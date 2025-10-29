2 órája
A vihar tombolt, ők pedig magukra maradtak a dobozban – pár percen múlt az életük
A hétvégén az ország számos pontján viharos időjárás tombolt, amely alól Szolnok sem volt kivétel. Szombat este feltámadt a szél, és heves eső zúdult a városra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai azonnal a menhelyre siettek, hiszen több kutyájuk is retteg a vihar hangjaitól. Amit azonban a bejáratnál találtak, arra egyáltalán nem számítottak.
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyének kapujában – a vihar közepett – egy kisállathordozó árválkodott, benne két apró lélekkel. Bár ez nem az első eset, hogy ilyen módon helyeznek el állatot a menhely elé, ez most erősen eltért a korábbiaktól, és problémamegoldásra késztette a az állatotthon dolgozóit.
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujába ezúttal nem kutyákat raktak ki
A menhely telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina érdeklődésünkre elmondta, hogy ahogyan máshol, úgy náluk is akadnak olyan kutyák, akik félnek a viharban. Mivel az előrejelzésekből csak később derült ki, hogy piros jelzést adtak ki a térségre, már minden munkatársuk otthon tartózkodott, így az első dörgések után siettek vissza a telephelyre, hogy ellenőrizzék és nyugtassák az ebeket.
– Azt tudni kell, hogy az állatotthon területén nincsenek fák, amik úgymond lefedjék a szelet és a vihart, így nálunk annak a kétszeresét kell elképzelni, mint ami bent a városban van. A gyepmesterünk ahogyan kiért a menhelyre, már az autóból meglátta, hogy egy boxot raktak a kapuba – mesélte Krisztina. A kisállat hordozóban azonban ezúttal nem kutyák voltak, hanem néhány hetes kismacskák, akik teljesen eláztak a heves zivatarban. Mivel nagyon fiatal állatokról van szó, a telepvezető szerint, ha nem találnak rájuk még az esti órákban, valószínűleg nem élték volna meg a reggelt.
Az állatotthon területén nem gondozhatnak macskákat
– Az Állategészségügyi Hatóság úgy rendelkezett, hogy az állatotthon területén macskákat nem tarthatunk, csak kutyát. Egy helyen a kettő természetesen nem is lehet, mivel oda-vissza fertőznek, illetve egy cica teljesen más, mint egy kutya, minden téren. Ettől függetlenül ugyanolyan fontos számunkra a védelmük, csak tartásilag teljesen különböznek, így segítséget is kellett kérnünk ezzel kapcsolatban más szervezetektől – tájékoztatott a telepvezető.
A két apró macskát nem hagyhatták az utcán, így ideiglenesen gondozásukba vették őket, amihez komoly problámákat kellett elhárítaniuk: nem volt megfelelő felszerelésük macskák ellátásához, és teljesen más módon kell gondjukat viselni, mint az ebeknek. Vasárnap reggel azonnal tápszert vásároltak, és azóta is három óránként etetik őket a szakemberek. Bár teljes létszámmal működnek, nehezen ugyan, de egy elkülönített részt is kialakítottak számukra, ahol nincsenek kutyák, és a hőmérséklet is megfelelő.
– Amennyiben két hétig el tudjuk tenni a cicákat, és ha addig nem jelentkezik náluk semmilyen betegség, akkor lehet, hogy egy szervezet tud segíteni az elhelyezésükben, ez azonban nem biztos. Ezért is fontos, hogy amennyiben bárki tudna egy biztonságosabb környezetet biztosítani számukra, illetve el tudná látni ezt a két gyönyörű és egyben nagyon különleges cicát, akkor az jelentkezzen, és már viheti is – fogalmazott Krisztina.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Különleges madarakkal vadásztak a viharos szélben Tiszatenyőn – látványos fotókat hoztunk
Szolnok kedvenc nyári strandja bezár, de a buli nem ér véget: indul a téli szezon