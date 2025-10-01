október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

6 órája

Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is

Címkék#elektrolit#KunlunChem Hungary Kft#gyár#népszavazás

Nem találta egyértelműnek, ezért elutasította a bíróság a Szolnok és Abony közé építendő elektrolitüzemmel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést. A szolnoki elektrolitgyár ügyében ez már a második ilyen jellegű folyamodvány volt, amely hasonló véget ért.

Rózsa Róbert

Az újabb próbálkozások ellenére úgy fest, nem vonulnak urnákhoz a helyiek a szolnoki elektrolitgyár ügyében. Mint a város hivatalos oldalára kedden feltöltött végzésben olvasható, a Debreceni Törvényszék a napokban helyben hagyta a helyi választási bizottság júliusi döntését, amely elutasította az elektrolitgyár építésével kapcsolatos népszavazási kezdeményezést.

szolnoki elektrolitgyár, népszavazás, elutasították, polgármester, üzem, választási bizottság, Györfi Mihály, KunlunChem Hungary Kft, Debreceni Törvényszék
Elutasították a szolnoki elektrolitgyár ügyében kezdeményezett újabb helyi népszavazást
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Ezt a kérdést írta a városvezető

A kérdést Györfi Mihály polgármester és frakciótársai nyújtották be a választási szervhez. Úgy szólt: „Egyetért Ön azzal, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése új határozatban tiltakozzon Magyarország Kormányának döntése, a KunlunChem Hungary Kft. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén tervezett veszélyes üzemű elektrolit gyárának megépítése ellen?” Ezt a folyamodványt utasította el június 3-án a helyi választási bizottság, amely után a kezdeményezők a bírósághoz fordultak felülvizsgálatért.

Ezért nem lesz népszavazás a szolnoki elektrolitgyár ügyében

Mostani elutasító végzésében a bíróság azt ugyan megállapította, hogy – a korábbi érvelésekkel ellentétben – a gyárépítés közügynek számít. Arról lehet népszavazást tartani attól függetlenül is, hogy az önkormányzatnak a beruházás végrehajtására van-e tényleges befolyása, vagy sem. A kérdést viszont nem találta egyértelműen megválaszolhatónak. A törvényszék döntésében úgy érvelt, ha a jogalkotó sem képes felmérni, hogy a népszavazásból adódó jogi kötelezettségének hogyan tehet eleget, akkor az átlagos választópolgár sem lehet képes mérlegelni döntése következményeit. Úgy ítélték meg továbbá, hogy a kérdés félrevezetheti az állampolgárokat, mivel azt a látszatot kelti, mintha a választók véleménynyilvánítása érdemben befolyásolná a beruházást, holott nincs így.

„Az átlagosan tájékozott választópolgártól nem elvárható, hogy maga állapítsa meg, hogy a jelen esetben helyi népszavazásra bocsátani tervezett kérdésben meghatározott cél megvalósításával kapcsolatban adja-e le a szavazatát” – fogalmaztak.

Végzésükben hangsúlyozták, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Korábban a civilek próbálkozása is elbukott

Mint korábban beszámoltunk, nem ez volt az első népszavazási kezdeményezés a Szolnok és Abony között építendő elektrolitgyár ügyében, ami elhasalt a hatóság előtt. Tavasszal még az Agóra Egyesület nevű helyi civil szervezet fordult a választási bizottsághoz az ügyben. Az ő kérdésüket utasították el akkor azzal, hogy a gyárépítés nem számít közügynek. A civilek akkor szintén a bíróságtól kértek felülvizsgálatot, amely ügy számára ugyancsak ez a pont volt a végállomás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu