Áramszünet

2 órája

Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra

Címkék#közlemény#opus titász zrt#áramszünet

Hamarosan újabb áramszünetre lehet számítani. Mutatjuk a részleteket.

Dobos Zsófia Tünde
Október elején áramszünet várható Szolnok egy részén

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

A szolnoki önkormányzat Facebook-oldalán olvasható az OPUS TITÁSZ Zrt. közleménye, melyben a szolgáltató arról tájékoztatja a lakosokat, hogy több helyszínen és időpontban is áramszünet várható.

Áramszünet helye: 
• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 7, 9, 11 
• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 5, Orvosi Rendelő

Áramszünet ideje: 
• 2025.10.09., 8.00-16.00 óra között

