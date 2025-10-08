Áramszünet
1 órája
Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra
Hamarosan újabb áramszünetre lehet számítani. Mutatjuk a részleteket.
Október elején áramszünet várható Szolnok egy részén
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shutterstock.com
A szolnoki önkormányzat Facebook-oldalán olvasható az OPUS TITÁSZ Zrt. közleménye, melyben a szolgáltató arról tájékoztatja a lakosokat, hogy több helyszínen és időpontban is áramszünet várható.
Áramszünet helye:
• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 7, 9, 11
• Szolnok, Boldog Sándor István krt. 5, Orvosi Rendelő
Áramszünet ideje:
• 2025.10.09., 8.00-16.00 óra között
