Megszólalt a szolnoki buszbaleset egyik sérültje, megrázó részleteket mesélt arról, mit tett a sofőr

Sokkoló tömegszerencsétlenség történt szerda reggel: a Szandaszőlős felől érkező helyi járatú 7-es busz belerohant a Varga Katalin Gimánzium oldalába. A szolnoki buszbaleset 23 érintettje között volt az a fiatal is, aki megrázó részleteket mesélt el azokról a percekről, amikor a jármű belsejében kitört a pánik.

A négy koppanás után jött az ütközés – a szolnoki buszbaleset egyik résztvevője mesél a drámai pillanatokról

Fotó: Mészáros János

A szolnoki fiatal éppen iskolába igyekezett, abban a boldog tudatban, hogy holnaptól átadhatja magát az őszi szünet gondtalan pihenésének. Álmában sem gondolta volna, hogy szerdán reggel olyan élményben lesz része, ami még hosszú ideig fogja kísérteni...

– Már a körforgalomnál jártunk… Én épp zenét hallgattam, de még így is hallottam egy rohadt nagy koppanást. Aztán még hármat. Utólag kiderült, hogy amúgy kidöntöttünk egy táblát. Aztán rámentünk a padkára, és onnantól éreztem, hogy egyre gyorsabban megyünk. Egy fát is kidöntöttünk, aztán nekicsapódtunk a Varga oldalának. A zuhanásra nem is emlékszem, lehet, hogy kicsit elvesztettem az eszméletemet. A hátsó ülés előtti széken ültem, és az alsó utastérben keltem föl, szóval két-három métert repülhettem. A lépcső felszántotta a sípcsontomat és egy csőbe bevertem a fejem – emlékezett vissza.