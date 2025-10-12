október 12., vasárnap

Újszász

41 perce

Szennyvíz a kertekben: komoly beruházást tervez a szolgáltató a régóta fennálló probléma megoldására

Feltört a szennyvíz Újszász egyik utcájában egy kertben. A kellemetlen eset nem egyszer fordult elő, ráadásul több ingatlant is érintett. A szennyvízprobléma most megoldódhat. Mutatjuk, milyen beruházást tervez ennek érdekében a szolgáltató.

Rimóczi Ágnes

Régóta tartó szennyvízprobléma oldódhat meg Újszászon. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ennek érdekében tervezett fejlesztéséről a napokban a település polgármestere is beszámolt.

szennyvízprobléma Újszász
Bűzös lében álltak a virágok, a szőlő egyes kertekben. Most megoldódhat a szennyvízprobléma Újszászon
Fotó: Archív / Mészáros János

A szivattyúk problémája okozta a bajt

Egy visszatérő probléma oldódhat meg településünkön a közeljövőben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beruházásával – közölte a napokban Dobozi Róbert.

A településvezető közösségi oldalán írt arról, hogy a település több részén, de különösen az Akácfa út térségében fordultak elő szennyvízelöntések, melyeket a csatornarendszerben dolgozó szivattyúk meghibásodása okozott.

– A víz- és csatornahálózat tulajdonjoga, ezzel együtt üzemeltetésének kötelezettsége 2023 óta az állami vízműveket terheli, akivel számtalan egyeztetésen vagyunk túl ebben a témakörben. Az együttműködés keretében többek között átadtuk azokat a konkrét fejlesztési terveket és általunk elkészíttetett tervdokumentációkat, melyeket még önkormányzatunk rendelt meg és fizetett ki az átadás előtti időszakban. Egy ilyen fejlesztési elképzelés valósul most meg, a hálózat üzembiztonságának jelentős növelése érdekében – részletezte a polgármester.

Így oldódhat meg a szennyvízprobléma

Elmondta, ahogyan arról korábban már hírportálunkon is írtunk: a focipálya területén található végátemelő műtágyat építik át és bővítik ki, melynek hatására a településen keletkező szennyvíz biztonságosan tárolható lesz hosszabb üzemzavar, kimaradás esetén is.

Ez a beruházás, jelzőrendszerrel ellátott szivattyúkkal kiegészítve képes lesz kezelni a hibák kialakulásakor el nem vezetett szennyvíztöbbletet, egyben jelezni a problémát a szolgáltató felé még a kiöntés bekövetkezése előtt, hogy a javítást soron kívül meg tudják kezdeni

 – közölte a részleteket Dobozi Róbert.

Mint írta: az erről szóló hivatalos értesítés megérkezett az önkormányzathoz.

A lakosságtól is tudatosságot kérnek

Dobozi Róbert kiemelte: ezzel kapcsolatban arra van szükség, hogy a lakosság is felelősen gondolkodjon, hogy mindenki odafigyeljen és a jövőben idegen, oda nem illő anyagoktól mentesítsék a csatornarendszert, elejét véve a gondatlanság okozta meghibásodásoknak.

Ezt megerősítvén, a szolgáltató kérésére egy tájékoztatót is közzé tett a helyes csatornahasználatról.

 

