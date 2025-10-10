3 órája
Szociális bérlakások épülnek a Jászkunságban – ezeken a településeken lesznek elérhetőek
Új átmeneti otthonokat alakít ki a Jászkunságban a Máltai Szeretetszolgálat. A szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén jönnek létre – mutatjuk a listát!
Hat településen, összesen 38 bérlakás várja hamarosan a jászkunsági rászoruló családokat – tájékoztatta hírportálunkat szerdán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Közölték, a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén, Szolnokon, Tiszabőn, Tiszafüreden, Tiszaroffon, Tiszaburán és Csépán jönnek létre a szervezet Felzárkózó települések programja részeként.
Épülnek a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok megyében: ezek a pályázati feltételek
A szervezet emlékeztetett, a vármegyében eddig két otthont alakítottak ki, hat további ingatlanban még tartanak a kiviteli munkálatok, harminc leendő bérlemény esetében pedig a beruházás előkészítése zajlik. A két elkészült lakás jelenleg tíz embernek ad otthont.
Beköltözésre a Felzárkózó programban részes településen élők pályázhatnak. Ehhez rendszeres jövedelmet várnak el, valamint a bérleti díjat és a rezsit is időben rendeznie kell a jövőbeli lakóknak, akiknek vállalniuk kell azt is, hogy a lakást és annak környezetét rendben tartják.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hány évig lehet lakni egy szociális bérlakásban?
Egy család öt évig lakhat a bérleményben. Mint a közleményben írták, ez az idő lehetőséget nyújt nekik arra, hogy piaci albérlet szerezzenek vagy saját lakásba költözhessenek, amelyhez szintén segítséget nyújtanak. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, és más családok is lehetőséget kapnak.
166 településen jönnek létre bérlakások
A Máltai Szeretetszolgálat közleményében kitért rá, összesen 13 vármegyében zajlik az uniós finanszírozású program. Az annak végrehajtását irányító szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A fejlesztések megvalósításában más civil szervezetek is közreműködnek, az ő részvételükkel további 63 ingatlan válik szociális bérlakássá. A program végeztével 166 magyarországi településen lesznek elérhetőek ilyen otthonok.
Általános iskolai tanulók drámajátékkal emlékeztek meg a nemzeti gyásznapról – galériával
A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ