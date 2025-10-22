október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztázzák a helyzetet

1 órája

Fontos közlemény a MÁV-tól: ez okozta a buszbalesetet – ezt kell tennie a sérülteknek

Címkék#MÁV-csoport#buszbaleset#közlemény

Nagyon fontos közleményt adott ki a MÁV-csoport a Varga Katalin Gimnáziumba csapódott helyi járatos busz kapcsán. Eszerint kétséget kizáróan kijelenthető, hogy mi volt a szolnoki buszbaleset oka.

Avar Vanda

Egy helyijáratos autóbusz szerdán reggel nyolc óra körül ütközött neki a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületének. – Huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba a mentők a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett – közölte a baleset kapcsán az MTI-vel az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál elmondta, számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Nem sokkal a szolnoki buszbaleset után megjelentek olyan vélemények, mely szerint a jármű rossz műszaki állapota okozhatta a balesetet. Ennek azonban ellentmond a MÁV-csoport hivatalos közleménye, melyben egyértelműen tisztázták, mi történt valójában.

szolnoki buszbaleset
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a szolnoki buszbaleset nem a jármű műszaki állapota miatt történt.
Fotó: Mészáros János

A szolnoki buszbaleset valódi oka

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Credo BN 12 típusú, 2009-ben forgalomba állított, 16 éves jármű október 6-án esett át időszakos műszaki szemlén, amelyen megfelelt az előírásoknak. Az üzemeltetés során előforduló kisebb meghibásodásokat a társaság minden esetben kijavíttatta. A jármű fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött.

A baleset kialakulásában – a jelenlegi tudásunk szerint – a jármű kora, állapota nem játszott szerepet.

- áll a közleményen, melyből az is kiderül, hogy a busz sofőrje ez év májusában vett részt az éves üzemorvosi vizsgálaton, ahol korlátozás nélkül megkapta a vezetői engedélyt a következő egy évre. A baleset oka a buszvezető hirtelen fellépő rosszulléte lehetett – amit értelemszerűen nem lehet semmilyen előzetes szűréssel kiküszöbölni.

A MÁV-csoport arra is felhívja a figyelemet, hogy bár a buszokon nem kötelező a biztonsági öv használata, a most bejelentett 869 darabos új buszbeszerzés során kiemelt figylemet fordítanak arra, hogy mindegyik jármű biztonsági övvel együtt kerüljön forgalomba, ezzel is növelve az utasok jövőbeli biztonságát.

A MÁV fizet a baleset sérültjeinek

A közlemény még egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz, melyet változtatás nélkül közlünk:

Kérjük a balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a [email protected] email-címen! 
Minden utasunk utasbiztosítással rendelkezik, így a baleset során megsérült utasaink – a Lázár János miniszter úr által elrendelt fájdalomdíjon túl – jogosultak a biztosítási szolgáltatás igénybevételére is.
A MÁV-csoport minden érintettnek mielőbbi felépülést kíván, és köszönetét fejezi ki a mentésben, a helyszíni ellátásban és a forgalom irányításában részt vevő szervek gyors és szakszerű munkájáért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu