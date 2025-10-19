Hogy mi az istennyilát szüretelnek a Tisza-tavon?! Most fény derült a rejtélyre – videóval

Ha van növény, amely valósággal kettős életet él, akkor az a sulyom. Homokban megbúvó tüskés termése számtalanszor csalt már fancsali ábrázatot a strandolók arcára, belelépni ugyanis meglehetősen fájdalmas. Nem véletlen, hogy csapdafegyvert is kereszteltek el róla, amelyről latin neve is árulkodik: trapa natans. Szerencsére azonban nem csak így, de a tányéron is képes meglepetést okozni e szúrós teremtés.

Sulyomszüret ma is zajlik a Tisza-tavon. Nem csak szúrásra termett a tüskés növény

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Hogy a sulyom ehető, azt már az előző korok emberei is tudták. Fogyasztását ókori görög és római írók mellett középkori feljegyzések is igazolják. Európában ritkaságnak számít, Magyarországon viszont elterjedt, így termését eleink ősztől tavaszig gyűjtötték a folyók menti, mocsaras területeken. Ínséges időkben valódi áldást jelentett tápláló termése, amelyet

nyersen,

sütve,

főzve egyaránt fogyasztottak.

A Tisza mentén különösen elterjedt volt árusítása is. Mint a Magyar néprajzi lexikon írja, az irodalomban számos néven maradt fenn: például istennyila, suly, szamártövis, vad mandula, vízi dió, vízi gesztenye. Mindezek ellenére a múlt században a sulyom mint élelmiszer szinte feledésbe merült, és mára védettséget élvez.

Sulyomárusok a bajai piacon, 1980

Fotó: Magyar néprajzi lexikon

Azért csak szinte, mert például a Tisza-tónál – ahol különösen nagy számban fordul elő a növény – még van, aki eszi, sőt, vállalkozást működtet a sulyomra építve. A sarudi Sulyom Tájétterem a napokban arról osztott meg videót arról, miként szüretelik a sulymot a tározóban.

Hogy az amúgy védett növényt hogyan lehet mégis leszedni, arról Szabó István abádszalóki mestercukrászt kérdeztük meg, aki az Egy csepp Tisza-tó manufaktúrában szintén sulyomból alkot ételkülönlegességeket. Mint a szakember elmondta, sulyomszüretelési engedélyt a Pest Vármegyei Kormányhivataltól kell igényelni, a kérelmen belül pedig meg kell adni azt az időtartamot, amelyben a termést szedni kívánják.

– Mi a július 1. és szeptember 15. közötti időszakra szoktunk szüretelési engedélyt igényelni. Azért ekkorra, mert mi zölden takarítjuk be a termést, lehetőleg július 15. és 20. között. Ilyen tájban még zsenge, a magja már kialakult, de a burok még puha és meg lehet fogni. Általában hatan ülünk be egy csónakba, felemeljük a növényt és kézzel lecsipegetjük a termést – magyarázta Szabó István. (E módszer nagyban más a régi idők őszi-tavaszi betakarításhoz képest, amely úgy nézett ki, hogy egy kiszuperált subát vagy gubát a vízbe eresztettek, azzal végigkavarták a vizet és a beleragadt sulymot utóbb késsel lekaparták. A sulyom tüskéi ugyanis olyan hegyesek, hogy a kesztyűn is átszúrnak).