A vihar tombolt, ők pedig magukra maradtak a dobozban – pár percen múlt az életük

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyének kapujában – a vihar közepett – egy kisállathordozó árválkodott, benne két apró lélekkel. Bár ez nem az első eset, hogy ilyen módon helyeznek el állatot a menhely elé, ez most erősen eltért a korábbiaktól, és problémamegoldásra késztette a az állatotthon dolgozóit.

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujába helyezett box

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujába ezúttal nem kutyákat raktak ki

A menhely telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina érdeklődésünkre elmondta, hogy ahogyan máshol, úgy náluk is akadnak olyan kutyák, akik félnek a viharban. Mivel az előrejelzésekből csak később derült ki, hogy piros jelzést adtak ki a térségre, már minden munkatársuk otthon tartózkodott, így az első dörgések után siettek vissza a telephelyre, hogy ellenőrizzék és nyugtassák az ebeket.

– Azt tudni kell, hogy az állatotthon területén nincsenek fák, amik úgymond lefedjék a szelet és a vihart, így nálunk annak a kétszeresét kell elképzelni, mint ami bent a városban van. A gyepmesterünk ahogyan kiért a menhelyre, már az autóból meglátta, hogy egy boxot raktak a kapuba – mesélte Krisztina. A kisállat hordozóban azonban ezúttal nem kutyák voltak, hanem néhány hetes kismacskák, akik teljesen eláztak a heves zivatarban. Mivel nagyon fiatal állatokról van szó, a telepvezető szerint, ha nem találnak rájuk még az esti órákban, valószínűleg nem élték volna meg a reggelt.

Az egyik macska, amely a szállítóban vacogott

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Az állatotthon területén nem gondozhatnak macskákat

– Az Állategészségügyi Hatóság úgy rendelkezett, hogy az állatotthon területén macskákat nem tarthatunk, csak kutyát. Egy helyen a kettő természetesen nem is lehet, mivel oda-vissza fertőznek, illetve egy cica teljesen más, mint egy kutya, minden téren. Ettől függetlenül ugyanolyan fontos számunkra a védelmük, csak tartásilag teljesen különböznek, így segítséget is kellett kérnünk ezzel kapcsolatban más szervezetektől – tájékoztatott a telepvezető.

A két apró macskát nem hagyhatták az utcán, így ideiglenesen gondozásukba vették őket, amihez komoly problámákat kellett elhárítaniuk: nem volt megfelelő felszerelésük macskák ellátásához, és teljesen más módon kell gondjukat viselni, mint az ebeknek. Vasárnap reggel azonnal tápszert vásároltak, és azóta is három óránként etetik őket a szakemberek. Bár teljes létszámmal működnek, nehezen ugyan, de egy elkülönített részt is kialakítottak számukra, ahol nincsenek kutyák, és a hőmérséklet is megfelelő.