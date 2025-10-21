Szépkorú, százesztendős asszonyt köszöntöttek a Szent József templomban

A szépkorú hölgy ugyan nem Szolnok szülötte, 1925-ben az erdélyi Györgyfalván látta meg a napvilágot, de hosszú ideje él városunkban, s régi tagja a Jézus Szíve Plébánia hívő közösségének. Edesapja főerdész, édesanyja román és magyar gyermekeket egyaránt tanító pedagógus volt. Gabriella néni a nagyváradi zárdában nevelkedett, Erdélyben ment férjhez Halavács István vasúti tiszthez, tanár leányuk Budapesten él négy gyermekével és nyolc unokájával. Három testvére közül ketten már korábban elhunytak, húga néhány napja ment el – ahogy Gabriella néni mondta – a minden élők útján. A szentmisén a jelenlévők tortával is köszöntötték az ünnepeltet, aki hálát mondott az Úrnak azért, hogy vele volt egész életében és ilyen magas kort engedett megérnie. Egyúttal köszönetet mondott az egyháztagok iránta megnyilvánuló szeretetéért is.

