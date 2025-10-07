Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét

A Szolnoki Járásbíróságon tárgyalják a Gyulai Termál Futball Club korábbi elnökének, G.M.-nek és sógorának, a másodrendű vádlottnak, T.B.-nak az egyesület által megpályázott sportcélú TAO-támogatások szabálytalan felhasználása miatt zajló büntetőperét.

Sportcélú TAO-támogatás: a vádlottak (a kép előterében háttal) ellen sikkasztás a vád

A Gyulai Járási Ügyészség még 2023. november 20-án nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Gyulai Termál Futball Club egyesület korábbi elnöke és sógora, az egyesület korábban „erőnléti edzőként” bejelentett munkavállalójával szemben.

Előbbi, a vádirat szerint, egyebek mellett nem a támogatások céljának megfelelően, utánpótlásképzésre, hanem egy konditerem kialakítására fordította a helyi önkormányzat által nyújtott támogatást. Illetve, az egyesület számláját mintegy sajátjaként kezelve, arról magának kölcsönt adott, majd fizetett oda vissza. Utóbbi, a vád szerint, ténylegesen sosem dolgozott erőnléti edzőként az egyesületnek, mégis három éven át kapott fizetést ezen a jogcímen az egyesülettől, sógorának, az elsőrendű vádlottnak köszönhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség által az egyesület részére sportfejlesztési programokban nyújtott támogatásból.

A sportcélú TAO-támogatás hasznos, de munkás folyamat

Az ügyben a Szegedi Ítélőtábla kijelölő végzése alapján jár el a Szolnoki Járásbíróság. Az október 7-i tárgyaláson tanúk meghallgatására került sor. Dr. Bedő Péter bíró, továbbá az ügyésznő és a védők elöljáróban Kónya Istvánt, Gyula alpolgármesterét, vármegyei közgyűlési képviselőt kérdezték a Gyulai Termál Futball Club számára juttatott 2018/19-es TAO-támogatások felhasználásáról, illetve, hogy mennyit tudott önkormányzati delegáltként az egyesületben zajló gazdasági-pénzügyi mozgásokról.

A városvezető a válaszaiban konkrétumokról nem beszélt, tanúvallomása, akárcsak a Gyulai Termál FC G.M. utáni elnökéé, valamint a társintézmény Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójáé a hazai közállapotokat idézte meg. Amely hozzávetőlegesen arról szól, hogy a magyar Társasági Adó (TAO)-pályázati rendszer rendkívül munkaigényes és keményen ellenőrzött, ám de kielégítő támogatási módja a sportkluboknak, amelyben nincsen helye a projektvezetők „kilengéseinek”.

A tanúvallomások arra engedtek következtetni, miszerint a megvádolt volt klubelnök a gyulai labdarúgóélet fennmaradásáért és a város sportlétesítményeinek fejlesztéséért machinálta a TAO-pénzek felhasználását. Évekkel korábban politikai szálakat is véltek felfedezni a büntetőügyben, ám ennek tisztázásáról szót sem ejtettek a keddi tárgyaláson.