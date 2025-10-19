3 órája
Hogy mi az istennyilát szüretelnek a Tisza-tavon?! Most fény derült a rejtélyre – videóval
Pont azt: istennyila, vízi dió, szamártövis, vad mandula, vízi gesztenye néven is ismerik a növényt, amit a strandolók utálnak, az ínyencek imádnak, és amit annak ellenére szednek le, hogy védett. A sulyom a Tisza-tó egyik jelképe, szüretelése nyáron kezdődik és ősszel zárul. De miért most és főleg mire gyűjtik a tüskés terméseket?
Ha van növény, amely valósággal kettős életet él, akkor az a sulyom. Homokban megbúvó tüskés termése számtalanszor csalt már fancsali ábrázatot a strandolók arcára, belelépni ugyanis meglehetősen fájdalmas. Nem véletlen, hogy csapdafegyvert is kereszteltek el róla, amelyről latin neve is árulkodik: trapa natans. Szerencsére azonban nem csak így, de a tányéron is képes meglepetést okozni e szúrós teremtés.
Hogy a sulyom ehető, azt már az előző korok emberei is tudták. Fogyasztását ókori görög és római írók mellett középkori feljegyzések is igazolják. Európában ritkaságnak számít, Magyarországon viszont elterjedt, így termését eleink ősztől tavaszig gyűjtötték a folyók menti, mocsaras területeken. Ínséges időkben valódi áldást jelentett tápláló termése, amelyet
- nyersen,
- sütve,
- főzve egyaránt fogyasztottak.
A Tisza mentén különösen elterjedt volt árusítása is. Mint a Magyar néprajzi lexikon írja, az irodalomban számos néven maradt fenn: például istennyila, suly, szamártövis, vad mandula, vízi dió, vízi gesztenye. Mindezek ellenére a múlt században a sulyom mint élelmiszer szinte feledésbe merült, és mára védettséget élvez.
Azért csak szinte, mert például a Tisza-tónál – ahol különösen nagy számban fordul elő a növény – még van, aki eszi, sőt, vállalkozást működtet a sulyomra építve. A sarudi Sulyom Tájétterem a napokban arról osztott meg videót arról, miként szüretelik a sulymot a tározóban.
Hogy az amúgy védett növényt hogyan lehet mégis leszedni, arról Szabó István abádszalóki mestercukrászt kérdeztük meg, aki az Egy csepp Tisza-tó manufaktúrában szintén sulyomból alkot ételkülönlegességeket. Mint a szakember elmondta, sulyomszüretelési engedélyt a Pest Vármegyei Kormányhivataltól kell igényelni, a kérelmen belül pedig meg kell adni azt az időtartamot, amelyben a termést szedni kívánják.
– Mi a július 1. és szeptember 15. közötti időszakra szoktunk szüretelési engedélyt igényelni. Azért ekkorra, mert mi zölden takarítjuk be a termést, lehetőleg július 15. és 20. között. Ilyen tájban még zsenge, a magja már kialakult, de a burok még puha és meg lehet fogni. Általában hatan ülünk be egy csónakba, felemeljük a növényt és kézzel lecsipegetjük a termést – magyarázta Szabó István. (E módszer nagyban más a régi idők őszi-tavaszi betakarításhoz képest, amely úgy nézett ki, hogy egy kiszuperált subát vagy gubát a vízbe eresztettek, azzal végigkavarták a vizet és a beleragadt sulymot utóbb késsel lekaparták. A sulyom tüskéi ugyanis olyan hegyesek, hogy a kesztyűn is átszúrnak).
Betakarítás után a sulymot vödörből zsákba öntik, de azokat nem rakják teljesen csurig. Szabó István szerint ugyanis a zsákokban a sulyom „öntisztulást végez”, vagyis szállítás-rázás nyomán ledörzsölődik róla minden szennyeződés. Eztán kezdődik a kivonat előállítása.
A mestercukrász elmondta, azért is tartja előnyösnek még zsenge korban begyűjteni a termést, mert azt akkor még lehet marinálni. De a hidegen sajtolással is sűrű, krémszerű kivonatot lehet nyerni belőle, amely végterméke sok mindenre, például tortakrém-készítésre is alkalmas. Persze előfordul, hogy augusztusban szüretelnek a már fásabb sulyomtermésből. De ez is fontos, mivel utóbbiból állítják elő bonbon-töltelékeik, söreik és sulyomkivonattal ízesített kávéik alapanyagát. A kivonat négy-öt óra lúgozás, majd pedig főzés révén alakul ki. A „végeredmény” dunsztos üvegbe kerül, ha pedig fogytán a készlet, a betakarított, hűvös helyen kiválóan tárolható további sulyomadagok feldolgozása következik.
Szabó István szerint a sulyomszüret összességében nem csak azért jó, mert hasznot hajt, de azért is, mert vízen lehet lenni és közösséget épít, mivel kalákában, baráti-társas összejövetelként végzik a munkát. Mint mondta, van, aki Szolnokról érkezik sulymot szedni, kifejezetten utóbbi miatt. És persze azért is – tette hozzá –, mert mégiscsak egyedi termékek előállításában lehet így részt venni.
Mit lehet csinálni sulyomból?
Mint a néprajzi lexikon írja, a sulyom régen a gesztenyét helyettesítette az Alföldön, a nagyobb mennyiségben szedett termést télen elteregetve, a padláson tárolták. Jellemző volt, hogy a sulyomból egy kevés rozsliszt és olaj segítségével pogácsát sütöttek. Mára a helyzet megfordult: az ínségétel kulináris különlegességek alapanyagává vált. Az Egy csepp Tisza-tónál például csokoládék, sörök, bonbonok készülnek a tüskés termésből. Mint megtudtuk, a manufaktúra szélesíti kínálatát: szolnoki méhészekkel együttműködve különleges krémmézet gyártottak. De a kesernyés ízek kedvelőit hamarosan sulyomból készült tonic és sulyomízesítésű natúr ital is várja majd.
