Táncoltak, célba dobtak és közben nagyon jól érezték magukat az idősek Szolnokon – galériával, videóval
Egy tavaly már nagy sikert aratott program várta ismét az időseket a Tiszaligetben. A Szépkorúak Szerdája nevű szolnoki rendezvényen nemcsak ügyességi sportjátékokkal és tánccal várták az érdeklődőket, hanem több szűrőprogramon is részt lehetett venni. Sőt, az is kiderült, hogy a rock and rollt, vagy a csacsacsát bírják jobban a szépkorúak.
Felpezsdült az élet a Tiszaligeti Sportcsarnokban október 8-án, szerdán: a Szépkorúak Szerdája nevű rendezvényen már délelőtt 10 órakor több száz régóta fiatal dobta a labdát, hajította a frizbit, suhintotta az ütőt, vagy éppen a színpad előtt nyomta a rock and rollt. A csarnok folyosóin mindeközben türelmesen vártak sorukra azok a résztvevők, akik két sporttevékenység között egy-egy szűrésen is részt vehettek.
Szépkorúak Szerdája – sporttal és tánccal az egészségért
A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. és Magyar Szabadidősport Szövetség 2024-ben rendezte meg először a Szépkorúak Szerdáját, ami már az első évben akkora sikert aratott a résztvevők körében, hogy igazán érdemes volt vele hagyományt teremteni. Így idén ismét tartalmas programokkal vártak minden érdeklődőt a Városi Sportcsarnokban.
A rendezvény népszerűségét az is bizonyítja, hogy összesen 19 településről érkeztek a nyugdíjasok és már délelőtt elérte a létszám az 500 főt.
Nemcsak a szolnoki klubok és nyugdíjasok vannak jelen, hanem nagyon sokan érkeztek kisebb településekről is, és ez különösen jó hír. Nagyon örülünk mindig, amikor újak csatlakoznak hozzánk, és még több embert tudunk megmozgatni
– mondta el Ribár Zsuzsa, a Szolnoki Sportcentrum szervezési csoporvezetője, aki a programokról is beszélt.
– Összességében nagyjából harminc helyszín van, ahol a korosztálynak megfelelő ügyességi játékokat lehet kipróbálni: labdás, korongos, ütős játékokat, mediballt, reflex tesztelő játékot, népi játékokat, hogy csak párat soroljak. De a legnépszerűbb program az a színpad előtt zajlik, ahol 10-15 perces órák vannak: retro bemelegítés, különböző táncok, retro tánc, csacsacsa, de már egy rockyn is túl vagyunk – sorolta Ribár Zsuzsa.
És valóban: a színpadon épp Püspöki-Markó Ági, a Szoldance TSE tánctanára oktatta a csacsacsa alaplépéseit a közönségnek – nemsokkal azután, hogy kifújták magukat a rock and roll után, ami azért alaposan igénybe vette a résztvevők keringési rendszerét.
Mindeközben a csarnok előtt már útra kelt a nordic walking gyalogló csoport, mellettük pedig voltak, akik lábukra kapták az óriás sítalpat és olyanok is, aki vállukra vetett rudakon cipeltek kannákat. Kihívásból tehát nem volt hiány.
Szűrőprogramok az egészségért
A rendezvény másik nagy vonzereje a szűrőprogramokban rejlik, melyet a Szolnoki Egészségfejlesztési Iroda és a Lelki Egészség Központ biztosít az időseknek. Csak egy kisebb sorbanállásba kerül, hogy az ember részt tudjon venni egy csontsűrűség vizsgálaton, demencia tanácsadáson, vagy ellenőrizzék a szív- és érrendszerének egészségét (ezen belül vércukorszintet, koleszterint, vérnyomást, BMI-t és testzsírszázalékot mértek).
Nagyon hasznosnak találom ezeket a szűréseket, mert így elkerülhetjük, hogy ezért szakrendelésre kelljen menni. Szerintem mindenképpen érdemes eljönni ezért és rászánni az időt
– mondta el hírportálunknak Kovács Istvánné Erzsike, aki persze nem csak a szűrések miatt érkezett, hiszen a táncok mellett az összes játékot kipróbálta.
– Nagyon jó ez a program, a városnak köszönhetjük, hogy ezeket megszervezik az időseknek – zárta végül gondolatait.
Egészségmegőrzés a SportcsarnokbanFotók: Mészáros János
A város pedig valóban különösen nagy figyelmet fordít az idős korosztályra: nemcsak a Szépkorúak Szerdája, hanem számos egyéb állandó, vagy időszakos program is várja őket a vármegyeszékhelyen, mint például az ingyenesen látogatható Szépkorúak Akadémiája. De a településen működő 24 nyugdíjas klub is lehetőséget teremt arra, hogy aki aktívan és jó társaságban szeretné eltölteni a szabadidejét, annak ne kelljen messzire mennie. ÉS hogy mekkora jelentősége van ezeknek a közösségeknek, azt jól példázza Engel Sándorné Rózsa története, melyet épp az egyik szűrővizsgálatra való várakozás közben osztott meg hírportálunkkal.
– Mikor eljöttem nyugdíjba, én nagyon sírtam. Nem tudtam, mit fogok majd kezdeni magammal: ülök otthon és várom a halált? És tényleg volt, hogy csak úgy ültem otthon. De aztán egyszer elegem lett magamból, és elkezdtem programokat keresni. Így találtam meg a klubot is, ahová járok. Mindig van mit csinálni, és a legfontosabb, hogy van társaság, akikkel lehet együtt nevetni, jönni-menni. Azóta meg unokáim is lettek, így már jobban be kell osztanom az időmet – mesélte.
A Szépkorúak Szerdája a testmozgás és játék mellett arra is remek lehetőséget teremtett, hogy azok az idősek, akik még nem ismerik a szolnoki nyugdíjas klubokat és lehetőségeket, ott információt szerezhessenek másoktól. Mert mint bebizonyosodott, az élet nem áll meg a nyugdíj után – sőt! Ha valaki érdeklődő és nyitott, akkor az élet még bőven tartogat számára szórakozást, kalandot és tartalmas, boldog éveket.
