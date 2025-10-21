A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete

Rosszul lett, majd hirtelen összeesett egy idős hölgy a törökszentmiklósi mentők alapítványi bálján, melyet a közelmúltban rendeztek meg – számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Perceken múlt a nő élete, akit a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállítottak kórházba.

Sikeres újraélesztés a törökszentmiklós mentők alapítványi bálján: az életmentők egy csapatként, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Összefogás, igazi csapatmunka volt a sikeres újraélesztés

A bálon résztvevő mentősök azonnal a hölgy segítségére siettek, elképesztő küzdelmet folytattak az életéért. Mint megtudtuk, alaposan megvizsgálták az idős nőt, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal tárcsázták a segélyhívót és megkezdték az újraélesztést. A szabadnapos életmentők egy csapatként, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért, miközben a mentésirányítás riasztotta a helyi esetkocsit.

– A szolgálatot teljesítő esetkocsi bajtársai perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol a hölgy keringése néhány perc újraélesztés után már vissza is tért bálozó bajtársainknak köszönhetően, akik időben felismerték a bajt és megkezdték a szakszerű segítségnyújtást. A mentőegység helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatta kórházba a beteget – részletezte a drámai pillanatokat az Országos Mentőszolgálat. A vendégek közül néhányan először azt hitték, hogy mentési bemutatót tartanak a bálon és érdeklődve figyelték az eseményeket, de hamar kiderült, hogy valódi életmentésről van szó. A mentőszolgálat munkatársai a betegnek mielőbbi felépülést kívánnak, az életmentőknek pedig szívből gratulálnak.