Amália névnap

Galériával

2 órája

Hatvan szakma várja a fiatalokat Szolnokon, még az űrkutatásba is bepillanthatnak a pályaválasztás ünnepén

Címkék#Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum#Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás#pályaorientációs munka

Kőműves, grafikus, autófényező egy helyen! Három napon keresztül közel 60 szakma kulisszái mögé pillanthatnak be az óvodásoktól az általános iskolásokon át a felsőoktatásba készülő diákokig tulajdonképpen bárki. A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás interaktív élményeket, kipróbálható szakmákat és inspiráló találkozásokat kínál mindazoknak, akik még keresik a saját útjukat.

Avar Vanda

Október 7-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás elnevezésű rendezvény a szolnoki Jendrassik György Gépipari Technikum udvarán. A háromnapos rendezvényen nemcsak a Szolnoki Szakképzési Centrum 11 intézményének képzéseit ismerhetik meg, de bemutatkozik a Digitális Közösségi Alkotóműhely, több mint tíz egyetem kara és a duális képzésben résztvevő partnerek kínálata is.

Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás
A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a fiatalok megismerjék a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket és akár a nehézségeket is
Fotó: Nagy Balázs

Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás – ahol sokak számára eldőlhet a jövő

Több száz diák gyűlt össze a Jendrassik udvarán, hogy „elvesszen” kicsit a szakmák labirintusában. Az interaktív feladatokon keresztül az autófényezéstől kezdve a rendőri munkán át az űrkutatásig számos szakma kulisszatitkaiba nyerhettek bepillantást a fiatalok, akik így nem csak egy prospektusból tájékozódhattak az őket érdeklő pályákról, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatták. Ráadásul személyesen tehettek fel kérdéseket a szakma képviselőinek.

Nagyon vártam már ezt a napot, mert most kell eldöntenem, hogy nyolcadik után merre menjek. Még elég bizonytalan vagyok, de a szüleim azt mondták, minél több szakmát és lehetőséget ismerjek meg és utána biztos tudni fogom, hogy mi való nekem. Itt meg aztán minden van.

– mesélte lelkesen első benyomásait Balázs, aki a Szandaszőlősi Általános Iskolából érkezett évfolyamtársaival.

A rendezvényen jelen volt dr. Berkó Attila főispán, Szalay Ferenc miniszteri biztos, Hicsó György kancellár és dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke is.

„Már öt éve azon tevékenykedünk, hogy a szülőket és a diákokat meggyőzzük arról, hogy jó döntés, ha a szakképzést választják, mert olyan karrierutakat tudunk biztosítani a diákok számára, amelyen minden lehetőség adott a számukra, ha egy szakmában el akarnak helyezkedni.” - hangsúlyozta ki nyitóbeszédében dr. Magyar Zita.

Új program, új épület – új lehetőségek

Hicsó György kancellár beszélt az idén először induló  felzárkóztató programról is, amelynek keretében a nehezebb helyzetben élő családok fiataljai kapnak segítséget a továbbtanulásban. Emellett kiemelte az Erasmus programot, amely eddig több mint 1500 diák számára biztosított lehetőséget arra, hogy külföldre menjen és új kultúrákat, új lehetőségeket ismerjen meg.

A legfontosabb bejelentés azonban az új tanműhelyt érintette, amely egy 6 milliárd forintos beruházás részeként épül meg a Jendrassik mellett. Mint elhangzott, szintén ebből a keretből tudnak mintegy 1,5 milliárd forintot eszközbeszerzésre fordítani – ezzel pedig még tovább bővül a lehetőségek száma a dolgozni akaró fiatalok számára.

Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás
A rendezvényen fel lehet próbálni a rendőrség speciális öltözetét is - lehet, hogy a jövő hősei épp most születnek meg?
Fotó: Nagy Balázs

Tévutak helyett új utak

Szalay Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor a mai világban mindenhonnan az áramlik a fiatalok felé, hogy a legfontosabb érték, hogy milyen ruhát viselnek, és azt a téves képet látják, hogy nem kell dolgozni a jólétért, különösen nagy jelentősége van egy ilyen rendezvénynek. – Nagyon is keményen kell dolgoznia az embernek ahhoz, hogy magának és a családjának méltó életkörülményeket biztosítson – fejtette ki gondolatait a miniszteri biztos.

Szakmalabirintus Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

A Szolnoki Szakképzési Centrum nem hiába tekinti évek óta fontos feladatának, hogy megkönnyítse a pályaválasztást a fiatalok számára. A számos szakmai képzésen túl a duális képzés lehetősége is azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok előtt egy reális, élhető és motiváló jövőkép formálódjon.

Most a 3 nap során a pályaválasztási kiállításon az óvodásoktól az általános iskolásokon át a középsiklásokig mindenki számára adott a lehetőség, hogy megtalálja azt az utat, amely nem csak biztos megélhetést nyújthat, de akár életre szóló hivatást is jelenthet. 

A rendezvény ingyenesen látogatható, szerdán pedig egészen 17 óráig mehet bárki, aki szeretne egy kicsit bolyongani a szakmák labirintusában és megismerni olyan lehetőségeket, amelyek eddig talán rejtve voltak előtte - de újraformálhatják a jövőjét. 

