Tiszafüred

1 órája

Megtörtént a bejelentés: mindenki nagy örömére végre elindult a strand felújítása

Címkék#fejlesztés#strandfürdő#tanuszoda

A helyben élők egyik régi óhaját teljesítve jelentős fejlesztés kezdődik meg a Tisza-tó fővárosában. Felújítják a tiszafüredi strandfürdőt, emellett egy új tanuszoda is épül a városban.

Rózsa Róbert

Teljesen megtelt érdeklődőkkel kedden a tiszafüredi városháza díszterme, de ez nem is csoda. Olyan beruházás megkezdéséről adtak ugyanis tájékoztatást az aznap ott megtartott képviselő-testületi ülésen, amely már régóta a helybeliek kívánságlistájának elején van: elindul a tiszafüredi strandfürdő felújítása. Emellett egy teljesen új tanuszoda is épül a városban.

tiszafüredi strandfürdő, tanuszoda, fejlesztés, Tiszafüred, képviselő-testület, Ujvári Imre, Lánszki Regő
A város képviselő-testület keddi ülésén bejelentették, elindul a tiszafüredi strandfürdő felújítása és az új tanuszoda építése
Fotó: Rózsa Róbert

A beruházás jelentősét mutatja, hogy a képviselőkkel és a megjelentekkel Lánszki Regő építészeti államtitkár és Nyul Zoltán helyettes államtitkár közölték a jó hírt. Utóbbi a részleteket is ismertette.

Milyen lesz a tiszafüredi tanuszoda?

Eszerint a tanuszoda a Tariczky sétányon épül meg 1150 négyzetméteres területen. 

  • Egyszerre 120 sportoló befogadására lesz alkalmas, épül hozzá szauna és konditerem is. 
  • Az uszodában két medence kap helyet, egy 16 és egy 25 méteres. 
  • Ehhez két-két csoportos, női és férfi öltöző készül. 

A bruttó 4,7 milliárdos fejlesztésből létrejövő uszoda 2029-ben kaphat használatbavételi engedélyt, és a gyerekek úszásoktatását szolgálhatja majd.

tiszafüredi strandfürdő, tanuszoda, fejlesztés, Tiszafüred, képviselő-testület, Ujvári Imre, Lánszki Regő
Előadás keretében mutatták be a tiszafüredi standfürdő és a tanuszoda fejlesztési terveit
Fotó: Rózsa Róbert

Sürgős teendők a standfürdő felújításával akadnak, hiszen a helyettes államtitkár előadása szerint a fürdő jelenlegi állapota akadályozza a város és a térség fejlődését. Ezért új medencékkel, wellness- és szaunarészleggel, öltözőkkel, parkolókkal „turbózzák fel” a Fürdő utcai standot. De a „ráncfelvarrás” része az új gépészet és üzemeltetés kialakítása is.

A beruházás méretének fontosságát hangsúlyozta Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre szerint a fejlesztés a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy előrelépésnek számít, hiszen „nem azokat az időket éljük, amikor ilyen méretű városok ekkora beruházásokat hajthatnak végre”. A polgármester elmondta, a strandfürdő-fejlesztés közbeszerzését feltételesen írták ki. Ez azt jelenti, hogy ha a felhívás eredményesen zárul, a megfelelő forrás hozzárendelése után kezdődhet el a kivitelezés. Ez minimum nyolc hónapot vesz igénybe.

Az észszerűség alapján döntöttek a tiszafüredi strandfürdő fejlesztéséről

A bemutatóhoz hozzászólva örömét fejezte ki Tóth József, a város korábbi képviselője a fürdőfejlesztésről. Ám az szerinte kicsi lesz, későn és rossz helyen valósul meg. Úgy vélte, nagyobb területen, például a Katalin majorban lenne jobb helyen a komplexum.

tiszafüredi strandfürdő, tanuszoda, fejlesztés, Tiszafüred, képviselő-testület, Ujvári Imre, Lánszki Regő
A leendő tiszafüredi tanuszoda látványterve
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Válaszában Ujvári Imre elmondta, a fejlesztés Tiszafüred méretéhez méltó lesz, de fontos, hogy fenntartható is legyen.

– 2023-ban 14 medencés, teljesen új komplexumot magában foglaló tervcsomagot vittünk be az építési minisztériumba. Azóta változtak az energiaárak, a célt az anyagi helyzetünkhöz kellett igazítani. A gyógyfürdőt jelenlegi helyén is lehet bővülni, hiszen az három hektáron fekszik, és a kemping területe is rendelkezésre áll még – fejtette ki a polgármester, hozzátéve, a Katalin majorról egyébként sem lehet tudni, hogy van-e benne termálforrás.

Lánszki Regő ehhez hozzátette, az ilyen típusú épületek fenntartása drága. Ezért olyan, optimális méretet kellett találni, amely később sem jelent majd terhet a városnak. Az államtitkár egyebekben méltatta a fejlesztést. Mint mondta, az hozzásegíti Tiszafüredet ahhoz, hogy turisztikai szempontból négy évszakos településsé váljon.

 

