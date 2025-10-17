október 17., péntek

Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti

Címkék#piac#szoljon videó#hangulat#kínálat#körkép

Ahogy a falevelek, úgy a szolnoki vásárcsarnok standjai is az ősz színeiben ragyogtak csütörtökön. Körülnéztünk a piacon, hogy megtudjuk, melyik portékák fogynak most a legjobban. Mint kiderült, a sütőtök nemcsak a fogyást segíti és a bőrt védi, de még a rák kialakulásának kockázatát is képes csökkenteni. Tartsanak velünk, piaci körképünkből most kiderül, mit érdemes mindenképp keresni a sorok között!

Nyitrai Fanni

A szolnoki piac ismét élettel telt meg csütörtökön, noha az árusok szerint az igazi roham inkább szombaton várható. A standok kínálata ezúttal sem okozott csalódást: a vásárlók bőséges választékból szemezgethettek a hétvégi menühöz. Banán, paradicsom, paprika és kukorica is sorakozott a ládákban, így a nyári klasszikusokról sem kell még lemondani. Sőt, a vállalkozó kedvűek akár néhány adag friss lecsót is főzhetnek. A bőséges kínálatból azonban kiemelkedik a sütőtök, amely kiváló vitaminforrás, és számos jótékony hatást tulajdonítanak neki a szakemberek. Következzen a legfrissebb piaci körkép – árakkal együtt! 

Bőséges a kínálat a szolnoki piacon, köztük kapható sütőtök is.
Bőséges a kínálat a szolnoki piacon, köztük kapható sütőtök is, melynek fogyasztása számos pozitív hatással bír szervezetünkre
Fotó: Nagy Balázs

Sütőtök és a közelgő Halloween hangulata

Ezúttal az élénk színű tökök kerültek a fókuszba a vármegyeszékhely vásárcsarnokában. Skultéti Róbert és felesége standján bőséggel sorakoznak ezek a valódi vitaminbombák. Elmondták, hogy a sütőtök egyre kedveltebb a vásárlók körében. Nem is csoda, hiszen nemcsak ízletes leves készíthető belőle, hanem önmagában, sütve is remek fogás.

– A sütőtököt is keresik a vásárlók, kilója 250 forint. Ugyanennyibe kerül a mellette sorakozó faragni való tök is, azt azonban nem sütésre veszik. A nagyobb kereslet rá inkább a következő hétre várható, amikor közeledik a Halloween – részletezte Skultéti Róbert.

Halloween tökök a szolnoki piacon
Szép számmal sorakoznak a kisebb-nagyobb faragni való tökök is Skultéti Róberték kínálatában
Fotó: Nagy Balázs

– Mi minden évben szoktunk vásárolni Halloween tököt októberben. Családi rituálé már, hogy együtt faragjuk ki és díszítjük fel egy-két darabbal az erkélyünket. Sötétben nagyon hangulatos, ahogyan a gyertya fénye kiszűrődik a kivágott részeken keresztül. Idén is szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni, szerintem a napokban meg is veszem majd – részletezte hírportálunknak Brigitta, egy fiatal szolnoki édesanya.

Őszi kavalkád a szolnoki piacon

Fotók: Nagy Balázs

A sütőtök fogyasztása a rák kockázatát is csökkenti

Az említett oldal továbbá a sütőtök fogyasztását is kifejezetten ajánlja, hiszen rendkívül sok fontos tápanyagot tartalmaz. 

  • A sütőtök jótékony hatással van a látásra, hiszen béta-karotinban gazdag, melyet a szervezet A-vitaminná alakít át. Már 20 dekagramm elfogyasztása fedezi a napi szükséglet több mint kétszeresét.
  • Segíti a fogyást is, hiszen magas rosttartalmának köszönhetően laktató, ellenben kalóriatartalma igencsak alacsony.
  • A tökmag segít a koleszterinszint kordában tartásában. Emellett tartalmaz egy bizonyos triptofán nevezetű aminosavat, amely a szerotonintermelésben kulcsfontosságú. 
  • A sütőtökben lévő béta-karotin a kutatások szerint rákmegelőző hatású. A szakértők szerint érdemesebb ezt természetes forrásokból bejuttatni a szervezetbe.
  • Mindemellett, a karotinoidok segítik semlegesíteni a szabadgyököket, így bőrvédő hatásuk is van. Ennek köszönhetően segítenek felvenni a harcot a ráncok kialakulásával is. 
sütőtök jótékony hatásai
A sütőtök amellett, hogy ízletes, a szervezetet is jótékonyan támogatja
Fotó: Nagy Balázs

Pumpkin spice latte otthon, egyszerűen

Amennyiben a sütés után megmarad egy kis adag tök, érdemes lehet az ősz egyik kávéslágerét elkészítenie otthon. Ennek előnye nemcsak az, hogy így egészségesebb is az elkészített ital, de jóval kedvezőbb is, mint a boltokban. A mindmegette.hu oldalán egy egyszerű recept is található a sütőtökös fűszeres latte elkészítéséhez, amelyhez csupán össze kell pürésítenie a megmaradt finomságot.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Íme, mi mennyibe kerül a szolnoki piacon

ÁrucikkMinimum árMaximum ár
Faragni való tök250 Ft/kg300 Ft/kg
Sütőtök250 Ft/kg350 Ft/kg
Paradicsom550 Ft/kg620 Ft/kg
Paprika250 Ft/kg398 Ft/kg
Szilva798 Ft/kg898 Ft/kg
Kukorica160 Ft/db180 Ft/db
Magyar zöldbab800 Ft/kg890 Ft/kg
Vöröshagyma298 Ft/kg500 Ft/kg
Birsalma798 Ft/kg990 Ft/kg
Fekete retek398 Ft/kg420 Ft/kg
Cékla298 Ft/kg348 Ft/kg

 

