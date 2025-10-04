október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szoljon podcast

28 perce

Szívből a négylábúakért: így dolgozik a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány csapata

Címkék#szoljon podcast#kutya#Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány#Keskenyné Dobos Krisztina#menhely

Négylábúak a középpontban! Egy menhely működtetése nemcsak a kutyák ellátásáról szól, hanem a folyamatos szervezésről, kitartásról és rengeteg szívből jövő munkáról is. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetőjével, Keskenyné Dobos Krisztinával beszélgettünk arról, hogyan zajlanak a mindennapok az állatotthonban, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük, és milyen örömök adják a hajtóerőt a folytatáshoz.

Nyitrai Fanni

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén egy hétfős csapat dolgozik nap mint nap azon, hogy biztonságban és megfelelő ellátásban részesüljenek a bent lévő kutyák. Jelenleg több mint száz négylábúról gondoskodnak: az új lakók karanténozása, etetésük, gyógyszerezésük, a kennelsorok tisztán tartása és a szocializálás folyamatos feladatot ad reggeltől estig. Sőt, az ünnepnapokon sincs megállás, hiszen az állatok ellátása egyetlen napra sem szünetelhet. Tartson velünk, és ismerje meg Keskenyné Dobos Krisztinát, valamint munkásságát!

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina volt stúdiónk vendége
Fotó: Mészáros János

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működése

Keskenyné Dobos Krisztina, a menhely telepvezetője egész életében közel állt az állatokhoz, gyerekkorában is számtalan állaton segített. A fordulópont 2003-ban érkezett el, amikor munkát kapott az Állategészségügyi Hivatalban. Már az első időszakban világossá vált számára, hogy ez az igazi hivatása, azóta pedig el sem tudná képzelni az életét másként, csakis az állatok szolgálatában.

Legújabb podcastadásunkban elmondja:

  • Hogyan zajlik a mindennapi munka a menhelyen?
  • Mennyire gyakori az örökbefogadás az elmúlt időszakban?
  • Hogyan fogadható örökbe egy négylábú az állatotthonból?
  • Milyen különleges örökbefogadások mehettek végbe az elmúlt években?
  • Milyen kihívásokkal kell szembenézniük?
  • Mi adja a legnagyobb erőst a folytatáshoz? 
  • Milyen célra fordítják a nemrég elnyert pályázatot? 
  • Hogyan segíthetnek a civilek az állatmenhelynek?

Amennyiben ezeken felül szeretne megismerkedni a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működésével és egy-két lakójának történetével is, tartson velünk, és hallgassa meg podcastadásunkat!

 

Szoljon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu