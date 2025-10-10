október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

1 órája

Szociális bérlakások épülnek a Jászkunságban – ezeken a településeken lesznek elérhetőek

Címkék#otthon#Máltai Szeretetszolgálat#szociális bérlakás#bérlakás

Új átmeneti otthonokat alakít ki a Jászkunságban a Máltai Szeretetszolgálat. A szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén jönnek létre – mutatjuk a listát!

Rózsa Róbert

Hat településen, összesen 38 bérlakás várja hamarosan a jászkunsági rászoruló családokat – tájékoztatta hírportálunkat szerdán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Közölték, a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hat településén, Szolnokon, Tiszabőn, Tiszafüreden, Tiszaroffon, Tiszaburán és Csépán jönnek létre a szervezet Felzárkózó települések programja részeként.

szociális bérlakások jász-nagykun-szolnok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ingatlan, lakás, bérlakás, Jászkunság, hány évig lehet lakni egy szociális bérlakásban
Hat településen jönnek létre szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Fotó: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Épülnek a szociális bérlakások Jász-Nagykun-Szolnok megyében: ezek a pályázati feltételek

A szervezet emlékeztetett, a vármegyében eddig két otthont alakítottak ki, hat további ingatlanban még tartanak a kiviteli munkálatok, harminc leendő bérlemény esetében pedig a beruházás előkészítése zajlik. A két elkészült lakás jelenleg tíz embernek ad otthont.

Beköltözésre a Felzárkózó programban részes településen élők pályázhatnak. Ehhez rendszeres jövedelmet várnak el, valamint a bérleti díjat és a rezsit is időben rendeznie kell a jövőbeli lakóknak, akiknek vállalniuk kell azt is, hogy a lakást és annak környezetét rendben tartják.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Hány évig lehet lakni egy szociális bérlakásban?

Egy család öt évig lakhat a bérleményben. Mint a közleményben írták, ez az idő lehetőséget nyújt nekik arra, hogy piaci albérlet szerezzenek vagy saját lakásba költözhessenek, amelyhez szintén segítséget nyújtanak. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, és más családok is lehetőséget kapnak.

166 településen jönnek létre bérlakások

A Máltai Szeretetszolgálat közleményében kitért rá, összesen 13 vármegyében zajlik az uniós finanszírozású program. Az annak végrehajtását irányító szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A fejlesztések megvalósításában más civil szervezetek is közreműködnek, az ő részvételükkel további 63 ingatlan válik szociális bérlakássá. A program végeztével 166 magyarországi településen lesznek elérhetőek ilyen otthonok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu