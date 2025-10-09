A SZÍVSN Országos Betegegyesület lett hazánk egyik legerősebb civil szervezete

A Hetényi Géza Kórház Gergely termében betegtalálkozót tartott a napokban Magyarország legnagyobb, szívbetegeket és családtagjaikat segítő betegszervezete a SZÍVSN szolnoki csoportja.

Bernáth-Lukács Zsuzsa, a SZÍVSN elnöke tartott beszámolót

Fotó: Beküldött fotó

A SZÍVSN által tartott szolnoki betegtalálkozón több program is várta a jelenlévőket

A program első előadását Bernáth-Lukács Zsuzsa tartotta, melyben saját tapasztalatai alapján szólt arról, hogy a kardiológia hihetetlen módon bővülő tudománya ma már teljesen új tudást kíván a betegek gyógyításában, a velük való kommunikációban ahhoz, hogy megfeleljenek egy egészségesebb jövőt felépíteni képes kihívásnak. Ebben a helyzetben egyre inkább felértékelődik a betegszervezetek szerepe is. Erre a kihívásra válaszul vált a SZÍVSN Országos Betegegyesület hazánk egyik legerősebb civil szervezetévé, amely képes azokban a helyzetekben is támogatást nyújtani, amikor nehéz a vizsgálatokra időpontot kapni, drága a magán szűrővizsgálat, nem szeretünk orvoshoz járni, vagy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mikor milyen szűrővizsgálat javasolt. Ezért jók például az általuk szervezett szűrések, melyeken egyre több beteg vesz részt.

Több mint 1000 ember kardiológiai szűrését, és több száz online előadást végeztek

A következő előadásban Surmanné Szabó Éva mutatta be a három év munkáját, melyet Szolnokon és környékén végeztek. Tevékenységük egyik célkitűzése, hogy a kardiovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek közül minél többen térhessenek vissza a társadalomba. Fontos, hogy ezt a betegnek is akarnia kell, hiszen enélkül nem tudnak segíteni rajta. Azokhoz az emberekhez is el kell jutni, akik dolgoznak és csak este tudnak meghallgatni egy-egy online előadást és bármit kérdezni a témában, esetleg csak hétvégén jutnak csak el egy-egy szűrésre.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Lényeges kérdés, hogyan lehet időben felismerve és megtalálva a rizikófaktorokat, hogyan lehet segíteni az embereken. Ebben a témakörben statisztikákkal alátámasztva a szerzett betegszűrési tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.