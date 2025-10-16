1 órája
Megtörtént a bejelentés: mindenki nagy örömére végre elindult a strand felújítása
A helyben élők egyik régi óhaját teljesítve jelentős fejlesztés kezdődik meg a Tisza-tó fővárosában. Felújítják a tiszafüredi strandfürdőt, emellett egy új tanuszoda is épül a városban.
Teljesen megtelt érdeklődőkkel kedden a tiszafüredi városháza díszterme, de ez nem is csoda. Olyan beruházás megkezdéséről adtak ugyanis tájékoztatást az aznap ott megtartott képviselő-testületi ülésen, amely már régóta a helybeliek kívánságlistájának elején van: elindul a tiszafüredi strandfürdő felújítása. Emellett egy teljesen új tanuszoda is épül a városban.
A beruházás jelentősét mutatja, hogy a képviselőkkel és a megjelentekkel Lánszki Regő építészeti államtitkár és Nyul Zoltán helyettes államtitkár közölték a jó hírt. Utóbbi a részleteket is ismertette.
Milyen lesz a tiszafüredi tanuszoda?
Eszerint a tanuszoda a Tariczky sétányon épül meg 1150 négyzetméteres területen.
- Egyszerre 120 sportoló befogadására lesz alkalmas, épül hozzá szauna és konditerem is.
- Az uszodában két medence kap helyet, egy 16 és egy 25 méteres.
- Ehhez két-két csoportos, női és férfi öltöző készül.
A bruttó 4,7 milliárdos fejlesztésből létrejövő uszoda 2029-ben kaphat használatbavételi engedélyt, és a gyerekek úszásoktatását szolgálhatja majd.
Sürgős teendők a standfürdő felújításával akadnak, hiszen a helyettes államtitkár előadása szerint a fürdő jelenlegi állapota akadályozza a város és a térség fejlődését. Ezért új medencékkel, wellness- és szaunarészleggel, öltözőkkel, parkolókkal „turbózzák fel” a Fürdő utcai standot. De a „ráncfelvarrás” része az új gépészet és üzemeltetés kialakítása is.
A beruházás méretének fontosságát hangsúlyozta Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre szerint a fejlesztés a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy előrelépésnek számít, hiszen „nem azokat az időket éljük, amikor ilyen méretű városok ekkora beruházásokat hajthatnak végre”. A polgármester elmondta, a strandfürdő-fejlesztés közbeszerzését feltételesen írták ki. Ez azt jelenti, hogy ha a felhívás eredményesen zárul, a megfelelő forrás hozzárendelése után kezdődhet el a kivitelezés. Ez minimum nyolc hónapot vesz igénybe.
Az észszerűség alapján döntöttek a tiszafüredi strandfürdő fejlesztéséről
A bemutatóhoz hozzászólva örömét fejezte ki Tóth József, a város korábbi képviselője a fürdőfejlesztésről. Ám az szerinte kicsi lesz, későn és rossz helyen valósul meg. Úgy vélte, nagyobb területen, például a Katalin majorban lenne jobb helyen a komplexum.
Válaszában Ujvári Imre elmondta, a fejlesztés Tiszafüred méretéhez méltó lesz, de fontos, hogy fenntartható is legyen.
– 2023-ban 14 medencés, teljesen új komplexumot magában foglaló tervcsomagot vittünk be az építési minisztériumba. Azóta változtak az energiaárak, a célt az anyagi helyzetünkhöz kellett igazítani. A gyógyfürdőt jelenlegi helyén is lehet bővülni, hiszen az három hektáron fekszik, és a kemping területe is rendelkezésre áll még – fejtette ki a polgármester, hozzátéve, a Katalin majorról egyébként sem lehet tudni, hogy van-e benne termálforrás.
Lánszki Regő ehhez hozzátette, az ilyen típusú épületek fenntartása drága. Ezért olyan, optimális méretet kellett találni, amely később sem jelent majd terhet a városnak. Az államtitkár egyebekben méltatta a fejlesztést. Mint mondta, az hozzásegíti Tiszafüredet ahhoz, hogy turisztikai szempontból négy évszakos településsé váljon.
