Hatvan szakma várja a fiatalokat Szolnokon, még az űrkutatásba is bepillanthatnak a pályaválasztás ünnepén

Október 7-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás elnevezésű rendezvény a szolnoki Jendrassik György Gépipari Technikum udvarán. A háromnapos rendezvényen nemcsak a Szolnoki Szakképzési Centrum 11 intézményének képzéseit ismerhetik meg, de bemutatkozik a Digitális Közösségi Alkotóműhely, több mint tíz egyetem kara és a duális képzésben résztvevő partnerek kínálata is.

A Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a fiatalok megismerjék a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket és akár a nehézségeket is

Fotó: Nagy Balázs

Szakmalabirintus Pályaválasztási Kiállítás – ahol sokak számára eldőlhet a jövő

Több száz diák gyűlt össze a Jendrassik udvarán, hogy „elvesszen” kicsit a szakmák labirintusában. Az interaktív feladatokon keresztül az autófényezéstől kezdve a rendőri munkán át az űrkutatásig számos szakma kulisszatitkaiba nyerhettek bepillantást a fiatalok, akik így nem csak egy prospektusból tájékozódhattak az őket érdeklő pályákról, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatták. Ráadásul személyesen tehettek fel kérdéseket a szakma képviselőinek.

Nagyon vártam már ezt a napot, mert most kell eldöntenem, hogy nyolcadik után merre menjek. Még elég bizonytalan vagyok, de a szüleim azt mondták, minél több szakmát és lehetőséget ismerjek meg és utána biztos tudni fogom, hogy mi való nekem. Itt meg aztán minden van.

– mesélte lelkesen első benyomásait Balázs, aki a Szandaszőlősi Általános Iskolából érkezett évfolyamtársaival.

A rendezvényen jelen volt dr. Berkó Attila főispán, Szalay Ferenc miniszteri biztos, Hicsó György kancellár és dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke is.

„Már öt éve azon tevékenykedünk, hogy a szülőket és a diákokat meggyőzzük arról, hogy jó döntés, ha a szakképzést választják, mert olyan karrierutakat tudunk biztosítani a diákok számára, amelyen minden lehetőség adott a számukra, ha egy szakmában el akarnak helyezkedni.” - hangsúlyozta ki nyitóbeszédében dr. Magyar Zita.

Új program, új épület – új lehetőségek

Hicsó György kancellár beszélt az idén először induló felzárkóztató programról is, amelynek keretében a nehezebb helyzetben élő családok fiataljai kapnak segítséget a továbbtanulásban. Emellett kiemelte az Erasmus programot, amely eddig több mint 1500 diák számára biztosított lehetőséget arra, hogy külföldre menjen és új kultúrákat, új lehetőségeket ismerjen meg.