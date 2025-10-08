Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra

A szolnoki önkormányzat Facebook-oldalán olvasható az OPUS TITÁSZ Zrt. közleménye, melyben a szolgáltató arról tájékoztatja a lakosokat, hogy több helyszínen és időpontban is áramszünet várható.

Áramszünet helye:

• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 7, 9, 11

• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 5, Orvosi Rendelő

Áramszünet ideje:

• 2025.10.09., 8.00-16.00 óra között