Ezrével élnek „Árpád-házi leszármazottak” Szolnokon, ez az épület kulcsfontosságú a történetükben – galériával
Szolnok egyik jelképét száz éve kezdték építeni. A kalandos sorsú szolnoki bábaképzőt előbb menekíteni kellett, hogy aztán életek sokaságát köszönhessük neki. Később elfekvővé, majd szellemtanyává vált, végül a leghíresebb magyar család nevével született újjá. Hogyan néz ki ma a szolnoki bábaképző, miként kapcsolódik történetéhez egy rejtélyes szobor, Karikó Katalin és egy ötletgazdag vállalkozó? Mindez kiderül írásunkból.
Ilona, a szolnoki nyugdíjas vérbeli Árpád-házi leszármazott. Szó szerint vérbeli, és szó szerint Árpád-házi. Elvégre Szolnokon, az Árpád-ház nevű épületben látta meg a napvilágot 1956-ban. Mint hírportálunkkal megosztotta, mikor született, még máshogy zajlott a véradás: világra jöttekor egy papírgyári dolgozót a műszakjából rendeltek a szülőágyhoz donornak, az édesanyja mellé. Ilonának amúgy a gyermekei is az Árpád-házban születtek, sőt, ő maga most is ebben az épületben lakik. De rajta kívül is ezrével élnek a városban és vonzáskörzetében „Árpád-háziak”, meglehet, erről talán nem is tudnak. Merthogy az utóbb a királyi család nevét felvevő épületet a helybeliek szolnoki bábaképzőként ismerik. A háznak pedig legalább annyira érdekes a jelene, mint amennyire gazdag a múltja.
Menekülés, alapítás, átalakulás
A szolnoki bábaképző eredetileg nem szolnoki volt. Mint Szűcs Lajos, A szolnoki bábaképző története című munkájában olvasható, elődje az 1873-as alapítású nagyváradi bábaképezde volt. Az intézmény annak idején ezrével látta el szakemberekkel a partiumi vármegyéket, jelentősen javítva a térség csecsemő- és gyermekhalandóságát. 1920-ban Szolnokra menekítették a tanodát, és a Vármegyei Közkórházban kapott helyet. Itt is kezdte újra működését 1922-ben, de az emelkedő születésszám miatt már ebben az évben elhatározták, hogy új bábaképzőt építenek Szolnokon. 1924-ben már arról számolt be a Városok Lapja, hogy Szolnok képviselő-testülete döntött az építés mellett, amelyhez ingyen telket is ad. Az építkezés éppen száz éve, 1925-ben indult meg (hivatalosan 1924 októberében), és egy évre rá ért véget. Az épület a korra jellemző neobarokk stílusban épült, és igencsak elnyerte a kortársak tetszését: a Szolnoki Ujság beszámolója szerint „A folyosó tágas és barátságos, egészen szanatóriumszerű külsőt kölcsönöz az épületnek. A szobák magasak, levegősek, felszerelésük mintaszerű”.
Innentől datált fejlődése a második világháború miatt bicsaklott meg, mikor is bombatalálat érte az épületet. 1948-ban Állami Szülésznőképzőként folytatta működését, majd 1950-ben a megyei kórházba olvadt, annak szülészet-nőgyógyászati osztályaként. Falai között ezt követően szolnokiak és megyebeliek egész generációi jöttek világra. A hetvenes évek átszervezései nyomán végül a szülészet a Hetényi Géza Kórházba költözött. A bábaképző előbb elfekvővé vált, majd hosszú évekre bezárta kapuit, állaga vészesen romlott.
Romhalmazból társasházzá vált az egykori szolnoki bábaképző
– Sokáig üresen, romosan állt. Aztán 2005-2006-ban megkezdődött az épület rehabilitációja. Kivágták a ránőtt fákat, erkélyeket építettek hozzá és társasházként felújították az épületet. A házban négy emeleten harminc lakást alakítottak ki, és sikerült a lehető legjobban megtartani az épület eredeti külső jegyeit. 2006-tól már lehetett itt lakásokat vásárolni – mondta el a Szoljon.hu-nak Tünde, a Baross 41. szám alatti közösség számvizsgálója.
A társasház tisztségviselője maga is a kezdetektől ott lakik, és elmondása szerint Ilonán kívül több jelenlegi lakó is az épület falai között látta meg a napvilágot.
– Szeretünk itt lakni. Kedvező az elhelyezkedése, közel a városközpont, van buszjárat, kerékpárút. Kezdetben nem is nagyon lehetett itt lakáshoz jutni, ma már valamivel könnyebben el lehet csípni lakáshirdetéseket – mondta el Tünde.
A kérdésre, hogy a lakók mennyire vannak tisztában az épület múltjával, a számvizsgáló úgy felelt, mára kezd kikopni az emléke, korábban jobban beszédtéma volt. Pedig nem csupán építészetileg kuriózum a bábaképző, hanem például azért is, mert Karikó Katalin szülőháza. Mint mesélte, maga is részt vett a Nobel-díjas tudós közelmúltbeli, szolnoki előadásán. A kutató ott árulta el, hogy bár kisújszállási származású, de ő is bábaképzőben jött világra.
Honnan kapta az Árpád-ház nevet?
Maga az épület egyébként valóban megszépült belül is. Egykori egészségügyi rendeltetése persze még tetten érhető, például a folyosók kialakításában és annak magas, keskeny ablakaiban. De az ajtók már nem kórtermekre, hanem takaros lakásokra nyílnak.
Két dolog azonban idáig tisztázatlan volt az ott lakók előtt is. A ház aulájában bekamerázva áll egy gyönyörű alkotás: egy letisztult akt mellszobor egy csecsemőjét tápláló anyáról. A szoborról a közösség azt tudja, hogy mindig is ott volt, és azt is, hogy carrarai márványból készült. De hogy ki készítette és milyen címet visel, azt elmondásuk szerint mára homály fedi.
Ennek eloszlatásához Császár Péterhez, a Damjanich János Múzeum restaurátorához fordultunk. Mint érdeklődésünkre elmondta, az alkotás valóban carrarai márvány (melyből a reneszánsz számos remekműve mellett például Michelangelo Dávid-szobra is készült). A szobor címe Anyaság, megalkotója pedig Lux Elek, aki egyebek mellett
- a Deák téri Luther-emlékművet;
- a szegedi Semmelweis-szobrot;
- és Wathay Ferenc székesfehérvári szobrát is készítette.
A másik rejtély maga az Árpád-ház elnevezés. Ez ma nagy betűkkel áll az épület homlokzatán, és lakáshirdetést is találni a Baross 41-ben Árpád-ház megjelöléssel. De hogy honnan kapta a nevet az épület, arra még az általunk megkérdezett „Árpád-háziaknak” is csak találgatásaik voltak. Erre vonatkozóan az internet és a különféle archívumok sem adnak támpontot.
Árpád-Ház napjainkbanFotók: Mészáros János
A név eredetével kapcsolatban végül az egykori bábaképző épületét felújító Bau-Komplex Kft.-hez fordultunk. Bajzáth Béla ügyvezetőtől pedig meg is kaptuk a választ a rejtélyre:
– Az Árpád-ház elnevezés az én ötletem volt. A környező utcákat Árpád-házi királyokról, azok férfi leszármazottairól – például Levente – nevezték el. Annak ellenére, hogy Anjou leszármazott, végső soron Károly Róbert is beillik a sorba, hiszen az Árpád-ház női ága jogán lett király.
Mondhatnám, a hely adta magát a nevet. Ez egy tisztelgés is őseink előtt. Az “Angyalos” címert is ilyen gondolatok mentén helyeztük el, még ha korban nem is illeszkedik
– fejtette ki Bajzáth Béla.
Az ügyvezető felidézte, a bábaképző épületét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól, nyertes pályázóként vásárolta meg a cég. A főépületet elhanyagolt, az udvari pavilon épületét romos állapotban találták, de saját erős tervezési, kiviteli munkával sikerült rekonstruálni az egykori bábaképzőt. A felső szintek harminc lakása mellett ráadásul az alagsorban egy edzőközpontot is kialakítottak, míg a telek keleti felében, hét lépcsőházra tagolva lakások, rendelők, autótárolók épültek.
És – hogy körbeérjünk a rejtélyek és az értékmentés útján – Bajzát Béla kiemelte, a néhai bábaképző ikonikus szobrát, Lux Elek Anyaság című alkotását a felújítás után eredeti helyére, a főépületbe helyezték vissza.
