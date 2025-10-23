1 órája
Szolnoki buszbaleset: így néz ki másnap a tömegszerencsétlenség helyszíne – videóval
Súlyos közlekedési baleset történt október 22-én, szerdán a reggeli órákban. A helyi gimnáziumot, a diákjait és az utazóközönséget érintő szolnoki buszbaleset híre megrázta az egész országot. A szerdai tragédia másnapján a helyszínen jártunk – videónkból kiderül, mi fogadja az arra járókat a Varga Katalin Gimnázium előtt.
A szolnoki buszbalesetről szóló információkról folyamatosan tájékoztattuk a nyilvánosságot a hírportálunkon. A személyi sérüléseken túl jelentős természeti és anyagi kár keletkezett a Szabadság téri csomópont zöldövezeti szigetén, az autóbuszban és a Varga Katalin Gimnázium épületében egyaránt.
A közlekedési baleset napján, október 22-én időben, rendkívül gyorsan reagáltak az illetékes szervek: a katasztrófavédelmisek, a tűzoltók, a mentők és a rendőrség is. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai, nem sokkal a történtek és a helyszínelés után megkezdték a romeltakarítást, a sérült fák és növényzetek, törött jármű-alkatrészek begyűjtését és elszállítását.
Még láthatóak a szolnoki buszbaleset nyomai
Másnap, az október 23-i napon a Szabadság tér, akárcsak az időjárás igen álmos, csendes arcát mutatta. A csomópont és a zöldövezeti rész, valamint a gimnázium épülete azonban mégiscsak árulkodott arról, hogy e helyen nemrégen történhetett valami...
Gyorsan dolgozott a városüzemeltetés, a gimnázium előtti szakasz ismét biztonságos
