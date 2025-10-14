1 órája
Kasszás Michael Jackson és macskát mentő hős kecske – hogyan higgyünk a szemünknek ezek után?
Hihetünk még a szemünknek? Szeptember 30-án debütált Sora2 nevű videógeneráló alkalmazás, ami alapjaiban rengeti meg a valóságról alkotott elképzelésünket. Vajon a kasszában dolgozó Michael Jackson vagy a macskás néni a nagyobb probléma?
Elképesztő fejlődésen vágtat keresztül a mesterséges intelligencia, és ennek egyik újabb bizonyítéka a szövegből videót generáló alkalmazás, a Sora továbbfejlesztett „testvérének” piacra kerülése. Jobban mondva egyelőre csak szűk piacra, hiszen a Sora2 most még csak Amerikában, csak iPhone-ra és csak a meghívottaknak elérhető. A „képességei” azonban egyszerre lehengerlőek és félelmetesek.
Sora2 – hogyan higgyünk a szemünknek ezután?
A Sora első verzióját 2024 decemberében mutatta be az Open AI nevű cég, mely a ChatGPT felett is bábáskodott. Ekkor már több hasonló platform is működött, melyek szövegből (úgynevezett promptból) képesek voltak 5-10 másodperces videókat generálni. Ezek a korábbi modellek általában egyszerűbbek voltak: szöveg-videó átalakításra alkalmasak, de a mozgás gyakran nem volt túl reális, a fizika törvényei nem igazán érvényesültek és nem lehetett hangot, beszédet beletenni a videóba.
A Sora1 ezekhez képest már olyan videókat tudott alkotni, amelyek sokkal összetettebbek voltak, konzisztensebben követték a sztorit, de még a Sora 1 is gyakran nehezen kezelte a komplex fizikai interakciókat, bal-jobb oldalak következetességét, vagy apró részletek vezérlését.
Ezzel együtt már körvonalazódott, hogy itt bizony valami forradalmi dolog van kialakulóban. Az igazi robbanás alig egy évvel ezután jött a Sora 2-vel: az új program már nem pusztán statikus kép és mozgás generálására képes, hanem tud olyan videót generálni, ami jobban tiszteli a fizika törvényeit, képes szájra illeszteni bármilyen szöveget és úgy egyáltalán: a megtévesztésig hasonlít a valóságra. És ehhez csak pár mondatra van szüksége...
Mit hozhat egy ilyen program magával?
A jelenségről Ivánka Csontos Andrea digitális kompetenciafejlesztő mentorral (egyben adatvédelmi- és információbiztonsági szakemberrel), a KiberHigiénia Egyesület elnökével beszélgettünk.
– A Sora 2.0 megjelenése nemcsak az alkotó és a kognitív szakmák számára hoz nagy változást, hanem az egész digitális világ működését is átalakítja. Ez a világ – melybe beletartozik a tartalomgyártás, a közösségi média, a gazdaság, a reklámok és az online személyiségünk is – alapjaiban formálódik át az olyan fejlett, többféle módon működő mesterséges intelligenciák hatására, mint a Sora 2 – kezdte a szakértő.
Mi jelent ez a gyakorlatban?
A gyakorlatban ez például az is jelenti, hogy számos munka válik feleslegessé, hiszen ha egy reklámfilmhez elég egy ember és egy program, akkor nem kell operatőr, vágó, stylist, fodrász, díszlettervező, világító, sminkes, sőt, szereplő se. De tovább fejlődik majd a mesterséges intelligenciával generált influenszerek és műsorvezetők világa is, és egyre több olyan „előadóművész” is feltűnik majd a közösségi médiában, „aki” sosem létezett, de mégis hatalmas eléréseket fog generálni. Az ilyen mesterséges személyek szerepe felértékelődik az ügynökségek számára, hiszen nem kell szerződésekkel, fizetéssel, emberi szükségletekkel számolni.
Andrea azért hozzáteszi, hogy bár valóban számos munka fog megszűnni a mostani formájában, a jövőben teljesen más értékek válhatnak dominánssá.
Az egyén szerepe megnőhet de más módon és más közönség számára. Külön érték lehet majd az egyedi és saját tartalom- de ezt előre még csak sejteni lehet.
De jelenti azt is, hogy ezentúl egyáltalán nem tudunk majd különbséget tenni a valós és az AI által generált videók között. Amíg a gördeszkázó Hitlert, vagy a kasszázó Michael Jacksont nézzük, addig persze világos, hogy amit látunk az nem a valóság. De a macskáit sétáltató néni, vagy az egymást védő hős háziállatok, amelyeket az „otthoni kamera” vett fel, ugyanolyan „kétségesek”? Na és vajon mint szólhat Jake Paul, aki ketrecharcos létére extra hosszú műkörmökkel próbálja a göndör fürjeit rendezni, aztán miniszoknyában ad sminktanácsokat?
Ebből már következtethetünk is, ha ezt egy híres – élő – emberrel megtehették, akkor a „kisemberek” számára milyen védelem garantál a platform? Ki akadályozza meg, hogy bármilyen rosszakarónk letöltsön rólunk egy általunk korábban megosztott fotót és azt a kedve szerint manipulálja? Kis hozzáértéssel oda és olyan körülmények közé tehet bennünket ahová akar. És olyan mondatokat adhat a szánkba, amilyet akar. És itt nem kell feltétlenül explicit tartalmakra gondolni (azt ugyanis valóban szigorúbban szűri a rendszer), de mi van akkor, ha egy sértett diák a matek egyes miatt egy olyan videót generál a tanáráról, ahol az „iskolai kamera” rögzíti, ahogy felpofoz egy kiskorút? Vagy hogy tejet lopott a boltban? Mire kiderül, hogy egy videó hamis, sokszor már jóvátehetetlen károkat okozott egy szűkebb-tágabb közösségben.
A visszaéléseket igyekeznek kiszűrni
– A generált videók vízjelet és metaadatokat tartalmaznak, jelezve a mesterséges eredetet. A szolgáltatás pedig úgy hirdeti magát, hogy a felhasználóknak lehetőségük van kivonni magukat, illetve szabályozni identitásuk (arckép, hang) felhasználását. A jogtulajdonosok, mint például
- a filmes stúdiók;
- zeneszerzők;
- kiadók
számára opció, hogy meghatározzák, mely tartalmukat lehessen felhasználni. Ugyanakkor sok esetben az „apró betűs” részben derül ki: minőségbiztosítási szempontból mégis felhasználhatók az anyagok, és bár azt hirdetik, hogy az elkészült tartalom nem a Sora tulajdona, számos esetben nem a készítőé marad a jog – mondja Andrea, hozzátéve, hogy a Sora 2 egyik legnagyobb veszélye, hogy elősegíti a deepfake-készítést és ezáltal a bizalom válságát.
Ha a technikai, jogi és médiaműveltségi védekező mechanizmusok fejlődnek, van esély arra, hogy a rendszer lehetőségként – nem visszaélési eszközként – maradjon meg. Erre azonban egyelőre sem szándék, sem tett nem látszik; eddigi tapasztalataim szerint igény sincs az ilyen típusú fejlődésre
– tette hozzá a szakember.
Ezt a nem túl derűlátó mondatot támasztja alá a Sora2 megjelenése után kitört botrány is, melynek legfőbb oka az volt, hogy alapból a Sora 2 engedte, hogy felhasználók beépítsenek ismert karaktereket, műsorszámokat és híres személyeket videókba, még akkor is, ha az eredeti jogtulajdonosok nem járultak hozzá. Sőt, hiába a vízjelezés, hamar megjelentek olyan vízjel eltávolító programok, amelyekkel ki lehetett cselezni ezt az egyszerű figyelmeztetést. Tehát mindaz, ami egyébként előre látható volt a felhasználói oldalról (a visszaélések) egyáltalán nem volt megfelelően szabályozva a Sora2 megjelenésekor. A botrány után persze szigorítottak, de felvetődik a kérdés: nem előbb kellene a kerítés, mielőtt kiengedjük az oroszlánt? Ráadásul már az eddigi tapasztalatok is megmutatták, hogy hova vezet a szigorú szabályozás hiánya.
Mi lesz az identitásunkkal?
A szakember szerint az is kockázatos, hogy ha bárki bele tudja helyezni magát bármilyen környezetbe, karakterbe, „identitásba”, akkor ez felveti a „digitális én” hitelességét is.
Mit jelent „valódi önmagamnak lenni” egy korban, ahol bárki többféle vizuális identitással létezhet?
– teszi fel a kérdést Andrea és ott cseng emögött a tényleges fenyegetést is: hogy fog ez hatni az emberek pszichéjére hosszú távon? Milyen manipulációs lehetőségeket ad azok kezébe, akik egy hamis indentitással akarnak másik közelébe férkőzni, nem igazán tisztességes szándékkal?
Akkor ez most jó nekünk, vagy sem?
A technika fejlődése megállíthatatlan és ha valaki egy kicsit is követi a mesterséges intelligencia körüli híreket, abban joggal merül fel a kérdés: jó ez nekünk? A digitális kompetenciafejlesztő mentornak erről is megvan a véleménye.
– A Sora 2.0 egyszerre ígér kreatív robbanást és hordoz komoly kockázatokat. A technológia előnyei akkor lesznek fenntarthatóak, ha a platformok és a felhasználók egyaránt tudatosan élnek vele: transzparens eredetjelölés, erősített platformkontroll, közösségi ellenőrzés – és felelős, mértéktartó használat. Személyes véleményem szerint pont annyira izgalmasak ezek az új modellek, mint amennyire veszélyek. A kritikus gondolkozás és biztonságos használat nélkül nem csak egy ilyen tudású platform, hanem egy sokkal egyszerűbb is veszélyes lehet – magyarázta. – Ezért a felhasználóknak mind készítői, mind fogyasztói oldalról nagyon nagy a felelőssége. Ezt a tudatosságot és a védelmet azonban tanulni kell, mert nem jön ösztönösen. Nem lehet már kimaradni, érdemesebb inkább megismerni és „jól” használni ezeket a lehetőségeket...
