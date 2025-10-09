2 órája
A SZÍVSN Országos Betegegyesület lett hazánk egyik legerősebb civil szervezete
A kardiológia hihetetlen módon bővülő tudománya ma már teljesen új ismereteket kíván a betegek gyógyításában. Erről és a kardiológia kihívásairól hallhatott a közönség a SZÍVSN által szervezett betegtalálkozón.
A Hetényi Géza Kórház Gergely termében betegtalálkozót tartott a napokban Magyarország legnagyobb, szívbetegeket és családtagjaikat segítő betegszervezete a SZÍVSN szolnoki csoportja.
A SZÍVSN által tartott szolnoki betegtalálkozón több program is várta a jelenlévőket
A program első előadását Bernáth-Lukács Zsuzsa tartotta, melyben saját tapasztalatai alapján szólt arról, hogy a kardiológia hihetetlen módon bővülő tudománya ma már teljesen új tudást kíván a betegek gyógyításában, a velük való kommunikációban ahhoz, hogy megfeleljenek egy egészségesebb jövőt felépíteni képes kihívásnak. Ebben a helyzetben egyre inkább felértékelődik a betegszervezetek szerepe is. Erre a kihívásra válaszul vált a SZÍVSN Országos Betegegyesület hazánk egyik legerősebb civil szervezetévé, amely képes azokban a helyzetekben is támogatást nyújtani, amikor nehéz a vizsgálatokra időpontot kapni, drága a magán szűrővizsgálat, nem szeretünk orvoshoz járni, vagy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mikor milyen szűrővizsgálat javasolt. Ezért jók például az általuk szervezett szűrések, melyeken egyre több beteg vesz részt.
Több mint 1000 ember kardiológiai szűrését, és több száz online előadást végeztek
A következő előadásban Surmanné Szabó Éva mutatta be a három év munkáját, melyet Szolnokon és környékén végeztek. Tevékenységük egyik célkitűzése, hogy a kardiovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek közül minél többen térhessenek vissza a társadalomba. Fontos, hogy ezt a betegnek is akarnia kell, hiszen enélkül nem tudnak segíteni rajta. Azokhoz az emberekhez is el kell jutni, akik dolgoznak és csak este tudnak meghallgatni egy-egy online előadást és bármit kérdezni a témában, esetleg csak hétvégén jutnak csak el egy-egy szűrésre.
Lényeges kérdés, hogyan lehet időben felismerve és megtalálva a rizikófaktorokat, hogyan lehet segíteni az embereken. Ebben a témakörben statisztikákkal alátámasztva a szerzett betegszűrési tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.
Fontos információként ide kívánkozik annak a segítségnek az ismertetése, ami révén a betegegyesület megbízható információkat tud a betegeknek nyújtani az általuk otthon használható segédeszközökről, például okosórákról, mivel a jelenlegi kínálatban nehéz megtalálni a valóban megbízható, értékes eszközöket. Példaként számolt be a közelmúltban a vármegyében, Törökszentmiklós keleti városrészében végzett egészségügyi szűrésük tapasztalatairól, eredményeiről. Megköszönte a tagok által gyűjtött adományokat, az önkormányzat élelmiszer-, a Béres gyógyszergyár Béres csepp ajándékát. Mert adni jó és kapni is jó és a szeretetnél, törődésnél, odafigyelésnél nincs fontosabb. Kiemelte, a kórház skill laborjában több alkalommal újraélesztő tanfolyamokat szerveztek, amiért köszönetet mond az ott dolgozóknak.
Beszámolója végén egyben köszönetet mondott
- közvetlen munkahelyének,
- a kórháznak, kolléganőinek,
- a tagoknak,
- és családjának is, akik nélkül ezt a munkát nem lehetett volna elvégezni.
Külön kitért arra is, hogy a betegek jó része szinte már barátnak számít a csoportban, illetve számos olyan család is tartozik hozzájuk, akik segítségére szintén számíthatnak munkájuk során.
Surmanné Szabó Éva beszámolóját követően a betegegyesület tagjai közül saját tapasztalataik alapján többen is hozzászóltak az elmondottakhoz. Örömüket fejezték ki, hogy ennek a szervezetnek a tagjai lehetnek. A rendezvény állófogadással zárult.
