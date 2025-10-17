3 órája
Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti
Ahogy a falevelek, úgy a szolnoki vásárcsarnok standjai is az ősz színeiben ragyogtak csütörtökön. Körülnéztünk a piacon, hogy megtudjuk, melyik portékák fogynak most a legjobban. Mint kiderült, a sütőtök nemcsak a fogyást segíti és a bőrt védi, de még a rák kialakulásának kockázatát is képes csökkenteni. Tartsanak velünk, piaci körképünkből most kiderül, mit érdemes mindenképp keresni a sorok között!
A szolnoki piac ismét élettel telt meg csütörtökön, noha az árusok szerint az igazi roham inkább szombaton várható. A standok kínálata ezúttal sem okozott csalódást: a vásárlók bőséges választékból szemezgethettek a hétvégi menühöz. Banán, paradicsom, paprika és kukorica is sorakozott a ládákban, így a nyári klasszikusokról sem kell még lemondani. Sőt, a vállalkozó kedvűek akár néhány adag friss lecsót is főzhetnek. A bőséges kínálatból azonban kiemelkedik a sütőtök, amely kiváló vitaminforrás, és számos jótékony hatást tulajdonítanak neki a szakemberek. Következzen a legfrissebb piaci körkép – árakkal együtt!
Sütőtök és a közelgő Halloween hangulata
Ezúttal az élénk színű tökök kerültek a fókuszba a vármegyeszékhely vásárcsarnokában. Skultéti Róbert és felesége standján bőséggel sorakoznak ezek a valódi vitaminbombák. Elmondták, hogy a sütőtök egyre kedveltebb a vásárlók körében. Nem is csoda, hiszen nemcsak ízletes leves készíthető belőle, hanem önmagában, sütve is remek fogás.
– A sütőtököt is keresik a vásárlók, kilója 250 forint. Ugyanennyibe kerül a mellette sorakozó faragni való tök is, azt azonban nem sütésre veszik. A nagyobb kereslet rá inkább a következő hétre várható, amikor közeledik a Halloween – részletezte Skultéti Róbert.
– Mi minden évben szoktunk vásárolni Halloween tököt októberben. Családi rituálé már, hogy együtt faragjuk ki és díszítjük fel egy-két darabbal az erkélyünket. Sötétben nagyon hangulatos, ahogyan a gyertya fénye kiszűrődik a kivágott részeken keresztül. Idén is szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni, szerintem a napokban meg is veszem majd – részletezte hírportálunknak Brigitta, egy fiatal szolnoki édesanya.
Őszi kavalkád a szolnoki piaconFotók: Nagy Balázs
A sütőtök fogyasztása a rák kockázatát is csökkenti
Az említett oldal továbbá a sütőtök fogyasztását is kifejezetten ajánlja, hiszen rendkívül sok fontos tápanyagot tartalmaz.
- A sütőtök jótékony hatással van a látásra, hiszen béta-karotinban gazdag, melyet a szervezet A-vitaminná alakít át. Már 20 dekagramm elfogyasztása fedezi a napi szükséglet több mint kétszeresét.
- Segíti a fogyást is, hiszen magas rosttartalmának köszönhetően laktató, ellenben kalóriatartalma igencsak alacsony.
- A tökmag segít a koleszterinszint kordában tartásában. Emellett tartalmaz egy bizonyos triptofán nevezetű aminosavat, amely a szerotonintermelésben kulcsfontosságú.
- A sütőtökben lévő béta-karotin a kutatások szerint rákmegelőző hatású. A szakértők szerint érdemesebb ezt természetes forrásokból bejuttatni a szervezetbe.
- Mindemellett, a karotinoidok segítik semlegesíteni a szabadgyököket, így bőrvédő hatásuk is van. Ennek köszönhetően segítenek felvenni a harcot a ráncok kialakulásával is.
Pumpkin spice latte otthon, egyszerűen
Amennyiben a sütés után megmarad egy kis adag tök, érdemes lehet az ősz egyik kávéslágerét elkészítenie otthon. Ennek előnye nemcsak az, hogy így egészségesebb is az elkészített ital, de jóval kedvezőbb is, mint a boltokban. A mindmegette.hu oldalán egy egyszerű recept is található a sütőtökös fűszeres latte elkészítéséhez, amelyhez csupán össze kell pürésítenie a megmaradt finomságot.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Íme, mi mennyibe kerül a szolnoki piacon
|Árucikk
|Minimum ár
|Maximum ár
|Faragni való tök
|250 Ft/kg
|300 Ft/kg
|Sütőtök
|250 Ft/kg
|350 Ft/kg
|Paradicsom
|550 Ft/kg
|620 Ft/kg
|Paprika
|250 Ft/kg
|398 Ft/kg
|Szilva
|798 Ft/kg
|898 Ft/kg
|Kukorica
|160 Ft/db
|180 Ft/db
|Magyar zöldbab
|800 Ft/kg
|890 Ft/kg
|Vöröshagyma
|298 Ft/kg
|500 Ft/kg
|Birsalma
|798 Ft/kg
|990 Ft/kg
|Fekete retek
|398 Ft/kg
|420 Ft/kg
|Cékla
|298 Ft/kg
|348 Ft/kg