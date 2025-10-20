2 órája
Sheila lábai meggörbültek, amikor ketten ütötték és rúgták, azóta se heverte ki lelkileg
Egy újabb eb számára szerveződött gyűjtés annak érdekében, hogy életminőségét javítsák. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány négylábújáért indult összefogás, aki a múltbéli emberi felelőtlenség és kegyetlenség okán jelentős nehézségekkel kell szembenézzen nap mint nap.
Sheila néhány évvel ezelőtt került a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány gondozásába, miután a hatóságok felvették a kapcsolatot az állatmentőkkel, hogy segítsenek egy borzalmas sorsú eb biztonságba helyezésében.
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai adtak új esélyt Sheilának
– Körülbelül két évvel ezelőtt, egy délutáni napon csörrent meg a telefon, már pont indultunk volna haza. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói kerestek bennünket, hogy Zagyvarékason nagy valószínűséggel emberek bántalmaztak egy kutyát, és nagyon rossz állapotban van, tudunk-e segíteni – mesélte az állatotthon telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina, hogyan került látókörükbe Sheila.
Az állatmentők azonnal autóba ültek, és a helyszínre siettek, ahol megtalálták a félelmében remegő állatot. A kutya testének hátsó részét ütötte és rugdosta két személy, amely következményei a mai napig nehezítik mindennapi életét. Lelkileg is mély sebeket szerzett a kutya, amelyek Majer József ebrendész két évnyi rendszeres foglalkozása és törődése után is nehezen akarnak gyógyulni.
Fizikailag is nehézségekkel küzd Sheila
– A befogás után rögtön kórházba szállítottuk a kutyát, ahol ellátták amennyire tudták. Az egyébként sem megfelelő tartási körülmények, valamint a bántalmazás következtében azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a lábai meg vannak görbülve, ami miatt műtétre szorul. Bár ebből adódóan nincs folyamatos fájdalma, de a mozgását erősen befolyásolja – részletezte a telepvezető.
A műtét anyagi vonzata azonban egyetlen végtag tekintetében 400 ezer forint, így gyűjtést szerveztek Sheila számára. A telepvezető kiemelte, hogy mint a korábbi ortopéd beavatkozásokat is, ezt is Gödön szeretnék elvégeztetni dr. Muka Péterrel, aki Morzsillát is műtötte korábban.
Több adomány is érkezett Sheila részére
Krisztina elmondta, hogy eddig 385 ezer forint gyűlt össze azért, hogy a mindössze kétéves német juhászkutya újra normálisan járhasson. A teljes cél eléréséhez azonban még további 400 ezer forint adományra lenne szükség, hogy mindkét végtagot meg tudják műttetni az állatmentők. Ez nemcsak a fizikai nehézségektől mentesítené a négylábú életét, hanem növelné az örökbefogadás esélyét is. A telepvezető szerint a lelki sebeket majd teljesen csak egy szerető gazda tudná begyógyítani – valaki, aki családtagként tekintene a kutyára, és lenne ideje rendszeresen foglalkozni vele, valamint kiépíteni a bizalmát.
