlen, hiszen a hölgyek precízebbek a férfiaknál. Hozzátette, a városban 44 idősügyi szervezet működik, amely tagságának 96 százaléka nő, vezetőik pedig egy kivétellel szintén asszonyok. Vagyis a miniszteri biztos szerint van hova felzárkóznia az uraknak aktivitás terén is.