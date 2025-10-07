Szolnoki mintára bővíti amerikai jelenlétét a Stadler – magyar hegesztők tanítják be az amerikai szakembereket

A Stadler neve közismert a szolnoki lakosság körében, hiszen amellett, hogy számtalan munkahelyet biztosít a térségben, a 2009-es megnyitó óta a vármegyei üzem a vállalat egyik legjelentősebb kocsiszekrény-gyártó központjává nőtte ki magát. A Stadler Salt Lake City-ben most egy ehhez hasonló üzemet nyit, ahol alumínium kocsiszekrények gyártása indul.

Szolnoki mintára bővít a Stadler Salt Lake Cityben

Új üzemmel bővít a Stadler Salt Lake Cityben

A Világgazdaság.hu szerint, a bővítésnek köszönhetően a Stadler amerikai tevékenységében a helyi gyártás aránya immár eléri a 80 százalékot. A fennmaradó 20 százalék döntő része továbbra is Európából érkezik, ugyanakkor a vállalat már vizsgálja teljes ellátási láncát, hogy a jövőben tovább mérsékelhesse a külföldről beszerzett alkatrészek arányát. A Buy American törvény 2016 óta előírja, hogy amennyiben egy projekt finanszírozása amerikai adóbevételekből történik, az értékteremtés legalább 70 százalékának az Egyesült Államokon belül kell megvalósulnia.

Új mérföldkő a Stadler szolnoki üzemében

A legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzem Szolnokon található, amit 15 évvel ezelőtt hoztak létre. Eredetileg évi 200 kocsiszekrény gyártására tervezték, 200 munkavállaló foglalkoztatásával, azóta viszont folyamatos bővítések és fejlesztések valósultak meg, amely a mai napig is tart.

Év elején – ahogyan arról beszámoltunk januárban – Szolnokon átadták az első helyben gyártott kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és további fejlesztésekről nyilatkoztak. A svájci vonatgyártó szolnoki üzemében akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Peter Spuhler, a Stadler igazgatótanácsának elnöke mutatta be ünnepélyes keretek között az alumínium kocsiszekrényt.