Szolnoki buszbaleset: így néz ki másnap a tömegszerencsétlenség helyszíne – videóval

A szolnoki buszbalesetről szóló információkról folyamatosan tájékoztattuk a nyilvánosságot a hírportálunkon. A személyi sérüléseken túl jelentős természeti és anyagi kár keletkezett a Szabadság téri csomópont zöldövezeti szigetén, az autóbuszban és a Varga Katalin Gimnázium épületében egyaránt.

A szolnoki buszbaleset következtében megsérült az 1856-ban épült gimnáziumi épület is

Fotó: Mészáros János

A közlekedési baleset napján, október 22-én időben, rendkívül gyorsan reagáltak az illetékes szervek: a katasztrófavédelmisek, a tűzoltók, a mentők és a rendőrség is. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai, nem sokkal a történtek és a helyszínelés után megkezdték a romeltakarítást, a sérült fák és növényzetek, törött jármű-alkatrészek begyűjtését és elszállítását.

Még láthatóak a szolnoki buszbaleset nyomai

Másnap, az október 23-i napon a Szabadság tér, akárcsak az időjárás igen álmos, csendes arcát mutatta. A csomópont és a zöldövezeti rész, valamint a gimnázium épülete azonban mégiscsak árulkodott arról, hogy e helyen nemrégen történhetett valami...