Kasszás Michael Jackson és macskát mentő hős kecske – hogyan higgyünk a szemünknek ezek után?

Elképesztő fejlődésen vágtat keresztül a mesterséges intelligencia, és ennek egyik újabb bizonyítéka a szövegből videót generáló alkalmazás, a Sora továbbfejlesztett „testvérének” piacra kerülése. Jobban mondva egyelőre csak szűk piacra, hiszen a Sora2 most még csak Amerikában, csak iPhone-ra és csak a meghívottaknak elérhető. A „képességei” azonban egyszerre lehengerlőek és félelmetesek.

Csak egy számítógép, hozzáférés és egy kis kreativitás kell ahhoz, hogy a Sora2 videógeneráló mesterséges intelligencia segítségével bármit létrehozzunk. Szó szerint bármit – és ez bizony aggályokat vet fel...

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Sora2 – hogyan higgyünk a szemünknek ezután?

A Sora első verzióját 2024 decemberében mutatta be az Open AI nevű cég, mely a ChatGPT felett is bábáskodott. Ekkor már több hasonló platform is működött, melyek szövegből (úgynevezett promptból) képesek voltak 5-10 másodperces videókat generálni. Ezek a korábbi modellek általában egyszerűbbek voltak: szöveg-videó átalakításra alkalmasak, de a mozgás gyakran nem volt túl reális, a fizika törvényei nem igazán érvényesültek és nem lehetett hangot, beszédet beletenni a videóba.

A Sora1 ezekhez képest már olyan videókat tudott alkotni, amelyek sokkal összetettebbek voltak, konzisztensebben követték a sztorit, de még a Sora 1 is gyakran nehezen kezelte a komplex fizikai interakciókat, bal-jobb oldalak következetességét, vagy apró részletek vezérlését.

Ezzel együtt már körvonalazódott, hogy itt bizony valami forradalmi dolog van kialakulóban. Az igazi robbanás alig egy évvel ezután jött a Sora 2-vel: az új program már nem pusztán statikus kép és mozgás generálására képes, hanem tud olyan videót generálni, ami jobban tiszteli a fizika törvényeit, képes szájra illeszteni bármilyen szöveget és úgy egyáltalán: a megtévesztésig hasonlít a valóságra. És ehhez csak pár mondatra van szüksége...

Mit hozhat egy ilyen program magával?

A jelenségről Ivánka Csontos Andrea digitális kompetenciafejlesztő mentorral (egyben adatvédelmi- és információbiztonsági szakemberrel), a KiberHigiénia Egyesület elnökével beszélgettünk.

– A Sora 2.0 megjelenése nemcsak az alkotó és a kognitív szakmák számára hoz nagy változást, hanem az egész digitális világ működését is átalakítja. Ez a világ – melybe beletartozik a tartalomgyártás, a közösségi média, a gazdaság, a reklámok és az online személyiségünk is – alapjaiban formálódik át az olyan fejlett, többféle módon működő mesterséges intelligenciák hatására, mint a Sora 2 – kezdte a szakértő.