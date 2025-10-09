Mentőakció indult ezekért a szomorú szemű kutyákért: reménytelenül bolyongtak a szolnoki utcákon

Az elmúlt hetekben a szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportokban többször is felbukkantak a világos szőrű, fiatal kutyák. A bejegyzésekben eleinte a gazdájukat próbálták megtalálni az emberek, ám nem jártak sikerrel – senki sem jelentkezett értük. A Tisza-part környéke lett így a két, feltehetően utcára rakott eb ideiglenes bázisa, ami azért sem szerencsés, mert a terület rendkívül népszerű a kutyasétáltatók körében. Végül a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik önkéntese – munkáját félbeszakítva – eredt a négylábúak nyomába, és fogta be őket. Addigra sajnos egyikük állapota jelentősen megromlott...

A két szőrgombóc, akiket a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány megmentett

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány vette őket gondozásba

Az első bejelentés az állatotthonhoz hétfőn délután érkezett, amit követően az egyik önkéntesük, Kovács Mónika sietett az ebek segítségére. Mint kiderült, több kutyás csoportba is feltöltötték a kóborló páros fotóját a helybéliek, végleges segítséget azonban a menhely közbelépése előtt nem kaptak.

A telefonon bejelentő hölgy volt az, aki naponta többször ránézett a kutyákra:

vízzel;

élelemmel látta el őket.

Az egyik négylábú azonban hétfőn már csak feküdt, így a szakemberekhez fordult segítségért.

– Az egy hét alatt, amit a szabadban töltöttek a kutyák, vélhetően mindent is megpróbáltak megenni, mivel még kölykök. Egy hölgy hívott hétfőn azzal, hogy már napok óta látja a kutyákat, és mindennap többször is lemegy hozzájuk, hogy simogassa, etesse és itassa őket. Az egyik azonban rossz állapotban volt, csak feküdt. Ez ilyenkor több mindennek is lehet a jele, akár betegségnek vagy haldoklásnak is – tájékoztatott Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője. Bár szabad helyük már nem volt, de nem szerették volna magukra hagyni az ebeket, így önkéntesük befogta őket.

A menhely önkéntese, Kovács Mónika fogta be az ebeket

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

További vizsgálatok várnak a kutyákra Budapesten

A telepvezető elmondta, hogy a kutyák fizikailag még viszonylag jó állapotban voltak, azonban több kullancsot is el kellett távolítani róluk. A menhelyre kerülésüket követően több vizsgálaton is átestek, melyek mind negatív eredményt mutattak parvovírusra, giardia-fertőzésre és koronavírusra. Egyéb tünetek miatt viszont további vizsgálatokra szállították őket Budapestre, ahol kiderült, hogy ezek hátterében bélgyulladás áll, valamint az ivarzási ciklus.