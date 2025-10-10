Szociális bérlakások épülnek a Jászkunságban – ezeken a településeken lesznek elérhetőek

Hat településen, összesen 38 bérlakás várja hamarosan a jászkunsági rászoruló családokat – tájékoztatta hírportálunkat szerdán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Közölték, a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén, Szolnokon, Tiszabőn, Tiszafüreden, Tiszaroffon, Tiszaburán és Csépán jönnek létre a szervezet Felzárkózó települések programja részeként.

Fotó: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Épülnek a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok megyében: ezek a pályázati feltételek

A szervezet emlékeztetett, a vármegyében eddig két otthont alakítottak ki, hat további ingatlanban még tartanak a kiviteli munkálatok, harminc leendő bérlemény esetében pedig a beruházás előkészítése zajlik. A két elkészült lakás jelenleg tíz embernek ad otthont.

Beköltözésre a Felzárkózó programban részes településen élők pályázhatnak. Ehhez rendszeres jövedelmet várnak el, valamint a bérleti díjat és a rezsit is időben rendeznie kell a jövőbeli lakóknak, akiknek vállalniuk kell azt is, hogy a lakást és annak környezetét rendben tartják.

Hány évig lehet lakni egy szociális bérlakásban?

Egy család öt évig lakhat a bérleményben. Mint a közleményben írták, ez az idő lehetőséget nyújt nekik arra, hogy piaci albérlet szerezzenek vagy saját lakásba költözhessenek, amelyhez szintén segítséget nyújtanak. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, és más családok is lehetőséget kapnak.