Varsában lelte halálát egy vidra Szajolnál – sokan ujjonganak miatta

A horgászok bejelentése alapján egy vidra holttestét találták meg a halőrök nemrég a Szajoli Holt-Tisza egyik tóegységében. A hírt egy helyi horgászegyesület osztotta meg pénteken, közösségi oldalán. Mint írták, a tetemet egy törpeharcsavarsában találták meg. Hozzátették: ezért nem engedélyezhető a törpeharcsavarsák általános használata.

A Szajoli Holt-Tisza egyik tóegységénél, egy törpeharcsavarsában találták meg egy vidra tetemét helyi halőrök

Varsában lelte halálát egy vidra a Szajoli Holt-Tisza egy tavában

A bejegyzéshez ezután számos hozzászólás érkezett, de nem éppen olyanok, mint amilyeneket egyesek várnának.

„Nem kár érte, van belőle bőven” – írta az egyik kommentelő. „Még belefért volna vagy három” – így egy másik. „Járulékos veszteség” – tette hozzá egy harmadik. És még sokan mások is. Mivel a hozzászólók döntő többsége érezhetően amellett volt, hogy örömteli a vidra pusztulása a holtágnál.

Amiért pedig így vélekednek, azt az egyik kommentelő össze is foglalta: „Elszaporodott, mint a nádi farkas. Hatalmas pusztítást okoznak mindenfelé”.

Nem csak a Jászkunságban panaszkodtak a horgászok a vidrára

A vidrák és a horgászok súrlódása nem új keletű. A Beol.hu már évekkel ezelőtt foglalkozott a témával. Akkori beszámolójuk apropója nagyon hasonló a mostani, szajolihoz: a horgászok akkor is arra panaszkodtak, hogy a Hármas-Körös békésszentandrási holtágában túlságosan elszaporodtak a vidrák. Az állatok mindent felfalnak, így már horgászni sem lehet a tavon – állították.

Milyen a vidra táplálkozása?

Tény: a vidra hallal táplálkozik, egy kifejlett példány naponta nagyjából egy kilogramm halat eszik meg. Mint ahogy az is – írja az Agrárszektor nevű szakportál –, hogy esetenként „szórakozásból”, jóllakottan is halászik. Utóbbit szintén sérelmezni szokták a horgászok.

Vidrák a szolnoki vadasparkban. Veszélyeztetett fajnak számít a vidra, természetvédelmi értéke 250 ezer forint

A dolog azért is pikáns, mert a vidra veszélyeztetett fajnak számít Európában. A kontinens egyes területein mára kipusztult, másutt jelentősen visszaszorult. Ehhez képest hazánk az európai vidrák egyik utolsó paradicsomának számít, ami érthető, hiszen – írja az Agrárszektor – az állat a halban gazdag folyók, patakok, holtágak, halastavak mentén fordul elő. És eszik, amennyit eszik: természetvédelmi értéke 250 ezer forint.