Fontos közlemény a MÁV-tól: ez okozta a buszbalesetet – ezt kell tennie a sérülteknek

Egy helyijáratos autóbusz szerdán reggel nyolc óra körül ütközött neki a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületének. – Huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba a mentők a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett – közölte a baleset kapcsán az MTI-vel az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál elmondta, számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Nem sokkal a szolnoki buszbaleset után megjelentek olyan vélemények, mely szerint a jármű rossz műszaki állapota okozhatta a balesetet. Ennek azonban ellentmond a MÁV-csoport hivatalos közleménye, melyben egyértelműen tisztázták, mi történt valójában.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a szolnoki buszbaleset nem a jármű műszaki állapota miatt történt.

Fotó: Mészáros János

A szolnoki buszbaleset valódi oka

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Credo BN 12 típusú, 2009-ben forgalomba állított, 16 éves jármű október 6-án esett át időszakos műszaki szemlén, amelyen megfelelt az előírásoknak. Az üzemeltetés során előforduló kisebb meghibásodásokat a társaság minden esetben kijavíttatta. A jármű fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött.

A baleset kialakulásában – a jelenlegi tudásunk szerint – a jármű kora, állapota nem játszott szerepet.

- áll a közleményen, melyből az is kiderül, hogy a busz sofőrje ez év májusában vett részt az éves üzemorvosi vizsgálaton, ahol korlátozás nélkül megkapta a vezetői engedélyt a következő egy évre. A baleset oka a buszvezető hirtelen fellépő rosszulléte lehetett – amit értelemszerűen nem lehet semmilyen előzetes szűréssel kiküszöbölni.

A MÁV-csoport arra is felhívja a figyelemet, hogy bár a buszokon nem kötelező a biztonsági öv használata, a most bejelentett 869 darabos új buszbeszerzés során kiemelt figylemet fordítanak arra, hogy mindegyik jármű biztonsági övvel együtt kerüljön forgalomba, ezzel is növelve az utasok jövőbeli biztonságát.

A MÁV fizet a baleset sérültjeinek

A közlemény még egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz, melyet változtatás nélkül közlünk: