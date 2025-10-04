2 órája
Szívből a négylábúakért: így dolgozik a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány csapata
Négylábúak a középpontban! Egy menhely működtetése nemcsak a kutyák ellátásáról szól, hanem a folyamatos szervezésről, kitartásról és rengeteg szívből jövő munkáról is. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetőjével, Keskenyné Dobos Krisztinával beszélgettünk arról, hogyan zajlanak a mindennapok az állatotthonban, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük, és milyen örömök adják a hajtóerőt a folytatáshoz.
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén egy hétfős csapat dolgozik nap mint nap azon, hogy biztonságban és megfelelő ellátásban részesüljenek a bent lévő kutyák. Jelenleg több mint száz négylábúról gondoskodnak: az új lakók karanténozása, etetésük, gyógyszerezésük, a kennelsorok tisztán tartása és a szocializálás folyamatos feladatot ad reggeltől estig. Sőt, az ünnepnapokon sincs megállás, hiszen az állatok ellátása egyetlen napra sem szünetelhet. Tartson velünk, és ismerje meg Keskenyné Dobos Krisztinát, valamint munkásságát!
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működése
Keskenyné Dobos Krisztina, a menhely telepvezetője egész életében közel állt az állatokhoz, gyerekkorában is számtalan állaton segített. A fordulópont 2003-ban érkezett el, amikor munkát kapott az Állategészségügyi Hivatalban. Már az első időszakban világossá vált számára, hogy ez az igazi hivatása, azóta pedig el sem tudná képzelni az életét másként, csakis az állatok szolgálatában.
Legújabb podcastadásunkban elmondja:
- Hogyan zajlik a mindennapi munka a menhelyen?
- Mennyire gyakori az örökbefogadás az elmúlt időszakban?
- Hogyan fogadható örökbe egy négylábú az állatotthonból?
- Milyen különleges örökbefogadások mehettek végbe az elmúlt években?
- Milyen kihívásokkal kell szembenézniük?
- Mi adja a legnagyobb erőst a folytatáshoz?
- Milyen célra fordítják a nemrég elnyert pályázatot?
- Hogyan segíthetnek a civilek az állatmenhelynek?
Amennyiben ezeken felül szeretne megismerkedni a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működésével és egy-két lakójának történetével is, tartson velünk, és hallgassa meg podcastadásunkat!
