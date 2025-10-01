Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is

Az újabb próbálkozások ellenére úgy fest, nem vonulnak urnákhoz a helyiek a szolnoki elektrolitgyár ügyében. Mint a város hivatalos oldalára kedden feltöltött végzésben olvasható, a Debreceni Törvényszék a napokban helyben hagyta a helyi választási bizottság júliusi döntését, amely elutasította az elektrolitgyár építésével kapcsolatos népszavazási kezdeményezést.

Elutasították a szolnoki elektrolitgyár ügyében kezdeményezett újabb helyi népszavazást

Ezt a kérdést írta a városvezető

A kérdést Györfi Mihály polgármester és frakciótársai nyújtották be a választási szervhez. Úgy szólt: „Egyetért Ön azzal, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése új határozatban tiltakozzon Magyarország Kormányának döntése, a KunlunChem Hungary Kft. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén tervezett veszélyes üzemű elektrolit gyárának megépítése ellen?” Ezt a folyamodványt utasította el június 3-án a helyi választási bizottság, amely után a kezdeményezők a bírósághoz fordultak felülvizsgálatért.

Ezért nem lesz népszavazás a szolnoki elektrolitgyár ügyében

Mostani elutasító végzésében a bíróság azt ugyan megállapította, hogy – a korábbi érvelésekkel ellentétben – a gyárépítés közügynek számít. Arról lehet népszavazást tartani attól függetlenül is, hogy az önkormányzatnak a beruházás végrehajtására van-e tényleges befolyása, vagy sem. A kérdést viszont nem találta egyértelműen megválaszolhatónak. A törvényszék döntésében úgy érvelt, ha a jogalkotó sem képes felmérni, hogy a népszavazásból adódó jogi kötelezettségének hogyan tehet eleget, akkor az átlagos választópolgár sem lehet képes mérlegelni döntése következményeit. Úgy ítélték meg továbbá, hogy a kérdés félrevezetheti az állampolgárokat, mivel azt a látszatot kelti, mintha a választók véleménynyilvánítása érdemben befolyásolná a beruházást, holott nincs így.

„Az átlagosan tájékozott választópolgártól nem elvárható, hogy maga állapítsa meg, hogy a jelen esetben helyi népszavazásra bocsátani tervezett kérdésben meghatározott cél megvalósításával kapcsolatban adja-e le a szavazatát” – fogalmaztak.

Végzésükben hangsúlyozták, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Korábban a civilek próbálkozása is elbukott

Mint korábban beszámoltunk, nem ez volt az első népszavazási kezdeményezés a Szolnok és Abony között építendő elektrolitgyár ügyében, ami elhasalt a hatóság előtt. Tavasszal még az Agóra Egyesület nevű helyi civil szervezet fordult a választási bizottsághoz az ügyben. Az ő kérdésüket utasították el akkor azzal, hogy a gyárépítés nem számít közügynek. A civilek akkor szintén a bíróságtól kértek felülvizsgálatot, amely ügy számára ugyancsak ez a pont volt a végállomás.