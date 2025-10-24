október 24., péntek

Január 31-ig igényelhető a szociális tűzifa, mutatjuk hogyan

Címkék#szociális tűzifaprogram#Tiszapüspöki#igénylés

Amikor a megélhetés terhei nőnek, sokat számít a kézzelfogható segítség. Tiszapüspökiben az önkormányzat tűzifát biztosít a szociálisan rászorulóknak: összesen 218 erdei köbméter kemény lombos fa áll jelenleg a rendelkezésükre.

Karancsiné Szecsei Veronika

Tiszapüspöki önkormányzata tűzifával segíti a szociálisan rászoruló helyieket. A mostani szociális tűzifa program keretében összesen 218 erdei köbméter kemény lombos fa áll rendelkezésre, amit a kérelmek beérkezési sorrendjében osztanak ki – a készlet erejéig – kaptuk a tájékoztatást Bander József polgármestertől.

218 erdei köbméter szociális tűzifa áll rendelkezésre a tiszapüspöki önkormányzatnál
Beérkezési sorrendben bírálják el a szociális tűzifa igényeket Tiszapüspökiben
Fotó: Cseh Gábor/MW Archív

Ki és hogyan igényelheti?

Az érintettek formanyomtatványon kérhetik a támogatást, amelyet 2026. január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. A kérelem elbírálása után – erről az önkormányzat előre értesít – személyesen átvehető a támogatásként járó 1 erdei köbméter tűzifa. A hazaszállításról a jogosultnak magának kell gondoskodnia.

