Ezrével élnek „Árpád-házi leszármazottak” Szolnokon, ez az épület kulcsfontosságú a történetükben – galériával

Ilona, a szolnoki nyugdíjas vérbeli Árpád-házi leszármazott. Szó szerint vérbeli, és szó szerint Árpád-házi. Elvégre Szolnokon, az Árpád-ház nevű épületben látta meg a napvilágot 1956-ban. Mint hírportálunkkal megosztotta, mikor született, még máshogy zajlott a véradás: világra jöttekor egy papírgyári dolgozót a műszakjából rendeltek a szülőágyhoz donornak, az édesanyja mellé. Ilonának amúgy a gyermekei is az Árpád-házban születtek, sőt, ő maga most is ebben az épületben lakik. De rajta kívül is ezrével élnek a városban és vonzáskörzetében „Árpád-háziak”, meglehet, erről talán nem is tudnak. Merthogy az utóbb a királyi család nevét felvevő épületet a helybeliek szolnoki bábaképzőként ismerik. A háznak pedig legalább annyira érdekes a jelene, mint amennyire gazdag a múltja.

A szolnoki bábaképző: kalandos múlt, izgalmas jelen

Fotó: Mészáros János

Menekülés, alapítás, átalakulás

A szolnoki bábaképző eredetileg nem szolnoki volt. Mint Szűcs Lajos, A szolnoki bábaképző története című munkájában olvasható, elődje az 1873-as alapítású nagyváradi bábaképezde volt. Az intézmény annak idején ezrével látta el szakemberekkel a partiumi vármegyéket, jelentősen javítva a térség csecsemő- és gyermekhalandóságát. 1920-ban Szolnokra menekítették a tanodát, és a Vármegyei Közkórházban kapott helyet. Itt is kezdte újra működését 1922-ben, de az emelkedő születésszám miatt már ebben az évben elhatározták, hogy új bábaképzőt építenek Szolnokon. 1924-ben már arról számolt be a Városok Lapja, hogy Szolnok képviselő-testülete döntött az építés mellett, amelyhez ingyen telket is ad. Az építkezés éppen száz éve, 1925-ben indult meg (hivatalosan 1924 októberében), és egy évre rá ért véget. Az épület a korra jellemző neobarokk stílusban épült, és igencsak elnyerte a kortársak tetszését: a Szolnoki Ujság beszámolója szerint „A folyosó tágas és barátságos, egészen szanatóriumszerű külsőt kölcsönöz az épületnek. A szobák magasak, levegősek, felszerelésük mintaszerű”.

Létrejöttekor modern, jól felszerelt intézménynek számított a szolnoki bábaképző

Fotó: Verseghy Ferenc Könyvtár

Innentől datált fejlődése a második világháború miatt bicsaklott meg, mikor is bombatalálat érte az épületet. 1948-ban Állami Szülésznőképzőként folytatta működését, majd 1950-ben a megyei kórházba olvadt, annak szülészet-nőgyógyászati osztályaként. Falai között ezt követően szolnokiak és megyebeliek egész generációi jöttek világra. A hetvenes évek átszervezései nyomán végül a szülészet a Hetényi Géza Kórházba költözött. A bábaképző előbb elfekvővé vált, majd hosszú évekre bezárta kapuit, állaga vészesen romlott.