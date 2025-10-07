16 perce
Szolnoki mintára bővíti amerikai jelenlétét a Stadler – magyar hegesztők tanítják be az amerikai szakembereket
Elképesztő hírek érkeztek! Kiderült, szolnoki hegesztők tudására van szükség az Egyesült Államokban. A Stadler Salt Lake City városában nyitja meg legújabb egységét, amely a jelenlegi amerikai gyár részeként fog működni.
A Stadler neve közismert a szolnoki lakosság körében, hiszen amellett, hogy számtalan munkahelyet biztosít a térségben, a 2009-es megnyitó óta a vármegyei üzem a vállalat egyik legjelentősebb kocsiszekrény-gyártó központjává nőtte ki magát. A Stadler Salt Lake City-ben most egy ehhez hasonló üzemet nyit, ahol alumínium kocsiszekrények gyártása indul.
Új üzemmel bővít a Stadler Salt Lake Cityben
A Világgazdaság.hu szerint, a bővítésnek köszönhetően a Stadler amerikai tevékenységében a helyi gyártás aránya immár eléri a 80 százalékot. A fennmaradó 20 százalék döntő része továbbra is Európából érkezik, ugyanakkor a vállalat már vizsgálja teljes ellátási láncát, hogy a jövőben tovább mérsékelhesse a külföldről beszerzett alkatrészek arányát. A Buy American törvény 2016 óta előírja, hogy amennyiben egy projekt finanszírozása amerikai adóbevételekből történik, az értékteremtés legalább 70 százalékának az Egyesült Államokon belül kell megvalósulnia.
Új mérföldkő a Stadler szolnoki üzemében
A legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzem Szolnokon található, amit 15 évvel ezelőtt hoztak létre. Eredetileg évi 200 kocsiszekrény gyártására tervezték, 200 munkavállaló foglalkoztatásával, azóta viszont folyamatos bővítések és fejlesztések valósultak meg, amely a mai napig is tart.
Év elején – ahogyan arról beszámoltunk januárban – Szolnokon átadták az első helyben gyártott kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és további fejlesztésekről nyilatkoztak. A svájci vonatgyártó szolnoki üzemében akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Peter Spuhler, a Stadler igazgatótanácsának elnöke mutatta be ünnepélyes keretek között az alumínium kocsiszekrényt.
Szenzációs találmány gördült le a Stadler szolnoki üzemének gyártósoráról – videóval, galériával
A szolnoki üzemben készült kocsiszekrények jelenleg tizennégy országban közlekednek, köztük az Egyesült Államokban is. A Világgazdaság megkeresésére a Stadler közölte: az amerikai kocsiszekrénygyártás beindulásával fokozatosan csökken majd a szolnoki üzem amerikai exportja. Ugyanakkor ez csupán a kivitel kis részét érinti, és a vállalat szerint a szolnoki egység összteljesítménye emiatt nem csökken. Sőt, az új megrendeléseknek köszönhetően tovább növekedhet.
Magyar hegesztők adják át szakértelmüket
Az új, 4600 négyzetméteres amerikai csarnokban várhatóan 2026 végétől már húsz képzett hegesztő és technikus fog dolgozni. A felfutási fázisban a munka betanítását a vállalat magyarországi kompetencia-központjának vezető hegesztési szakértői végzik, akik Salt Lake Cityben osztják meg a legjobb gyakorlatokat és adják át tudásukat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel – galériával
„Ott reszketett a női mosdó padlóján. Nem volt kérdés, mit kell tennem.”