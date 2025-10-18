október 18., szombat

Varsában lelte halálát egy vidra Szajolnál – sokan ujjonganak miatta

Címkék#tetem#Szajoli Holt-Tisza#varsa#vidra

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a minap egy helyi horgászegyesület. Halőreik egy vidra tetemét találták meg a Szajoli Holt-Tisza egyik egységében. A bejelentés alatt viszont a legtöbben örömüknek adtak hangot. A kérdés, hogy miért?

A horgászok bejelentése alapján egy vidra holttestét találták meg a halőrök nemrég a Szajoli Holt-Tisza egyik tóegységében. A hírt egy helyi horgászegyesület osztotta meg pénteken, közösségi oldalán. Mint írták, a tetemet egy törpeharcsavarsában találták meg. Hozzátették: ezért nem engedélyezhető a törpeharcsavarsák általános használata.

szajoli holt-tisza, vidra, horgász, törpeharcsa, csapda, természet
A Szajoli Holt-Tisza egyik tóegységénél, egy törpeharcsavarsában találták meg egy vidra tetemét helyi halőrök
Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Varsában lelte halálát egy vidra a Szajoli Holt-Tisza egy tavában

A bejegyzéshez ezután számos hozzászólás érkezett, de nem éppen olyanok, mint amilyeneket egyesek várnának.

„Nem kár érte, van belőle bőven” – írta az egyik kommentelő. „Még belefért volna vagy három” – így egy másik. „Járulékos veszteség” – tette hozzá egy harmadik. És még sokan mások is. Mivel a hozzászólók döntő többsége érezhetően amellett volt, hogy örömteli a vidra pusztulása a holtágnál.

Amiért pedig így vélekednek, azt az egyik kommentelő össze is foglalta: „Elszaporodott, mint a nádi farkas. Hatalmas pusztítást okoznak mindenfelé”.

Nem csak a Jászkunságban panaszkodtak a horgászok a vidrára

A vidrák és a horgászok súrlódása nem új keletű. A Beol.hu már évekkel ezelőtt foglalkozott a témával. Akkori beszámolójuk apropója nagyon hasonló a mostani, szajolihoz: a horgászok akkor is arra panaszkodtak, hogy a Hármas-Körös békésszentandrási holtágában túlságosan elszaporodtak a vidrák. Az állatok mindent felfalnak, így már horgászni sem lehet a tavon – állították.

Milyen a vidra táplálkozása?

Tény: a vidra hallal táplálkozik, egy kifejlett példány naponta nagyjából egy kilogramm halat eszik meg. Mint ahogy az is – írja az Agrárszektor nevű szakportál –, hogy esetenként „szórakozásból”, jóllakottan is halászik. Utóbbit szintén sérelmezni szokták a horgászok.

szajoli holt-tisza, vidra, horgász, törpeharcsa, csapda, természet
Vidrák a szolnoki vadasparkban. Veszélyeztetett fajnak számít a vidra, természetvédelmi értéke 250 ezer forint
Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

A dolog azért is pikáns, mert a vidra veszélyeztetett fajnak számít Európában. A kontinens egyes területein mára kipusztult, másutt jelentősen visszaszorult. Ehhez képest hazánk az európai vidrák egyik utolsó paradicsomának számít, ami érthető, hiszen – írja az Agrárszektor – az állat a halban gazdag folyók, patakok, holtágak, halastavak mentén fordul elő. És eszik, amennyit eszik: természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

A Békés vármegyei hírportálnak annak idején nyilatkozó szakértő szerint a vidrák még fiatalon vadásznak halakat jóllakottan, de nem szórakozásból – így tanulnak vadászni. Kiemelte azt is, hogy főleg az életképtelen, gyenge halakat zsákmányolják, ezzel szelekciós munkát is végeznek. Szintén fontosnak vélte, hogy a vidra jelenléte jó jel, hiszen azt mutatja, jó az adott vizes élőhely.

 

