október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Szolnoki buszbaleset: így néz ki másnap a tömegszerencsétlenség helyszíne – videóval

Címkék#szolnoki buszbaleset#Varga Katalin Gimnázium#épület

Súlyos közlekedési baleset történt október 22-én, szerdán a reggeli órákban. A helyi gimnáziumot, a diákjait és az utazóközönséget érintő szolnoki buszbaleset híre megrázta az egész országot. A szerdai tragédia másnapján a helyszínen jártunk – videónkból kiderül, mi fogadja az arra járókat a Varga Katalin Gimnázium előtt.

Mészáros Géza

A szolnoki buszbalesetről szóló információkról folyamatosan tájékoztattuk a nyilvánosságot a hírportálunkon. A személyi sérüléseken túl jelentős természeti és anyagi kár keletkezett a Szabadság téri csomópont zöldövezeti szigetén, az autóbuszban és a Varga Katalin Gimnázium épületében egyaránt.

Szolnoki buszbaleset
A szolnoki buszbaleset következtében megsérült az 1856-ban épült gimnáziumi épület is 
Fotó: Mészáros János

A közlekedési baleset napján, október 22-én időben, rendkívül gyorsan reagáltak az illetékes szervek: a katasztrófavédelmisek, a tűzoltók, a mentők és a rendőrség is. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai, nem sokkal a történtek és a helyszínelés után megkezdték a romeltakarítást, a sérült fák és növényzetek, törött jármű-alkatrészek begyűjtését és elszállítását.

Még láthatóak a szolnoki buszbaleset nyomai

Másnap, az október 23-i napon a Szabadság tér, akárcsak az időjárás igen álmos, csendes arcát mutatta. A csomópont és a zöldövezeti rész, valamint a gimnázium épülete azonban mégiscsak árulkodott arról, hogy e helyen nemrégen történhetett valami...

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu