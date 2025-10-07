október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás a társasági adóval

1 órája

Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét

Címkék#sikkasztás#sportcélú tao#sportlétesítmény#vádlott

Egy szokványosnak tűnő szabálytalan helyzetmegoldásból tanulságos történet kerekedett az egyik sportegyesületnél, amely a Szolnoki Járásbíróság térfelén landolt. Visszaéltek volna a sportcélú TAO-támogatásokkal?

Mészáros Géza

A Szolnoki Járásbíróságon tárgyalják a Gyulai Termál Futball Club korábbi elnökének, G.M.-nek és sógorának, a másodrendű vádlottnak, T.B.-nak az egyesület által megpályázott sportcélú TAO-támogatások szabálytalan felhasználása miatt zajló büntetőperét.

Sportcélú TAO-támogatás kapcsán felmerült tárgyalást Szolnokon tartják
Sportcélú TAO-támogatás: a vádlottak (a kép előterében háttal) ellen sikkasztás a vád
Fotó: Mészáros Géza

A Gyulai Járási Ügyészség még 2023. november 20-án nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Gyulai Termál Futball Club egyesület korábbi elnöke és sógora, az egyesület korábban „erőnléti edzőként” bejelentett munkavállalójával szemben.

Előbbi, a vádirat szerint, egyebek mellett nem a támogatások céljának megfelelően, utánpótlásképzésre, hanem egy konditerem kialakítására fordította a helyi önkormányzat által nyújtott támogatást. Illetve, az egyesület számláját mintegy sajátjaként kezelve, arról magának kölcsönt adott, majd fizetett oda vissza. Utóbbi, a vád szerint, ténylegesen sosem dolgozott erőnléti edzőként az egyesületnek, mégis három éven át kapott fizetést ezen a jogcímen az egyesülettől, sógorának, az elsőrendű vádlottnak köszönhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség által az egyesület részére sportfejlesztési programokban 

nyújtott támogatásból.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A sportcélú TAO-támogatás hasznos, de munkás folyamat

Az ügyben a Szegedi Ítélőtábla kijelölő végzése alapján jár el a Szolnoki Járásbíróság. Az október 7-i tárgyaláson tanúk meghallgatására került sor. Dr. Bedő Péter bíró, továbbá az ügyésznő és a védők elöljáróban Kónya Istvánt, Gyula alpolgármesterét, vármegyei közgyűlési képviselőt kérdezték a Gyulai Termál Futball Club számára juttatott 2018/19-es TAO-támogatások felhasználásáról, illetve, hogy mennyit tudott önkormányzati delegáltként az egyesületben zajló gazdasági-pénzügyi mozgásokról.

A városvezető a válaszaiban konkrétumokról nem beszélt, tanúvallomása, akárcsak a Gyulai Termál FC G.M. utáni elnökéé, valamint a társintézmény Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójáé a hazai közállapotokat idézte meg. Amely hozzávetőlegesen arról szól, hogy a magyar Társasági Adó (TAO)-pályázati rendszer rendkívül munkaigényes és keményen ellenőrzött, ám de kielégítő támogatási módja a sportkluboknak, amelyben nincsen helye a projektvezetők „kilengéseinek”.

A tanúvallomások arra engedtek következtetni, miszerint a megvádolt volt klubelnök a gyulai labdarúgóélet fennmaradásáért és a város sportlétesítményeinek fejlesztéséért machinálta a TAO-pénzek felhasználását. Évekkel korábban politikai szálakat is véltek felfedezni a büntetőügyben, ám ennek tisztázásáról szót sem ejtettek a keddi tárgyaláson.

Dr. Bedő Péter bíró ezek után elnapolta a tárgyalást, amely a közeljövőben iratismertetéssel, újabb tanú meghallgatásával, majd pedig perbeszédekkel közeledik az ítélethirdetés felé.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu