Mentőakció indult ezekért a szomorú szemű kutyákért: reménytelenül bolyongtak a szolnoki utcákon
Az elmúlt napokban két kutya kóborolt a szolnoki Tisza-part környékén, melyekről több bejegyzés is megjelent a közösségi médiában. A barátságos ebeket feltehetően utcára tették, és szabadon járkáltak a környéken, mígnem a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese a segítségükre sietett. Íme, egy szívet melengető történet Szolnokról!
Az elmúlt hetekben a szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportokban többször is felbukkantak a világos szőrű, fiatal kutyák. A bejegyzésekben eleinte a gazdájukat próbálták megtalálni az emberek, ám nem jártak sikerrel – senki sem jelentkezett értük. A Tisza-part környéke lett így a két, feltehetően utcára rakott eb ideiglenes bázisa, ami azért sem szerencsés, mert a terület rendkívül népszerű a kutyasétáltatók körében. Végül a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese – munkáját félbeszakítva – eredt a négylábúak nyomába, és fogta be őket. Addigra sajnos egyikük állapota jelentősen megromlott...
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány vette őket gondozásba
Az első bejelentés az állatotthonhoz hétfőn délután érkezett, amit követően az egyik önkéntesük, Kovács Mónika sietett az ebek segítségére. Mint kiderült, több kutyás csoportba is feltöltötték a kóborló páros fotóját a helybéliek, végleges segítséget azonban a menhely közbelépése előtt nem kaptak.
A telefonon bejelentő hölgy volt az, aki naponta többször ránézett a kutyákra:
- vízzel;
- élelemmel látta el őket.
Az egyik négylábú azonban hétfőn már csak feküdt, így a szakemberekhez fordult segítségért.
– Az egy hét alatt, amit a szabadban töltöttek a kutyák, vélhetően mindent is megpróbáltak megenni, mivel még kölykök. Egy hölgy hívott hétfőn azzal, hogy már napok óta látja a kutyákat, és mindennap többször is lemegy hozzájuk, hogy simogassa, etesse és itassa őket. Az egyik azonban rossz állapotban volt, csak feküdt. Ez ilyenkor több mindennek is lehet a jele, akár betegségnek vagy haldoklásnak is – tájékoztatott Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője. Bár szabad helyük már nem volt, de nem szerették volna magukra hagyni az ebeket, így önkéntesük befogta őket.
További vizsgálatok várnak a kutyákra Budapesten
A telepvezető elmondta, hogy a kutyák fizikailag még viszonylag jó állapotban voltak, azonban több kullancsot is el kellett távolítani róluk. A menhelyre kerülésüket követően több vizsgálaton is átestek, melyek mind negatív eredményt mutattak parvovírusra, giardia-fertőzésre és koronavírusra. Egyéb tünetek miatt viszont további vizsgálatokra szállították őket Budapestre, ahol kiderült, hogy ezek hátterében bélgyulladás áll, valamint az ivarzási ciklus.
– Azonnal megcsináltuk a teszteket, a vizsgálatokra is sor került vérvétellel. Minden teszt negatív lett akkor. A számtalan kullancs miatt injekciót kaptak, ami segít a babézia megelőzésében – mondta a telepvezető.
A felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta a vezető
Az ebek feltehetően csaucsau, sharpei és akita keverékek lehetnek. Mindketten szuka kutyák, korukat pedig nagyjából tíz hónaposra becslik. Bár a szolnoki állatotthon már túllépte befogadóképességét, Krisztina mégis hangsúlyozta a felelősségvállalás fontosságát. Mint mondta, mindenki, aki adománnyal vagy akár az adója egy százalékával támogatja a város menhelyét, bizalmat szavaz annak a munkának, mely nap mint nap a bajba jutott állatok megmentéséért folyik. Ezért is tartja fontosnak, hogy ilyenkor minden lehetséges megoldást számításba vegyenek, hogy egy négylábú se maradjon az utcán egyedül.
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működéséről nemrég Keskenyné Dobos Krisztinával beszélgettünk podcastünkben. A mindennapi feladatok mellett szó esett a kihívásokról és a szívmelengető örökbefogadási történetekről is. Hallgassa meg adásunkat!
