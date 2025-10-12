október 12., vasárnap

Petíciót is indítottak

1 órája

Utolsó nyitvatartás hétfőn, tömegnyi kérdőjel a szolnokiak előtt – a szolgáltató reagált

Sok szolnoki lakót ért hidegzuhanyként a hír: bezár a Felső Szandai réten működő posta. A Szolnok 10-es Posta október 13-án, hétfőn utoljára nyit ki, ami óriási felháborodást váltott ki a környékbeliek körében. A közösségi oldalakon petíció indult, a helyiek pedig összefogtak, hogy megmentsék a város egyik legforgalmasabb postáját, amelyhez évek óta vásárlás, ügyintézés és baráti beszélgetések is kötődnek.

Major Angéla

Sok Szolnokon élőt ért váratlanul a hír. Október 13-án, hétfőn utoljára tart nyitva a Szolnok 10-es Posta, amely jelenleg az Auchan épületében működik a Felső Szandai réten. A döntés komoly visszhangot váltott ki a közösségi oldalakon, hiszen a posta évek óta a környék egyik legforgalmasabb szolgáltatóhelye volt. Szandáról, a Kertvárosból, a Kocsorosról és Alcsiszigetről is sokan ide jártak, mert nem kellett a belvárosba utazniuk egy-egy csekk, levél vagy csomag miatt. Az odajárók szerint népszerűsége annak is köszönhető, hogy a bevásárlással kötötték össze a postai ügyintézést, nem kellett a belvárosba utazni ezért, és a parkolás is megoldott volt.

Bezár a Szandai réti Auchanban működő Szolnok 10-es Posta, a lakosság petícióban kéri a szolgáltatás megőrzését
Bezár a Szandai réti Auchanban működő Szolnok 10-es Posta, a lakosság petícióban kéri a szolgáltatás megőrzését
Forrás: auchankorzo.hu

Szolnok 10-es Posta bezárásának háttere

A bezárás okáról megkérdeztük a Magyar Posta Zrt.–t is. A válaszuk meglepő volt: „A bérleti szerződést az ingatlan bérbeadója mondta fel, ezért a Szolnok 10 – Auchan posta (Szandai rét 1.) bérlemény hiányában megszűnik.”

Viszont rengetegen bíznak abban, hogy a szolgáltatás nem tűnik el teljesen a térségből, hanem valamilyen formában a Felső Szandai réten maradhat. Felmerült például egy ideiglenes konténerposta ötlete is, amelyet a közelben – akár a parkolók egyikében – lehetne elhelyezni, így a környék lakói továbbra is egyszerűen intézhetnék postai ügyeiket. Ezzel kapcsolatban azonban még nem kaptunk hivatalos tájékoztatást a postától.

Képviselői levél és lakossági összefogás

A bezárás hírére dr. Sámson László önkormányzati képviselő kezdeményezte a vélemények és egyben az igények felmérését is, annak érdekében, hogy hitelesen tudja képviselni a szolnokiak álláspontját a döntéshozók felé, akik ebben az esetben tulajdonképpen vétlenek, hiszen nem ők mondták fel a bérleti szerződést.

A képviselő tájékoztatása szerint, levelet írt Györfi Mihály polgármesternek, dr. Láng Géza Károlynak, a Magyar Posta elnök–vezérigazgatójának, valamint Vincze Gézának, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatójának, hogy közös megoldást találjanak arra, hogy a posta szolgáltatásai a továbbiakban is elérhetők maradjanak a Szandai rét környékén. Hangsúlyozta: a postai szolgáltatások a közösségi élet fontos részét jelentik azon a környéken, az idősek, a déli város részén élők, de még a vármegye más településeiről érkezők számára is. 

A lakosság egyértelműen kiáll mellette

A közösségi szavazások jelenlegi állása szerint a válaszadók igen jelentős százaléka ellenzi a posta bezárását. – Ez a posta a mindennapjaink része lett. Ha eltűnik, az sok ember életét nehezíti meg – írta egy hozzászóló.

Sokan úgy vélik, a Felső Szandai réti posta bezárása kényelmetlenséget, és a helyben elérhető szolgáltatások fokozatos visszaszorulását is jelenti. 

Szeretek idejárni, mert a bevásárlás mellett a postát is letudom. Parkolót itt mindig találok. Nem járok sokat a belvárosba, nekem kényelmes, hogy a szandai postán tudok ügyet intézni

 – osztotta meg véleményét hírportálunkkal a szolnoki Nagy Péterné Ildikó.

Megerősítették a bezárás dátumát

A bezárás kapcsán megkerestük a Szolnok 10-es számú postahivatalt, amely megerősítette, hogy október 13–án lesznek nyitva utoljára. A tájékoztatás szerint az ügyfelek a bezárást követően Szolnokon az alábbi postai hivatalokat tudják igénybe venni:

  • Szolnok 1-es Posta, Baross u. 14. 
  • Szolnok 2-es Posta, Jubileum tér 2. 
  • Szolnok 5-ösPosta, Széchenyi István krt. 121.
  • Szolnok 8-as Posta, Krúdy Gyula u. 102.

Ahogy korábban írtunk róla, az elmúlt években több postai hivatalt is bezártak a Jászkunságban, takarékossági intézkedésekre hivatkozva.

Kis posta, nagy közösség

A Felső Szandai réti posta bezárásával egy jól működő, közösségileg is fontos szolgáltatóhely tűnik el a mindennapokból. A helyiek most abban bíznak, hogy az összefogás, a petíció és a párbeszéd eredményeként sikerül olyan megoldást találni, amely biztosítja, hogy a Felső Szandai rét és környéke továbbra is könnyen elérhető postai szolgáltatásokkal rendelkezzen.

 

 

