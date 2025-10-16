Megtörtént a bejelentés: mindenki nagy örömére végre elindult a strand felújítása

Teljesen megtelt érdeklődőkkel kedden a tiszafüredi városháza díszterme, de ez nem is csoda. Olyan beruházás megkezdéséről adtak ugyanis tájékoztatást az aznap ott megtartott képviselő-testületi ülésen, amely már régóta a helybeliek kívánságlistájának elején van: elindul a tiszafüredi strandfürdő felújítása. Emellett egy teljesen új tanuszoda is épül a városban.

A város képviselő-testület keddi ülésén bejelentették, elindul a tiszafüredi strandfürdő felújítása és az új tanuszoda építése

Fotó: Rózsa Róbert

A beruházás jelentősét mutatja, hogy a képviselőkkel és a megjelentekkel Lánszki Regő építészeti államtitkár és Nyul Zoltán helyettes államtitkár közölték a jó hírt. Utóbbi a részleteket is ismertette.

Milyen lesz a tiszafüredi tanuszoda?

Eszerint a tanuszoda a Tariczky sétányon épül meg 1150 négyzetméteres területen.

Egyszerre 120 sportoló befogadására lesz alkalmas, épül hozzá szauna és konditerem is.

Az uszodában két medence kap helyet, egy 16 és egy 25 méteres.

Ehhez két-két csoportos, női és férfi öltöző készül.

A bruttó 4,7 milliárdos fejlesztésből létrejövő uszoda 2029-ben kaphat használatbavételi engedélyt, és a gyerekek úszásoktatását szolgálhatja majd.

Előadás keretében mutatták be a tiszafüredi standfürdő és a tanuszoda fejlesztési terveit

Fotó: Rózsa Róbert

Sürgős teendők a standfürdő felújításával akadnak, hiszen a helyettes államtitkár előadása szerint a fürdő jelenlegi állapota akadályozza a város és a térség fejlődését. Ezért új medencékkel, wellness- és szaunarészleggel, öltözőkkel, parkolókkal „turbózzák fel” a Fürdő utcai standot. De a „ráncfelvarrás” része az új gépészet és üzemeltetés kialakítása is.

A beruházás méretének fontosságát hangsúlyozta Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre szerint a fejlesztés a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy előrelépésnek számít, hiszen „nem azokat az időket éljük, amikor ilyen méretű városok ekkora beruházásokat hajthatnak végre”. A polgármester elmondta, a strandfürdő-fejlesztés közbeszerzését feltételesen írták ki. Ez azt jelenti, hogy ha a felhívás eredményesen zárul, a megfelelő forrás hozzárendelése után kezdődhet el a kivitelezés. Ez minimum nyolc hónapot vesz igénybe.

Az észszerűség alapján döntöttek a tiszafüredi strandfürdő fejlesztéséről

A bemutatóhoz hozzászólva örömét fejezte ki Tóth József, a város korábbi képviselője a fürdőfejlesztésről. Ám az szerinte kicsi lesz, későn és rossz helyen valósul meg. Úgy vélte, nagyobb területen, például a Katalin majorban lenne jobb helyen a komplexum.