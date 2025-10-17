Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti

A szolnoki piac ismét élettel telt meg csütörtökön, noha az árusok szerint az igazi roham inkább szombaton várható. A standok kínálata ezúttal sem okozott csalódást: a vásárlók bőséges választékból szemezgethettek a hétvégi menühöz. Banán, paradicsom, paprika és kukorica is sorakozott a ládákban, így a nyári klasszikusokról sem kell még lemondani. Sőt, a vállalkozó kedvűek akár néhány adag friss lecsót is főzhetnek. A bőséges kínálatból azonban kiemelkedik a sütőtök, amely kiváló vitaminforrás, és számos jótékony hatást tulajdonítanak neki a szakemberek. Következzen a legfrissebb piaci körkép – árakkal együtt!

Bőséges a kínálat a szolnoki piacon, köztük kapható sütőtök is, melynek fogyasztása számos pozitív hatással bír szervezetünkre

Fotó: Nagy Balázs

Sütőtök és a közelgő Halloween hangulata

Ezúttal az élénk színű tökök kerültek a fókuszba a vármegyeszékhely vásárcsarnokában. Skultéti Róbert és felesége standján bőséggel sorakoznak ezek a valódi vitaminbombák. Elmondták, hogy a sütőtök egyre kedveltebb a vásárlók körében. Nem is csoda, hiszen nemcsak ízletes leves készíthető belőle, hanem önmagában, sütve is remek fogás.

– A sütőtököt is keresik a vásárlók, kilója 250 forint. Ugyanennyibe kerül a mellette sorakozó faragni való tök is, azt azonban nem sütésre veszik. A nagyobb kereslet rá inkább a következő hétre várható, amikor közeledik a Halloween – részletezte Skultéti Róbert.

Szép számmal sorakoznak a kisebb-nagyobb faragni való tökök is Skultéti Róberték kínálatában

Fotó: Nagy Balázs

– Mi minden évben szoktunk vásárolni Halloween tököt októberben. Családi rituálé már, hogy együtt faragjuk ki és díszítjük fel egy-két darabbal az erkélyünket. Sötétben nagyon hangulatos, ahogyan a gyertya fénye kiszűrődik a kivágott részeken keresztül. Idén is szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni, szerintem a napokban meg is veszem majd – részletezte hírportálunknak Brigitta, egy fiatal szolnoki édesanya.