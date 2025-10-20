Sheila lábai meggörbültek, amikor ketten ütötték és rúgták, azóta se heverte ki lelkileg

Sheila néhány évvel ezelőtt került a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány gondozásába, miután a hatóságok felvették a kapcsolatot az állatmentőkkel, hogy segítsenek egy borzalmas sorsú eb biztonságba helyezésében.

Fotó: Beküldött / Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

– Körülbelül két évvel ezelőtt, egy délutáni napon csörrent meg a telefon, már pont indultunk volna haza. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói kerestek bennünket, hogy Zagyvarékason nagy valószínűséggel emberek bántalmaztak egy kutyát, és nagyon rossz állapotban van, tudunk-e segíteni – mesélte az állatotthon telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina, hogyan került látókörükbe Sheila.

Az állatmentők azonnal autóba ültek, és a helyszínre siettek, ahol megtalálták a félelmében remegő állatot. A kutya testének hátsó részét ütötte és rugdosta két személy, amely következményei a mai napig nehezítik mindennapi életét. Lelkileg is mély sebeket szerzett a kutya, amelyek Majer József ebrendész két évnyi rendszeres foglalkozása és törődése után is nehezen akarnak gyógyulni.

Majer József ebrendész rendszeresen foglalkozik az ebbel, ám a teljes gyógyulásához egy gazda szeretetére lenne szükség

Fotó: Beküldött / Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

– A befogás után rögtön kórházba szállítottuk a kutyát, ahol ellátták amennyire tudták. Az egyébként sem megfelelő tartási körülmények, valamint a bántalmazás következtében azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a lábai meg vannak görbülve, ami miatt műtétre szorul. Bár ebből adódóan nincs folyamatos fájdalma, de a mozgását erősen befolyásolja – részletezte a telepvezető.

A műtét anyagi vonzata azonban egyetlen végtag tekintetében 400 ezer forint, így gyűjtést szerveztek Sheila számára. A telepvezető kiemelte, hogy mint a korábbi ortopéd beavatkozásokat is, ezt is Gödön szeretnék elvégeztetni dr. Muka Péterrel, aki Morzsillát is műtötte korábban.

Fotó: Mészáros János

Krisztina elmondta, hogy eddig 385 ezer forint gyűlt össze azért, hogy a mindössze kétéves német juhászkutya újra normálisan járhasson. A teljes cél eléréséhez azonban még további 400 ezer forint adományra lenne szükség, hogy mindkét végtagot meg tudják műttetni az állatmentők. Ez nemcsak a fizikai nehézségektől mentesítené a négylábú életét, hanem növelné az örökbefogadás esélyét is. A telepvezető szerint a lelki sebeket majd teljesen csak egy szerető gazda tudná begyógyítani – valaki, aki családtagként tekintene a kutyára, és lenne ideje rendszeresen foglalkozni vele, valamint kiépíteni a bizalmát.