1 órája
A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete
Drámai perceket éltek át a minap a törökszentmiklósi mentősök bálján résztvevők. Mindenkit sokkolt, amikor egy idős hölgy rosszul lett, majd hirtelen összeesett. Néhányan azt hitték, hogy mentési bemutatót tartanak, de hamar kiderült számukra is, hogy egészen másról van szó. A bajba került hölgy életét a bálozó mentősök mentették meg. Sikeres újraélesztés után a beteget kórházba szállították.
Rosszul lett, majd hirtelen összeesett egy idős hölgy a törökszentmiklósi mentők alapítványi bálján, melyet a közelmúltban rendeztek meg – számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Perceken múlt a nő élete, akit a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállítottak kórházba.
Összefogás, igazi csapatmunka volt a sikeres újraélesztés
A bálon résztvevő mentősök azonnal a hölgy segítségére siettek, elképesztő küzdelmet folytattak az életéért. Mint megtudtuk, alaposan megvizsgálták az idős nőt, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal tárcsázták a segélyhívót és megkezdték az újraélesztést. A szabadnapos életmentők egy csapatként, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért, miközben a mentésirányítás riasztotta a helyi esetkocsit.
– A szolgálatot teljesítő esetkocsi bajtársai perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol a hölgy keringése néhány perc újraélesztés után már vissza is tért bálozó bajtársainknak köszönhetően, akik időben felismerték a bajt és megkezdték a szakszerű segítségnyújtást. A mentőegység helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatta kórházba a beteget – részletezte a drámai pillanatokat az Országos Mentőszolgálat. A vendégek közül néhányan először azt hitték, hogy mentési bemutatót tartanak a bálon és érdeklődve figyelték az eseményeket, de hamar kiderült, hogy valódi életmentésről van szó. A mentőszolgálat munkatársai a betegnek mielőbbi felépülést kívánnak, az életmentőknek pedig szívből gratulálnak.
