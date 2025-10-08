Táncoltak, célba dobtak és közben nagyon jól érezték magukat az idősek Szolnokon – galériával, videóval

Felpezsdült az élet a Tiszaligeti Sportcsarnokban október 8-án, szerdán: a Szépkorúak Szerdája nevű rendezvényen már délelőtt 10 órakor több száz régóta fiatal dobta a labdát, hajította a frizbit, suhintotta az ütőt, vagy éppen a színpad előtt nyomta a rock and rollt. A csarnok folyosóin mindeközben türelmesen vártak sorukra azok a résztvevők, akik két sporttevékenység között egy-egy szűrésen is részt vehettek.

A fiataloknak is becsületére válna az az aktivitás, amivel a Szépkorúak Szerdája rendezvény résztvevői bírtak

Szépkorúak Szerdája – sporttal és tánccal az egészségért

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. és Magyar Szabadidősport Szövetség 2024-ben rendezte meg először a Szépkorúak Szerdáját, ami már az első évben akkora sikert aratott a résztvevők körében, hogy igazán érdemes volt vele hagyományt teremteni. Így idén ismét tartalmas programokkal vártak minden érdeklődőt a Városi Sportcsarnokban.

A rendezvény népszerűségét az is bizonyítja, hogy összesen 19 településről érkeztek a nyugdíjasok és már délelőtt elérte a létszám az 500 főt.

Nemcsak a szolnoki klubok és nyugdíjasok vannak jelen, hanem nagyon sokan érkeztek kisebb településekről is, és ez különösen jó hír. Nagyon örülünk mindig, amikor újak csatlakoznak hozzánk, és még több embert tudunk megmozgatni

– mondta el Ribár Zsuzsa, a Szolnoki Sportcentrum szervezési csoporvezetője, aki a programokról is beszélt.

– Összességében nagyjából harminc helyszín van, ahol a korosztálynak megfelelő ügyességi játékokat lehet kipróbálni: labdás, korongos, ütős játékokat, mediballt, reflex tesztelő játékot, népi játékokat, hogy csak párat soroljak. De a legnépszerűbb program az a színpad előtt zajlik, ahol 10-15 perces órák vannak: retro bemelegítés, különböző táncok, retro tánc, csacsacsa, de már egy rockyn is túl vagyunk – sorolta Ribár Zsuzsa.

És valóban: a színpadon épp Püspöki-Markó Ági, a Szoldance TSE tánctanára oktatta a csacsacsa alaplépéseit a közönségnek – nemsokkal azután, hogy kifújták magukat a rock and roll után, ami azért alaposan igénybe vette a résztvevők keringési rendszerét.

Mindeközben a csarnok előtt már útra kelt a nordic walking gyalogló csoport, mellettük pedig voltak, akik lábukra kapták az óriás sítalpat és olyanok is, aki vállukra vetett rudakon cipeltek kannákat. Kihívásból tehát nem volt hiány.