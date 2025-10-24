Január 31-ig igényelhető a szociális tűzifa, mutatjuk hogyan

Tiszapüspöki önkormányzata tűzifával segíti a szociálisan rászoruló helyieket. A mostani szociális tűzifa program keretében összesen 218 erdei köbméter kemény lombos fa áll rendelkezésre, amit a kérelmek beérkezési sorrendjében osztanak ki – a készlet erejéig – kaptuk a tájékoztatást Bander József polgármestertől.

Beérkezési sorrendben bírálják el a szociális tűzifa igényeket Tiszapüspökiben

Fotó: Cseh Gábor/MW Archív

Ki és hogyan igényelheti?

Az érintettek formanyomtatványon kérhetik a támogatást, amelyet 2026. január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. A kérelem elbírálása után – erről az önkormányzat előre értesít – személyesen átvehető a támogatásként járó 1 erdei köbméter tűzifa. A hazaszállításról a jogosultnak magának kell gondoskodnia.