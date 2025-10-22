október 22., szerda

Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Megszólalt a szolnoki buszbaleset egyik sérültje, megrázó részleteket mesélt arról, mit tett a sofőr

Címkék#buszbaleset#utas#beszámoló

„Hátul ültem, de a zuhanás után valahol a busz elejében tértem magamhoz...” Egy középiskolás és az édesanyja nem sokkal a szolnoki buszbaleset után mesélte el hírportálunknak a megrázó részleteket. Azt is elmondták, mit tett a buszsofőr, miután saját lábán szállt le a Varga Katalin Gimnáziumba csapódott buszról. Figyelem, felkavaró részletek!

Sokkoló tömegszerencsétlenség történt szerda reggel: a Szandaszőlős felől érkező helyi járatú 7-es busz belerohant a Varga Katalin Gimánzium oldalába. A szolnoki buszbaleset 23 érintettje között volt az a fiatal is, aki megrázó részleteket mesélt el azokról a percekről, amikor a jármű belsejében kitört a pánik.

szolnoki buszbaleset
A négy koppanás után jött az ütközés – a szolnoki buszbaleset egyik résztvevője mesél a drámai pillanatokról
Fotó: Mészáros János

Szolnoki buszbaleset: sokkoló részletek egy fiatal utastól

A szolnoki fiatal éppen iskolába igyekezett, abban a boldog tudatban, hogy holnaptól átadhatja magát az őszi szünet gondtalan pihenésének. Álmában sem gondolta volna, hogy szerdán reggel olyan élményben lesz része, ami még hosszú ideig fogja kísérteni...

– Már a körforgalomnál jártunk… Én épp zenét hallgattam, de még így is hallottam egy rohadt nagy koppanást. Aztán még hármat. Utólag kiderült, hogy amúgy kidöntöttünk egy táblát. Aztán rámentünk a padkára, és onnantól éreztem, hogy egyre gyorsabban megyünk. Egy fát is kidöntöttünk, aztán nekicsapódtunk a Varga oldalának. A zuhanásra nem is emlékszem, lehet, hogy kicsit elvesztettem az eszméletemet. A hátsó ülés előtti széken ültem, és az alsó utastérben keltem föl, szóval két-három métert repülhettem. A lépcső felszántotta a sípcsontomat és egy csőbe bevertem a fejem – emlékezett vissza.

Buszbaleset Szolnokon

Fotók: Mészáros János

– Arra emlékszem, hogy mindenki elkezdett sikítozni, kitört a pánik. Jött egy srác, aki könyökkel ment neki az ajtónak, hogy kitörje, mert elkezdett bent füstölni a busz. Sokadjára sikerült neki, aztán hátraszaladt a poroltóért – akkor már vérzett a tenyere –, és a másik ajtót is kitörte. Én akkor kiugrottam a buszból, korláton, faágakon keresztül. A telefonom meg a táskám előre repült, azt se tudtam, hol vannak... – tette hozzá a középiskolás.

„Egyre csak ismétlődnek a képek...”

A tizenéves fiatal szakadozottan, meg-megállva mesélte tovább a történetet. Mint mondta, nincs is meg neki összefüggően, de vannak olyan képek, amelyek újra és újra lejátszódnak a lelki szemei előtt.

– Folyamatosan mennek a fejemben a képek: ahogy száguld előre a busz... ahogy becsapódunk... Hogy azt hittem, az ütközéstől fel fog majd gyűrődni a busz és odaszorulok két ülés közé. Volt előttem egy anyuka egy 4 év körüli kisgyerekkel. Az anyuka arca fel volt hasítva az egész jobb oldalán, csupa vér volt, és nem vagyok benne biztos, de szerintem fixen betört a feje. A kislánynak szerencsére úgy tűnt, nem lett komolyabb sérülése. De volt ott egy másik fekete hajú nő, az ő arca is tele volt üvegszilánkok által okozott sérülésekkel, tiszta vér volt az is. Volt egy idős hölgy is, akire ilyen nyakmerevítőt tettek. Ezek a képek pörögnek újra és újra... Másfél órán keresztül egyszerűen nem tudtam megszólalni. Csak miután valahogy visszakerült hozzám a telefonom, és végre fel tudtam hívni anyukámat.

Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethez

Fotók: Mészáros János

Munka közben érkezett a sokkoló hívás

A tinédzser édesanyja épp a legnagyobb nyugalommal készült aznapi teendőihez a munkahelyén. Szép verőfényes reggel volt, mi rosszra kellett volna gondolnia? Egészen addig, ameddig meg nem szólalt a telefonja és a kijelzőn megjelent a gyermek neve.

– Épp munkához készültem, mikor hívott a gyerek. Nem szokott ilyenkor telefonálni, furcsa volt, persze felvettem. Mikor mondta, hogy mi történt, teljesen lefagytam, azonnal rohantam az iskolához. Mivel ő maga hívott fel, ezért nem estem akkora pánikba, hiszen tudtam, hogy jól van, de az a látvány, ami fogadott, az sokkal rosszabb volt, mint amire számítottam! – árulta el az édesanya.

– A gyereken láttam, hogy jól van, de teljesen sokkos állapotban van. Szerencsére voltak mellette ismerősök, barátok és a mentősök is úgy dolgoztak ott, hogy tényleg le a kalappal. De elég döbbenetes látvány volt, ahogy jöttek ott a mentőhelikopterek, meg ott voltak a súlyos sérültek is, bekötött fejjel, kétségbeesve – mesélte az anyuka, aki ezután együtt ment be gyermekével a kórházba. Mint kiderült, szerencsére nem lett komolyabb baja és a váróban a buszsofőrrel is tudtak beszélni, akitől fontos információkat tudtak meg.

A Varga Katalin Gimnázium fala sokkoló bizonyítéka a reggeli történteknek...
Fotó: Mészáros János

Kiderült, hogy nem fékhiba okozhatta a balesetet

Az középiskolás elmondása szerint a buszsofőr maga mondta, hogy nem volt szó fékhibáról: azért nem tudta bevenni a kanyart, mert rosszul lett. Ezt utána az anyuka is megerősítette hírportálunknak.

– Én beszéltem a kórházban a buszsofőrrel, és azt mondta, hogy képszakadás volt neki, nem tudja, hogy mi történt, és nem is igazán emlékszik, egyszerűen rosszul lett. Ő a saját lábán jött le végül a buszról, de ott maradt végig, amíg a mentősök el nem vitték és nem csak tőlem kért bocsánatot: minden utashoz odament és elmondta, hogy mennyire sajnálja ami történt...

A sokkoló buszbaleset szerencsére nem járt halálos áldozattal. De még így is sokáig a hatása alatt fogja tartani mindazokat, akik valamilyen formában a részesei voltak: a civileket, akik látták és hősiesen próbáltak segíteni, a gimnázium dolgozóit és diákjait, a hivatásos mentőket... De a legnagyobb traumát mégis a busz utasainak és sofőrjének kell feldolgozni: őket bizonyára még heteken-hónapokon keresztül fogják kísérteni az emlékek.

Huszonhárman sérültek meg a szolnoki buszbalesetben

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők szerda reggel a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt. Többen könnyen sérültek – tette hozzá.

A sérültek egyike egy gyalogos volt.

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
