Utolsó nyitvatartás hétfőn, tömegnyi kérdőjel a szolnokiak előtt – a szolgáltató reagált

Sok Szolnokon élőt ért váratlanul a hír. Október 13-án, hétfőn utoljára tart nyitva a Szolnok 10-es Posta, amely jelenleg az Auchan épületében működik a Felső Szandai réten. A döntés komoly visszhangot váltott ki a közösségi oldalakon, hiszen a posta évek óta a környék egyik legforgalmasabb szolgáltatóhelye volt. Szandáról, a Kertvárosból, a Kocsorosról és Alcsiszigetről is sokan ide jártak, mert nem kellett a belvárosba utazniuk egy-egy csekk, levél vagy csomag miatt. Az odajárók szerint népszerűsége annak is köszönhető, hogy a bevásárlással kötötték össze a postai ügyintézést, nem kellett a belvárosba utazni ezért, és a parkolás is megoldott volt.

Bezár a Szandai réti Auchanban működő Szolnok 10-es Posta, a lakosság petícióban kéri a szolgáltatás megőrzését

Forrás: auchankorzo.hu

Szolnok 10-es Posta bezárásának háttere

A bezárás okáról megkérdeztük a Magyar Posta Zrt.–t is. A válaszuk meglepő volt: „A bérleti szerződést az ingatlan bérbeadója mondta fel, ezért a Szolnok 10 – Auchan posta (Szandai rét 1.) bérlemény hiányában megszűnik.”

Viszont rengetegen bíznak abban, hogy a szolgáltatás nem tűnik el teljesen a térségből, hanem valamilyen formában a Felső Szandai réten maradhat. Felmerült például egy ideiglenes konténerposta ötlete is, amelyet a közelben – akár a parkolók egyikében – lehetne elhelyezni, így a környék lakói továbbra is egyszerűen intézhetnék postai ügyeiket. Ezzel kapcsolatban azonban még nem kaptunk hivatalos tájékoztatást a postától.

Képviselői levél és lakossági összefogás

A bezárás hírére dr. Sámson László önkormányzati képviselő kezdeményezte a vélemények és egyben az igények felmérését is, annak érdekében, hogy hitelesen tudja képviselni a szolnokiak álláspontját a döntéshozók felé, akik ebben az esetben tulajdonképpen vétlenek, hiszen nem ők mondták fel a bérleti szerződést.

A képviselő tájékoztatása szerint, levelet írt Györfi Mihály polgármesternek, dr. Láng Géza Károlynak, a Magyar Posta elnök–vezérigazgatójának, valamint Vincze Gézának, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatójának, hogy közös megoldást találjanak arra, hogy a posta szolgáltatásai a továbbiakban is elérhetők maradjanak a Szandai rét környékén. Hangsúlyozta: a postai szolgáltatások a közösségi élet fontos részét jelentik azon a környéken, az idősek, a déli város részén élők, de még a vármegye más településeiről érkezők számára is.